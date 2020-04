Gevangenen krijgen afkickverschijnselen: 'Er komt geen smokkel meer binnen'

Gevangenen dragen ook een steentje bij in deze crisistijd. Ze doneren voedsel aan de Voedselbank, vertelt medewerkster Anja van de Penitentiaire Inrichting (PI) Achterhoek in Zutphen. Ook komt er volgens haar door de coronamaatregelen minder 'smokkel' binnen. 'Dat leidt tot meer spanning en afkickverschijnselen.'

Hoe kan ook de PI zijn bijdrage leveren in deze coronacrisis, vroegen zij zich af. 'Eerst werd er gekeken of we mondkapjes konden maken', vertelt Anja bij Radio Gelderland. 'Maar dat is logistiek een beetje onhandig. Je zit natuurlijk wel in een bajes, waar dan eerst allemaal machines moeten komen. Dat is niet zo makkelijk.'

Ook geld inzamelen was geen goed idee. 'De populatie hier is niet heel erg rijk.' Maar een inzamelingsactie voor de Voedselbank van Zutphen, bleek wel haalbaar.

'Je verwacht niet dat ze heel sociaal zijn'

'We hebben hier een eigen winkel', legt Anja uit. 'Daar kunnen de gevangenen één keer in de week iets bestellen en dat kunnen ze dan doneren.' Het gaat daarbij alleen om houdbare producten. Zelf was Anja ook wel verrast over de actie. 'Want van gedetineerden verwacht je niet dat ze heel sociaal zijn.' Maar deze groep wilde volgens haar graag iets betekenen.

Gevangenen krijgen geen bezoek meer van buiten. 'Ook niet van hun advocaat of reclassering. Het contact is dus heel erg beperkt.' De meesten hebben daar volgens Anja best begrip voor en sinds kort zijn er Skype-mogelijkheden. 'Dat geeft alweer wat ontlasting.' En geen bezoek betekent ook geen smokkel. 'Dat is merkbaar. Bij sommigen loopt de spanning dan toch een beetje op. Of ze worden zieker door de afkickverschijnselen.'

'Pakjes over de muur gebeurt wel'

Pakjes over de muur gooien, gebeurt in Zutphen natuurlijk ook wel, erkent Anja. 'Daarom hebben we goede controles voorafgaand aan de luchtmomenten en we moeten uitkijken voor drones in deze moderne tijd.'

Het vrijlaten van gevangenen om meer ruimte te maken is volgens Anja nog niet aan de orde. 'We hebben een aantal cellen voor het geval hier coronapatiënten komen. Dan kunnen die in isolatie.'

