'Ik stond met tranen in mijn ogen', politie, brandweer en zorg tonen elkaar prachtige spandoeken

De Tielse politie en brandweer arriveerden in een lange stoet wagens met sirenes. Met een hoogwerker rolden de hulpverleners onder luid applaus een spandoek uit met 'Hart voor zorg'. De zorgverleners presenteerden op hun beurt een spandoek om hun waardering hiervoor te laten blijken: 'Jullie steun helpt! #daslief'.

'Kippenvel', zegt verpleegkundige Miriam Dijksman. 'Ik moet zeggen dat ik best even met tranen in mijn ogen heb gestaan. Het is gewoon mooi. Heel lief.'

Saamhorigheid

'Heel bijzonder', vindt ook collega Charlotte Vroegindeweij. Zij werkt op de corona-afdeling in het ziekenhuis. 'We zorgen altijd met elkaar, maar het is erg leuk om nu die steun te krijgen. Dat doet goed.' In deze moeilijke tijd heb je veel aan elkaar, merkt de verpleegkundige. 'Met elkaar gaan we er wel echt voor en dat is heel fijn. Je merkt grote saamhorigheid met elkaar, oog voor elkaar. Dat is in deze tijd wel heel belangrijk, want je maakt heftige dingen mee.'

Na de eerste hectische periode is er meer rust en vertrouwen in het ziekenhuis gekomen, vertellen de zorgmedewerkers. 'Het is druk geweest, de afgelopen weken', zegt arts Femke van den Brandt. 'Maar we redden het ook, want we zien dat iedereen zich goed aan de afspraken van social distancing houdt. Dat scheelt echt in het aantal patiënten dat we zien.'

'Houd het vol'

Het is natuurlijk belangrijk dat dat zo blijft. Van den Brandt: 'We zien dat het nu onder controle is en we willen ook graag dat het zo blijft. Dus houd je aan de afspraken en zorg dat iedereen een fijn paasweekend heeft daarmee', benadrukt ze.

'Alsjeblieft, houd dat vol', zegt ook Dijksman. 'Het is zo belangrijk voor jezelf, voor iedereen in Nederland en over de hele wereld. Maar ook voor het zorgpersoneel. Want wij moeten door. We kunnen niet even stoppen.'