Trampoline nodig? U bent niet de enige!

De ene trampoline na de andere gaat op de vorkheftruck. Zelfs op deze Goede Vrijdag is het een drukte van belang in het landelijk magazijn van Berg Toys in Ede. 'Dat begon al op de dag waarop het kabinet de maatregelen afkondigde. Ik vergeet die vrijdag de 13e maart nooit meer', verzucht marketingmanager Wessel Akveld.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'En het gaat misschien nog wel de hele zomer door. Want straks komen de schoolvakanties eraan. Als we dan nog niet op vakantie mogen, moet het vertier toch echt in de tuin of op de buurtspeelplaats worden gezocht.' Er wordt keihard gewerkt om al het buitenspeelgoed af te leveren.

'Nog nooit zo druk gehad'

Ook bij Welles Tuinhout in Dodewaard heerst een hectische sfeer. 'Het is niet normaal, we hebben het nog nooit zo druk gehad. Vier keer meer bezoekers op de website. Gelukkig hebben we meteen na de maatregelen al onze buitenlandse leveranciers hun voorraden laten afleveren', zegt eigenaar Albert Verploegen blij. 'Zo hier en daar hebben we wat schuren gehuurd en die staan nokvol. Maar het gaat snel; zelfs uit België komen zoveel orders dat we er een paar keer per week heen rijden. We moeten echt alle zeilen bijzetten.'

Net als in Ede zoeven ook hier de heftrucks continu langs de voorraden. Ze pakken een artikel op en plaatsen het direct op een aanhangwagen om af te leveren. Tussendoor komen klanten ook hun bestellingen afhalen. Ook hier is nog voorraad, maar hoe lang is onzeker. 'Door de vertraagde stroom uit China, door de coronacrisis, is het lastig om aan alle vraag te voldoen', waarschuwt Wessel Akveld van Berg Trampolines. Het worden gouden tijden voor spelende kinderen...