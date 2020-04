Spot dit paasweekend vogels in je eigen tuin: 'Sommige doen een ringtone na'

Weinig te doen deze paasdagen? De Vogelbescherming biedt een gratis online cursus om vogels te spotten. En dat kan al beginnen in je eigen tuin, vertelt Lars Soerink. 'Voor iedereen die in deze gekke tijd toch een beetje zijn blik naar buiten wil richten.'

'Wat is er nu leuker om de tijd die je hebt te gebruiken om te kijken naar je wilde buren?', zegt Soerink. 'Oftewel, de vogels die gewoon in jouw tuin leven.' Veel mensen denken volgens Soerink dat vogels kijken ingewikkeld is en dat je er dikke boeken voor nodig hebt. Of een buurman met een lange baard. Maar dat hoeft helemaal niet, stelt hij gerust.

Luister hier naar het radio-interview. De tekst gaat daaronder verder.

'Tuinvogels goed te herkennen'

Er zijn ontzettend veel verschillende vogels in Nederland, legt Soerink uit. 'Maar het aantal dat in tuinen voorkomt, is best wel overzichtelijk. Die zijn ook goed te herkennen, als je een klein beetje uitleg krijgt waar je precies op moet letten. Denk aan de lengte van de snavel, de kleur van de buik of de houding. En als je begint met vijf vogels te leren en je ziet een zesde, dan denk je: hé, die hoort daar niet bij, welke zou dat zijn?' Zo kun je volgens Soerink heel klein beginnen en gaandeweg de meeste vogels van Nederland prima leren kennen.

'Kraaiachtigen lijken het meest op mensen'

Elke vogelsoort heeft bijzondere eigenschappen en unieke levenswijzen die het waard zijn om je in te verdiepen, vindt Soerink. 'Kraaiachtigen hebben bijvoorbeeld een hele slechte reputatie, maar dat zijn nu net de meest intelligente vogels. Die lijken het meest op mensen.' Ze kunnen volgens Soerink kattenkwaad uithalen of zitten te genieten en voor zich uit zingen in de zon als 'de eerste warme stralen van de dag op ze vallen'. 'Ze kunnen trucjes uithalen om aan eten te komen, waar andere vogels niet bij kunnen.'

Sommige vogels kunnen ook imiteren. 'Ik hoorde laatst een Vlaamse gaai die een motorzaag nadeed', vertelt Soerink. 'En ik heb al vogels gehoord die de ringtone van een mobiele telefoon nadeden.'