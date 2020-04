Entree ziekenhuis St Jansdal Harderwijk omgedoopt tot Zorgheldenplein

Uit diepe bewondering voor het moedige werk van álle mensen in de zorg is de entree van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk vrijdag omgedoopt tot Zorgheldenplein. Het naambordje is aangeboden door Roland Ekkelenkamp, directeur van huisartsencoöperatie Medicamus. 'Het symboliseert ons respect voor iedereen die meehelpt in deze strijd.' Relinde Weil, de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, onthulde het bordje.

De plek bij het ziekenhuis markeert het bijzondere werk binnen én buiten het St Jansdal. Ook bij de huisartsenpost en zorgcentra draaien medewerkers overuren om de gevolgen van het coronavirus te bestrijden. De Intensive Care van het ziekenhuis is inmiddels verdubbeld. Zij aan zij houden verpleegkundigen, artsen en andere zorgmedewerkers de zorg in de benen. Dat is een uitputtingsslag. Zowel fysiek als mentaal. In de wetenschap dat het eind nog niet in zicht is.

Rotondepleintje

Het naambordje hangt bij het zogeheten ‘rotondepleintje’. Dat is de keerlus voor mensen die iemand afzetten of ophalen bij het ziekenhuis. Ook dat zit vol symboliek, zegt Ekkelenkamp. ,'Dit regionale ziekenhuis werkt samen met zorgaanbieders op de Noordwest-Veluwe. Overal zijn aanpassingen gedaan in verband met corona.’' Dat vraagt veel van iedereen. Voor inwoners is dat niet altijd zichtbaar. ,'Zorgverleners zetten extra stappen om inwoners te kunnen helpen. We moeten ook voor die zorgverleners zorgen. Anders gezegd: alles draait nu even om de rotonde van de zorg. Het bordje hangt op een plein om straks weer samen te zijn.’'

Eigen plantsoen

Deze tijd verdient een blijvende herinnering, vindt Ekkelenkamp. ,'Een burgemeester krijgt meestal een eigen plantsoen. Zeehelden eer je door een straat naar hen te vernoemen. Dan mogen deze zorghelden zeker niet ontbreken.’'

De borden staan sinds deze week ook bij het ziekenhuis in Utrecht. Ekkelenkamp hoopt dat andere locaties in Nederland volgen. ,'Laten de gemeenten zorgen dat in 2021 het eerste plein officieel Zorgheldenplein heet.’'

Foto: Medicamus

