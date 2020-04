Ondanks oproepen van Mark Rutte toch naar de camping

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ze komen uit Gaanderen, toch ook geen plek waar de inwoners op elkaar gestapeld naast elkaar wonen. 'Maar qua gevoel zijn we liever hier dan thuis, waar we ook de ruimte hebben', zegt Versteegen.

'Maar thuis ontmoet je eerder mensen en moet je van alles, hier niet. Dit is een perfect plekje met eigen sanitair, dus daar komen geen andere mensen. Er wordt door de eigenaren op toegezien dat de regels worden nageleefd. Negen van de tien mensen houden zich eraan.'

Privé-sanitair

De voorziening van privé-sanitair is voor een campinghouder een pre tijdens de coronacrisis. Campings met gemeenschappelijk sanitair mogen niet open in verband met besmettingsgevaar. 'Daar zijn we blij mee, maar verder gelden dezelfde regels als overal, dus geen groepsvorming en niet bij elkaar op bezoek. Ja, daar houden we zeker toezicht op', zegt Mark van Dam, eigenaar van 't Wieskamp in Winterswijk.

Op het grote veld staat een camper met een Duits kenteken en een handvol kampeerders uit Nederland. 'Duitsers en Belgen die al hadden geboekt hebben afgezegd, we hebben vier van zulke velden met privé-sanitair die normaal gesproken vol hadden gestaan', zegt Van Dam. 'Duitsers bellen dagelijks op hoe het nu met de regels zit en de eventuele quarantaine thuis, er is veel onzekerheid bij de mensen.'

De voor Van Dam verrassende komst van Nederlandse gasten, die op tien meter van elkaar hun eigen plek hebben, is een kleine pleister op de wonde. Van de vaste, Duitse jaargasten met een eigen chalet is slechts een deel aanwezig.

Doodstil

'Normaal was de camping bruisend geweest, met 150 kinderen in de speeltuin en nu is het doodstil. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt', zegt Van Dam, die van de winter nog investeerde in een veld met zonnepanelen. Van terugverdienen komt er voorlopig niets. 'Hopelijk kunnen we met ingang van 1 juli weer een beetje normaal draaien.'

Andere grote campings in Winterswijk zijn gesloten. Van Dam: 'Ze hebben voorzieningen als een zwembad met glijbanen, daar komen de mensen voor. Dat is hier niet het geval. Wij hebben gasten die fietsen of wandelen.'

'Tot hier en niet verder'

Dat beaamt Lambert Versteegen. 'We maken soms een ommetje met de honden, daar hebben we hier alle ruimte voor', zegt hij. En dat roodwit lint op het hekje, is dat met het oog op de coronacrisis eraan gemaakt? 'Nee, dat is gespannen zodat je in het donker niet over het hekje valt', zegt een lachende Versteegen. 'Maar het werkt perfect, zo van: tot hier en niet verder. Anders hebben mensen de neiging er overheen te stappen.'

U kunt ook luisteren naar de radioreportage.