Al een maand komt er geen mens in het Vrijheidsmuseum: 'Het is catastrofaal'

Bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek voelen ze de gevolgen van de coronacrisis. In september heropende directeur Wiel Lenders nog op feestelijke wijze het Vrijheidsmuseum, na een renovatie die 6,5 miljoen euro kostte. Keurig op tijd was het hypermoderne onderkomen af om duizenden bezoekers te verwelkomen in het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid viert.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vandaag loopt Lenders echter door lege zalen van zijn museum. Een maand zit het museum vanwege de coronacrisis nu dicht voor het publiek. 'Catastrofaal', noemt Lenders het. Geen bezoekers betekent immers geen inkomsten.

'Een maand dicht maakt het lastig'

'Dit museum genereert normaal 98 procent van de inkomsten bij de kassa, de winkel en het museumcafé. Van bezoekers, dus', zegt Lenders. 'Twee procent komt uit de structurele subsidie van de gemeente Berg en Dal. Die 98 procent valt nu weg, dus u kunt zich voorstellen dat het lastig wordt, wanneer we een maand dicht zijn.'

Toen de Amerikaanse president Donald Trump het vliegverbod afkondigde, zag Lenders in één uur tijd al 50.000 euro in rook opgaan. De ene na de andere touroperator belde om groepsreizen uit de Engelstalige landen af te zeggen. De directeur denkt zo'n drie ton aan inkomsten mis te lopen als het museum ook de komende maanden dicht moet blijven.

Het museum heeft inmiddels de nodige maatregelen genomen om te de de crisis te kunnen overleven: 'We hebben gebruikgemaakt van de regeling voor werkbehoud. We hebben alles gedaan om ook de liquiditeit en de exploitatie te beschermen. Uitstel van loonbelastingen, uitstel van gemeentelijke belastingen en we hebben twee vacatures on hold gezet. Met deze maatregelen hopen we de komende tijd door te komen.'

Hoop op steunpakket voor musea

Lenders denkt dat deze maatregelen voldoende zullen zijn om het museum overeind te houden: 'Als het zo is dat we in mei of juni weer open kunnen, dan komen we er wel doorheen. Maar het blijft zo dat wij als museum toch ook wel steun nodig hebben. In het culturele domein zijn er heel veel instellingen die zo'n zelfverdienmodel hebben. Ik hoop dat er vanuit het ministerie of de provincie ook een steunpakket komt voor de musea.'