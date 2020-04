Hospice De Regenboog in Nunspeet tijdelijk covid-hospice

Vorige week schreef RTV Nunspeet dat Hospice De Regenboog gewoon geopend blijft, voor patiënten in de laatste levensfase, maar dat ze geen covid-19 patiënten opnemen. Soms gaan ontwikkelingen erg snel in deze corona periode. Vanaf 9 april is de zorgvoorziening namelijk geopend voor gasten die besmet zijn met het Covid-19 virus. Ook voor hen bij wie waarschijnlijk sprake is van covid-19. Niet alle gasten zijn hierop getest.

Hospice De Regenboog tijdelijk covid-hospice

Het netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe waar Hospice Jasmijn, Hospice Willem Holtrop en Hospice Nijkerk ook deel van uit maken heeft gezamenlijk besloten de krachten te bundelen in deze periode. Het gebouw van het hospice in Nunspeet is het meest geschikt voor de maatregelen die nodig zijn bij het verplegen van gasten met covid-19. De gangen waar de gastenkamers zich bevinden kunnen gemakkelijk afgesloten worden van de centrale ruimtes bijvoorbeeld.

Het feit dat er in Nunspeet relatief meer besmettingen zijn dan in de omliggende plaatsen speelt ook een rol in deze keuze.

Vijf gastenkamers zijn geopend voor deze speciale groep patiënten.

Huidige gasten overgeplaatst, verpleegkundigen verdeeld

De huidige gasten van het hospice zijn ondertussen overgeplaatst naar Hospice Nijkerk. Dat was geen gemakkelijke stap, maar gelukkig voelt iedereen in deze situatie de noodzaak van deze ongewenste overplaatsing. Er vindt een uitruil plaats van verpleegkundigen, niet alle verpleegkundigen kunnen om gezondheidsredenen de patiënten met covid-19 verplegen. Zo gaat er een aantal van Hospice De Regenboog werken in het hospice van Nijkerk en komen er vanuit Hospice Nijkerk verpleegkundigen werken in Hospice De Regenboog.

De zorg gaat door

'We zijn blij dat de zorg door kan gaan voor onze gasten. En we zijn blij dat we op deze manier als hospice een bijdrage kunnen leveren aan de zorg in deze coronaperiode. Door deze samenwerking blijven er drie hospices vrij voor de opvang van de reguliere palliatief terminale patiënten, zegt directeur Gerrinda van der Veen om direct aan te vullen: 'We zijn blij dat dit mogelijk is door 24 uurs inzet van verpleegkundigen en vrijwilligers. We zijn hen en hun achterban hier dankbaar voor.'

Meer info op https://www.hospicenunspeet.nl/corona-hospice/ en via 0341- 250962