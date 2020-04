Scholen houden ondanks coronavirus gewoon meivakantie

De meivakantie gaat bij de meeste scholen gewoon door zoals voorheen gepland was. De situatie rondom het coronavirus in het onderwijs roept bij veel mensen de vraag op of de vakantie geannuleerd wordt, of dat er gewoon doorgewerkt moet worden.

De HAN in Nijmegen laat weten dat er nog niet veel duidelijkheid is over de situatie. Dit zou volgens de school betekenen dat de planning gewoon doorgaat. “Vooralsnog hebben wij er nog niks over gehoord, dus gaan we er vanuit dat de meivakantie gewoon doorgaat. Mocht daar anders over besloten worden krijgt iedereen daar automatisch een mail over”, aldus de HAN.

Middelbare school SSgN laat weten dat ook daar de vraag nog steeds speelt wat er exact gaat gebeuren. Ook daar ziet het ernaar uit dat de vakantie gewoon gehouden kan worden: “Op dit moment valt daar nog niet veel over te zeggen, dus voor zover wij weten hebben we gewoon vakantie.”

Aanpassen aan ontwikkelingen

Basisschool Roncalli in Balgoij geeft dezelfde redenen als SSgN en de HAN: “Wij zijn gewoon vrij. We hebben namelijk niks gehoord over dat dit anders zou zijn.” De school laat weten dat ze het nieuws en de laatste ontwikkelingen rondom het virus in de gaten houden: “We moeten ons mee aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen. Dingen kunnen zomaar anders zijn”, aldus de school.