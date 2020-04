Ook meedoen met het virtuele koor 'We zullen doorgaan'?

In deze lastige tijd van Corona moeten we met z’n allen de moed erin houden.

Normaal gesproken zoeken we steun, troost, vreugde en plezier in het samen maken van muziek. Nu alle repetities en optredens voorlopig van de baan zijn, hebben we bij Elstars MuziekTheater een plan bedacht om toch met alle muzikanten van Tiel en omgeving elkaar en anderen een hart onder de riem te steken.

De afgelopen weken zijn veel leden van Elstars MuziekTheater via Zoom bij elkaar gekomen en daar hebben we afgesproken een virtueel koor te maken.

Het eerste resultaat is te horen op

https://vimeo.com/402105037

Het plan

We hebben nu het plan opgevat om het lied ‘We zullen doorgaan’ ook virtueel met elkaar te gaan zingen. We nodigen alle zangers en koren in Tiel en omgeving uit om hier aan mee te doen en een video in te sturen.

Wat is een virtueel koor?

Bij een virtueel koor zingen alle zangers van het koor individueel en los van elkaar in hetzelfde tempo de goede noten van het lied. Daarvan maken ze een video.Op die video is dus alleen jouw stem te horen.

Er wordt een virtueel koor gemaakt door alle video’s van de verschillende stemmen tegelijk af te spelen. Je hoort dan dus weer alle stemmen samen in hetzelfde tempo de goede noten van het lied zingen zonder dat ze samen in één ruimte zijn geweest.

Het klinkt als een koor, maar dat koor bestaat alleen virtueel.

Wat is er nodig?

We hebben de bladmuziek nodig van het gekozen lied, zodat iedereen de juiste noten kan zingen.

Omdat er geen dirigent is, hebben we een opname nodig die aangeeft hoe hoog en in welk tempo gezongen wordt. Dit noem wij de ‘gidsopname’

Je hebt een apparaat nodig om de gidsopname af te spelen

Je hebt een koptelefoon of oortjes nodig om de gidsopname te beluisteren

Een smartphone om jezelf te filmen.

Klaar!

We hebben gekozen voor ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy in een arrangement van Jetse Bremer.

We zouden de video’s graag op 23 april binnen willen hebben.

We zien je video graag tegemoet!

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan dit virtuele koor? kijk op de site van Estars Muziek Theater hoe het in zijn werk gaat of reageer dan hieronder!