Petra wil het iedereen om zich heen heel graag naar de zin maken

De dag is tot stand gekomen met medewerking van lokale ondernemers in Apeldoorn-Zuid. Bewoners van Avondzon zitten achter het glas in een lege kamer, op de tafel staat een microfoon. Buiten, aan de andere kant van het glas, staat een tafel waaraan familieleden kunnen zitten.

Verslaggever Petra Kuzee ging vrijdag langs bij Avondzon in Apeldoorn. De tekst gaat verder onder het fragment.

Dat mogen er maximaal drie zijn, vanwege de coronamaatregelen. Op de tafel voor hen staat ook een microfoon, een bosje bloemen en een doos tissues. Aan beide kanten van het glas staat een grote speaker.

'Het was vanochtend vroeg meteen heel emotioneel', vertelt Petra. 'Een vrouw zag een familielid, dat ze anderhalve week vóór we op slot gingen voor het laatst had gezien.'

'Zie mijn eigen ouders ook niet meer'

Petra is geboren en getogen in Toldijk, in de Achterhoek. Ze weet als geen ander hoe het is om je eigen ouders niet te kunnen zien. 'We beeldbellen om de dag, maar vanwege de risico's die ik loop, omdat ik in de ouderenzorg werk, kan ik ze nu beter niet in het echt zien. Ik heb ze vandaag een bloemetje laten bezorgen, uit de appjes op mijn telefoon blijkt wel hoe blij ze daar mee zijn.'

Avondzon, dat onder zorginstelling KleinGeluk valt, is nu al minstens drie weken dicht voor iedereen van buitenaf. Petra probeert het de bewoners extra naar de zin te maken, bijvoorbeeld met een ontmoetingsdag zoals die van vrijdag.

Altijd in de ouderenzorg gewerkt

'Ik ben hier tweeënhalf jaar geleden komen werken. De combinatie van vrijwilligers en welzijn sprak me erg aan. Nog voor ik thuis was van het sollicitatiegesprek, was ik al aangenomen', vertelt ze blij. 'Hiervoor heb ik zeventien jaar in een verpleeghuis in de Achterhoek gewerkt, als activiteitenbegeleidster. Maar omdat daar heel erg werd bezuinigd, kon ik mijn werk niet meer doen zoals ik vond dat ik mijn werk moest doen'.

In Apeldoorn heeft Petra de vrijwilligerstak van Avondzon op poten gezet. 'Er zijn hier nu tachtig vrijwilligers actief, ik vind het heel erg leuk om met hen te werken'.

De paasdagen vallen zwaar dit jaar, omdat Loman niet op bezoek kan bij haar ouders. 'Maar ik ga iets leuks doen met een paar vriendinnen. Het is belangrijk dat mijn ouders zo veilig mogelijk blijven, en daarom is het belangrijk dat ik wegblijf.'