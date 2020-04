Marechaussee gaat goed gesprek aan met mensen die naar Duitsland gaan

Pasen is traditioneel een periode waarin veel Duitsers ons land bezoeken, om naar de kust te gaan of een camping op de Veluwe. Andersom gaan veel Nederlanders een lang weekend naar een huisje op de Eiffel. Maar kan dat nog wel in tijden van corona?

De marechaussee is op meerdere plaatsen langs de oostgrens actief, zegt woordvoerder Robert van Kapel. Zowel op snelwegen als op B-wegen worden controles gehouden, waarbij wordt samengewerkt met de Veiligheidsregio en Bundespolizei.

De marechaussee gaat 'een goed gesprek aan' met mensen die de grens oversteken. Ze worden volgens de woordvoerder zoveel mogelijk ontmoedigd om door te reizen. Boetes worden er niet uitgedeeld.

'Goed recht om door te rijden'

Wie bijvoorbeeld naar een huisje op de Eiffel wil, krijgt het verzoek 'een steentje bij te dragen om deze pandemie tegen te gaan', zegt hij. Mocht diegene daar geen boodschap aan hebben, kan hij gewoon doorrijden. 'Dat is zijn goed recht. Er is vrij verkeer van personen en goederen in het Schengengebied. Alleen wij hopen dat mensen zich zoveel mogelijk houden aan de oproep en advies van het kabinet om thuis te blijven.'

De marechaussees controleren vooral op Duitsers die naar Nederland komen. Vorig weekend leidde dat tot files, toen het vooral druk was richting outlets en woonboulevards in Limburg. 'Ik weet dat veel woonboulevards die toen nog open waren, nu dicht zijn. Wij hopen dat met name recreatief verkeer thuisblijft.'

Het wordt al rustiger

Met camera's wordt gemonitord of mensen zich aan de oproep houden. 'We zien al dat het rustiger wordt, en we hopen dat dit het hele paasweekend zo blijft', zegt Van Kapel.

'Het is traditie er met Pasen op uit te gaan, maar we staan er niet voor niets. We hopen dat mensen goed nadenken en dit jaar even niet de deur uitgaan.'