Edese gemeenteraad praat over coronacrisis

Ook wilde Verhulst patiënten met coronabesmetting een hart onder de riem steken. Daarnaast sprak hij zijn waardering uit voor diegene die werkzaam zijn in de zorg, of die de samenleving enigszins draaiende houden. Burgemeester Verhulst: 'Wij allemaal, iedereen heeft ervaring met deze crisis. Of iemand in de omgeving is besmet, of erger. Ondernemers zien hun inkomsten slinken.'

Ziekenhuis

Donderdagochtend bezocht burgemeester René Verhulst het Gelderse Vallei ziekenhuis. 'Vanmorgen heb ik een bezoek gebracht aan de coronastraat die bij het ziekenhuis is gevestigd. Ik ben daar niet lang geweest, want ik wilde de hardwerkende zorgverleners niet voor de voeten lopen.'

De burgemeester zag een geruststellend beeld. 'Vorige week bezochten 120 mensen deze coronastraat deze week 30. In het ziekenhuis is het druk, maar het gaat gelukkig goed. Wij bevinden ons nu in een vrij hoog risicoprofiel. Overstroming is het hoogste gevolg van een pandemie. Het kernteam van de veiligheidsregio komt om de dag bijeen. Dat gaat ook goed. In deze regio is er een coronahotel met 180 plaatsen, hiervan wordt niet veel gebruik gemaakt. Dit hotel is voor mensen die zorg nodig hebben en thuis niet krijgen. De patiënten zijn of te goed voor het ziekenhuis of komen net uit het ziekenhuis. Er zijn ook maatregelen genomen voor gehandicapten en dak- en thuislozen.'

Handhaving

Ook ging Verhulst in op vragen over de handhaving: 'Zeker wordt er gehandhaafd, dat geldt niet alleen voor coronarichtlijnen maar zeker ook voor de (gewone) incidenten. Wij volgen de noodverordening, de richtlijnen, en de tijd voor waarschuwen is voorbij. Geen excuus. Ik vind het mooi om te zien dat er veel initiatieven zijn voor mensen in een isolement, voor mensen in verpleeg- en of verzorgingshuizen. Klinkt wat raar misschien, maar deze situatie maakt het beste los in een mens.'

Financiën

Naast burgemeester René Verhulst werd de raad ook geïnformeerd door wethouder Leon Meijer: 'Wij zijn toen het enigszins erop leek dat er maatregelen nodig waren, maatregelen gaan nemen. Welke gevolgen dit financieel heeft kunnen wij nu niet goed overzien. Wij hebben maatregelen genomen voor ondernemers, bijvoorbeeld hoe gaan wij om met inkomsten van deze mensen. Ook hebben wij gekeken naar bijvoorbeeld toeristenbelasting, de terrashuur. Hoe gaan wij om met huurders van gemeentelijke panden. Evenementensubsidies. Een heel pakket waarbij wij hopen dat wij iedereen zo goed mogelijk kunnen helpen.'

Jeugd

Ook ging wethouder Leon Meijer in op het onderwijs en jeugdhulp: 'Wekelijks heb ik contact met alle scholen in de gemeente. Wij hebben het over bijvoorbeeld kwetsbare kinderen, kinderen die nu uit beeld dreigen te raken. Ieder schoolgaand kind die een laptop nodig heeft, daarvoor is er een beschikbaar, maar er zijn huishoudens met meerdere kinderen, hier werken wij aan.'

De wethouder ziet dat kinderen van ouders met een cruciaal beroep goed werden opgevangen, maar ziet de vraag hoger worden. 'Tot nu toe kunnen wij dat aan. Ook kijken wij naar de toekomst, hoe om te gaan met de achterstand. Je kan denken aan zomerscholen, of huiswerkklassen.' De wethouder ging verder nog in op specifieke groepen kinderen. Ook ging de wethouder in op de functie van het sociaal team. Onder meer wist Leon Meijer te melden: 'Veilig thuis ziet geen toename van huiselijk geweld, maar ziet wel toename van het aantal vragen van professionals. Het sociaal team, alle instanties werken enorm hard en zetten een stapje extra.'