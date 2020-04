Gestrand in Nepal: 'We werden er erg onzeker van'

Laura Rikken (69) uit Nijmegen en haar Arnhemse vriend Stef van der Sluis (70) vlogen 8 maart naar Nepal. Op dat moment was de corona-uitbraak al wel bekend, maar was er nog geen sprake van een pandemie. Dat veranderde drie dagen later, toen op 11 maart Covid-19 tot pandemie werd verklaard en landen op slot gingen.

Rikken vertelt over haar motivatie om toch de reis te maken. Toen ze vertrok, wees niets erop dat het virus zich zo snel zou ontwikkelen. Bij aankomst op de luchthaven van Kathmandu werd haar temperatuur gemeten en werd ze ondergespoten met een desinfecterend middel. Vervolgens mocht het stel aan hun reis beginnen.

Eenmaal in Pokhara (grote stad in Nepal) ging het land op slot. Rikken en Van der Sluis moesten contact leggen met het consulaat, en hoorden daar dat ze zo snel mogelijk terug moesten naar Nederland. Dat ging echter niet zo makkelijk, en het stel belandde in een onzekere situatie.

Gammele busrit

Rikken vertelt verder dat er een aantal apps waren, waarin reizigers in Nepal die in hetzelfde schuitje zaten, contact met elkaar hadden. Uit de informatie die werd uitgewisseld, bleek een toestel op de lokale luchthaven van Pokhara klaar te staan. Taxi's reden niet meer, dus gingen Rikken en Van der Sluis met de bagage te voet naar het vliegveld. Daar bleek dat voor hen geen plek was in het vliegtuig, en dus moesten ze weer terug naar de stad. Een tweede mogelijkheid was een busrit van tweehonderd kilometer over gammele wegen naar Kathmandu. Dat ging bijna goed.

Uiteindelijk landden Rikken en Van der Sluis in de nacht van vrijdag 3 april op Schiphol. Een nieuwe reis naar Nepal moet door de coronamaatregelen nog even wachten, maar staat voorlopig voor volgend jaar op de planning.