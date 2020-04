Kinderen met beperking zoveel mogelijk zelfstandig naar school, raad Ede akkoord

Kinderen met een beperking gaan vanaf komend schooljaar zoveel mogelijk zelfstandig naar school reizen, met de fiets of het openbaar vervoer. Met dat plan is de Edese gemeenteraad donderdagavond akkoord gegaan.

De verandering raakt honderden leerlingen in het speciaal en bijzonder onderwijs die nu nog met taxibusjes naar de lessen worden gebracht. Ze hebben een handicap of stoornis of gaan vanwege een geloofsovertuiging naar een specifieke school.

Zelfstandigheid

Als kinderen met het openbaar vervoer of de fiets in plaats van met taxibusjes naar school gaan, bevordert dat hun zelfstandigheid en bespaart de gemeente geld, is de gedachte.

'De ChristenUnie kan zich vinden in de uitgangspunten van de verordening: zelfstandig reizen wanneer het mogelijk is, eventueel met begeleiding of in stapjes om op dat punt te komen', zegt Cora Otter (CU) die een verklaring van partijgenoot Dirjanne van Drongelen voorleest.

Vanwege de veiligheid in deze tijd van corona waren veel gemeenteraadsleden afwezig. Partijgenoten gaven een verklaring.

Einde aan 'scheve verhouding'

'Door de scheve verhouding tussen het aanbieden van taxivervoer en het volledig zelf betalen van openbaar vervoer zat voorheen een groot financieel gat wat misbruik van de regeling in hand kon werken', zegt VVD-fractievoorzitter Bart Omlo namens partijgenoot Ruben Landman.

Dat is nu aangepast. Reizen met het openbaar vervoer of met de fiets wordt voor de ouders financieel aantrekkelijker gemaakt. Als het nodig is krijgen leerlingen een elektrische fiets. 'Er is ruimte om de leerling waar mogelijk te laten wennen aan zelfstandigheid tussen huis en school', voegt hij toe.

Taxibusje blijft voor kinderen die het hard nodig hebben

Ook Gemeentebelangen, Democratische Kiezers Ede (DKE) en GroenLinks gingen akkoord.'Voor kinderen die het hard nodig hebben, blijft een taxibusje beschikbaar. Andere kinderen kunnen zelfstandig reizen, met alle ondersteuning die er is. Daardoor doen ze op een andere manier mee met de maatschappij en krijgen ze veel meer zelfvertrouwen', stelt Rasit Gogulu van DKE.

Lees ook: Leerlingenvervoer Ede op de schop: verplicht op de fiets of met het ov