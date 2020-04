Mia gaat tijdens Pasen naar de Mariakapel, net als veel anderen

Pastoor Herman de Jong van de St. Paulus- en St. Ludgerparochie is blij met de Mariakapellen als alternatief voor momenten van bezinning, maar hij kijkt vooral uit naar de eerste reguliere kerkdienst die hij weer kan voorgaan. ‘Dat zou de ultieme Pasen zijn.’

Potje als etalage

De kaarsjes en waxinelichtjes branden dezer dagen overal. Of het nu in de Mariakapel van de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde, de Sint-Helenakerk in Aalten of die in H. Calixtusbasiliek in Groenlo is.

Maar ook in het buitengebied van Lichtenvoorde, verscholen in het groen aan de Poelhuttersslatdijk, branden meerdere waxinelichtjes in de Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakapel. En heel bijzonder: vanuit een glazen potje, waarin misschien ooit jam heeft gezeten, zwaait een vrouw je tegemoet. Vanaf een fotootje uiteraard, met dat potje als etalage.

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat daaronder verder.



'Komen meer mensen'

De mini-altaartjes in de buitenlucht of in een hoek van de kerk, met het beeld van Jezus of Maria, vormen voor veel christenen nu een plek waar ze troost kunnen vinden, herdenken of bidden. En een kaarsje opsteken.

‘Er komen in deze tijd meer mensen dan anders. Ook kinderen’, zegt Mia Bijen in de Mariakapel van de Sint-Helenakerk in Aalten. ‘Mensen zijn angstig en willen zich even in een gebed tot Maria richten. Even een moment van aandacht en bezinning.’

De Mariakapel is ingericht in de voormalige doopkapel. ‘Een cadeau van pastoor Geurtse, hij wilde bij zijn 25-jarig jubileum graag een Mariakapel’, zegt Frans Stoltenborg van de katholieke geloofsgemeenschap in Aalten. ‘Het was altijd al een stiltecentrum dat voor binding en troost zorgde, en nu helemaal.’

Voedselbank

De kaarsjes branden, er liggen A4’tjes voor de bezoekers met onder andere informatie voor het bijwonen van een digitale kerkmis. En er staat een gevulde mand, bestemd voor de voedselbank. ‘De mand wordt elke avond gecontroleerd’, zegt Mia Bijen. ‘Als de mand vol is gaat die naar de PKN (Protestantse Kerk Nederland, red.) gebracht en daar opgehaald. Het is een gemeenschappelijk project.’

In de statige H. Calixtusbasiliek in Groenlo staat een gevuld boodschappenkratje klaar om afgehaald te worden voor de voedselbank. En ook hier branden kaarsjes in de Mariakapel. ‘Er is een toenemende belangstelling’, zegt pastoor De Jong, en hij wijst op een geschreven tekst in het intentieboek: Lieve opa, ik mis je heel erg, groetjes Lisa. ‘Prachtig hè? Dan word je even stil. Kinderen maken ook tekeningen.’

'Gevoel voor volle kerk sta'

De Mariakapel in Groenlo is van maandag tot en met zaterdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Op zondag is er een besloten kerkdienst. ‘Daarna gaat de kerk nog even open voor individueel bezoek, een gebed of het opsteken van een kaarsje. Er is geen samenkomst, maar we stellen de kerk even open voor een moment van persoonlijke bezinning.’

De pastoor draagt de andere ochtenden in de week een heilige mis op. ‘Daar zijn één tot vier personen bij, maar toch heb ik het gevoel dat ik voor een volle kerk sta. Ook al zie ik lege banken. Bovendien zijn er zijn zestig aansluitingen op de kerkradio. Overal luisteren de mensen mee.’

Mensen bereiken, daar gaat het om. Mia Bijen doet het in Aalten door middel van het sturen van kaartjes: ‘Aan eenzame mensen, zieke mensen of mensen die met ziekte in aanraking komen.’

In de Mariakapel in Groenlo trof koster Ria Wallerbos afgelopen week een oudere vrouw: ‘Ik was met de kaarsjes bezig en ze zei tegen me: ‘U bent de eerste die ik in veertien dagen zie.’ Ik kreeg overal kippenvel. Maar het was zo fijn even met haar te praten.’

Pijnpunt

Pastoor De Jong preekt op zondagmorgen voor een besloten gezelschap. ‘Mensen missen de dienst in de kerk en de communie, dat is een pijnpunt in deze tijd’, zegt de pastoor. ‘Ze zijn gewend elkaar te ontmoeten en kijken daar naar uit, maar nu moeten ze afstand houden. Dat is een hele vreemde situatie.'

Ook De Jong verheugd zich erop de bekende gezichten weer te zien. ‘Elkaar toelachen en vieren. De kerk is bij uitstek een gemeenschap. Om te geloven heb je andere mensen nodig, dat kan niet in je eentje.’

De pastoor moet zich deze paasdagen schikken in een praktisch lege kerk, maar haalt de paasviering zoals gezegd in als ook de kerk ‘weer los mag’. Ondertussen refereert hij tijdens de coronacrisis aan de woorden van paus Franciscus op een leeg Sint Pieterplein in Rome: ‘Wees niet bang en blijf vertrouwen, zei hij. En in navolging van premier Rutte voeg ik daaraan toe: houd moed.’