Stuntpiloot Frank vliegt 'hartjes onder de riem' boven ziekenhuizen

'We hebben natuurlijk een rare tijd op het ogenblik en ik wilde met een ludieke actie de hulpdiensten, zorgpersoneel en corona-patiënten een hart onder de riem steken', vertelt Van Houten op Radio Gelderland kort nadat hij geland is op Texel Airport, waar hij ook vertrok. 'Toen dacht ik: ik heb de mogelijkheid om rook achter een vliegtuig te maken, dus laat ik een mooie route uitstippelen en hartjes maken boven ziekenhuizen.'

Bekijk hier hoe het hartje boven het Gelderse Vallei op de grond ontvangen werd. Tekst gaat verder onder de video.

'Mijn vliegtuig is een rallyauto'

Het rondje van Van Houten begon boven Alkmaar, daarna vloog hij naar Amsterdam. 'Normaal zit het luchtruim boven de hoofdstad potdicht door Schiphol en nu is dat natuurlijk anders. Dat was extra bijzonder', vertelt de stuntpiloot enthousiast. Zijn route ging verder langs Rotterdam, Utrecht, Ede en Zwolle.

Het was een uitdaging voor Van Houten om alles tegelijk te doen. 'Mijn vliegtuig is echt een soort rallyauto, dus ik moet alles tegelijk doen. Navigeren, praten met de verkeersleiding en dan ook moet je ook nog zorgen dat er een mooi hartje in de lucht komt te staan. Maar het is gelukt!'



Tijdens het boottochtje van Texel naar de vaste wal kon Van Houten snel even kijken hoe er op zijn actie gereageerd wordt. 'Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen er blij van worden. Het was goed te zien gelukkig. Ik heb natuurlijk een heel ander beeld van boven. Nu zie ik dat het goed is: daar ben ik blij om.'

Luister hier het hele interview met stuntpiloot Frank van Houten terug.