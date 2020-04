Openluchttheater Eibergen komt donateurs tegemoet met 'huiskamerconcerten'

De zogenoemde fingerstyle-gitarist uit Lichtenvoorde speelt op verzoek van Raph Schouten van het Openluchttheater (OLT) Eibergen, dat met name de donateurs tijdens de coronacrisis tegemoet wil komen met een ‘huiskamerconcert’ op steeds een ander plekje in het openluchttheater. Hillen speelt gitaar, Schouten filmt.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Leuk voor donateurs en artiesten'

‘Nederland zit op slot en wij dus ook. De meeste artiesten doen thuis wel iets en het leek ons leuk zo’n concert in de huiskamer hierheen te verplaatsen. Leuk voor de donateurs, leuk voor de artiesten’, zegt Schouten. ‘Ze krijgen vooraf 30 seconden de tijd iets te vertellen over wat ze nu bezighoudt.’

Zijn inschatting blijkt een juiste; muzikanten werken graag mee. Schouten probeert om de andere dag een ander mini-optreden op de website, Facebookpagina en Vimeokanaal van het openluchttheater te plaatsen.

‘De muzikanten komen uit Nijmegen, Lochem, Vorden, eigenlijk komen ze overal vandaan', zegt Schouten. 'Maar het hoeft geen artiest te zijn, het mag ook een kind zijn dat een liedje voor de juf wil zingen. De meesten doen sing-a-song, maar we hebben ook een dichteres gehad. En we krijgen nog een jazz-zangers en een goochelaar die iets met anderhalf meter touw gaat doen.’

Nieuwe theatershow

Hillen is blij dat hij er even uit kan. ‘Ik vind het top dat Raph dit organiseert en Here comes the sun is een nummer dat goed past bij zoiets positiefs’, zegt Hillen, die al zijn optredens zag worden afgelast. ‘Heel jammer. Hopelijk gaan die in juni wel door. Via een speciale regeling kan ik nog wel financiële compensatie krijgen voor de optredens die niet kunnen doorgaan.'

De gitarist benut de concertloze tijd om vooruit te kijken. 'Ondertussen werk ik aan mijn nieuwe theatershow, over filmmuziek. Van griezelfilms tot kinderfilms en bandfilms, zoals bijvoorbeeld de film Bohemian Rhapsody van Queen.’

'Houden rekening met alle scenario's'

Ook Schouten en het OLT Eibergen worden getroffen door de coronacrisis. ‘We houden rekening met alle scenario’s en wachten de maatregelen nog even af’, zegt Schouten. ‘We proberen optredens die niet doorgaan te verschuiven naar september of volgend jaar. Gelukkig werken we met vrijwilligers en maken we geen kosten.’

Ondertussen is de renovatie van de muziekkoepel (was al aanbesteed) door, maar is het de grote vraag wanneer de achterban weer kan genieten van een optreden in het idyllische openluchttheater. Zolang de crisis duurt zijn er de miniconcerten die Schouten zelf opneemt. ‘Je wilt de donateurs en vaste bezoekers toch iets voorschotelen’, verklaart Schouten.