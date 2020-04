Bestrijding jeukrups gaat van start, dit staat er te gebeuren

In Ede was de overlast van de eikenprocessierups vorig jaar enorm, zo’n 6000 eikenbomen waren besmet. Ter vergelijking: in 2017 waren dat er nog geen 900. Inmiddels kruipen de eerste jeukrupsen van dit jaar al uit hun ei.

Ede neemt nu actie. Eerst worden zoveel mogelijk eitjes weggehaald: maandag met nematoden - rupsetende beestjes - en twee weken later met het bestrijdingsmiddel Xentari. Als de rupsen straks massaal de bomen bezetten en het gekriebel begint, worden ze weggezogen.

Geluidsoverlast & niet alle bomen worden rupsvrij

Het bespuiten met nematoden zal in de avond of ’s nachts gebeuren, meldt de gemeente. De aaltjes zijn namelijk gevoelig voor licht en warmte. Inwoners kunnen geluidsoverlast ervaren van de tractoren waar het bestrijdingswerk mee wordt uitgevoerd.

Ook tempert de gemeente de verwachtingen: 'We kunnen helaas niet in alle bomen de rupsen bestrijden.' Nesten rond plekken waar veel mensen komen of wonen, zoals scholen en zorginstellingen worden eerder aangepakt dan nesten op plaatsen waar minder mensen komen.

Hoger budget

Donderdagavond ging de Edese gemeenteraad akkoord met het verhogen van het budget voor de bestrijding van de Eikenprocessierups naar 540.000 euro. Ede begrootte de afgelopen jaren veel te weinig geld voor de bestrijding van de kriebeldiertjes.

Zo werd er in 2019 bijna 450.000 euro uitgegeven aan de bestrijding terwijl er maar 120.000 euro begroot was. Dat is nu rechtgezet, al is er nog geen extra budget voor na 2020 geregeld.

