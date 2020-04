Omroep Gelderland en GGD lanceren themawebsite over corona

Omroep Gelderland en de GGD Noord- en Oost-Gelderland bundelen de krachten. Vanaf vandaag is het antwoord op vele vragen over het coronavirus te vinden op een speciale website, die door beide partijen in het leven is geroepen: corona.gld.nl. Nieuwe vragen zijn nog altijd welkom via alle kanalen.

Na de uitbraak van het coronavirus en de aankondiging van een ingrijpend pakket maatregelen is het stof inmiddels een beetje neergedaald. Deskundigen bekijken dagelijks hoe het virus kan worden bestreden, er wordt nagedacht over een vaccin en de intensive cares worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Q&A-sessies

Omroep Gelderland beantwoordde de afgelopen weken vragen van kijkers en luisteraars in diverse Q&A-sessies. We legden deze vragen voor aan diverse deskundigen in onze televisie-uitzending Corona Vandaag en in het radioprogramma Lunchpauze. Alle binnengekomen vragen zijn nu gebundeld en verdeeld in categorieën op de nieuwe website corona.gld.nl.

Wil je een vraag stellen die nog niet beantwoord is? Je kunt ons op verschillende manieren bereiken.

Stuur een e-mail naar corona@gld.nl

Stuur een WhatsApp-bericht

Leg contact via Twitter: @OmroepGLD

Stuur een privébericht via Facebook: @Omroep Gelderland

Liveblog

In ons liveblog melden we steeds nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus en de verspreiding ervan, maar ook de bijzondere initiatieven die ontstaan als gevolg van thuisisolatie en een maatschappij die ingrijpend anders is geworden. In ons dossier corona is bovendien een overzicht te vinden van alle artikelen en items die gerelateerd zijn aan het coronavirus.