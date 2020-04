't Peeske en Sprinkhanen houden natuurgras

Alle velden van de voetbalverenigingen 't Peeske in Beek en VV Sprinkhanen in Nieuw-Dijk worden voorzien van de in Montferland ontwikkelde Draintalent. De verenigingen willen het seizoen 20/21 starten op natuurgras dat ondersteunt wordt door het veldsysteem.

'Zowel VV Sprinkhanen als 't Peeske zijn hele gezonde verenigingen', aldus wethouder Ruth Mijnen. 'Gezien de wijze waarop zij zelf een actieve houding aannemen, heel veel vrijwilligers hebben en elke keer nieuwe activiteiten bedenken om het ledenaantal hoog te houden, zien wij dat daar voor de aankomende jaren toekomst in zit.' In totaal trekt de gemeente een half miljoen euro uit, waardoor er onder meer ook nieuwe LED-verlichting kan worden geplaatst. Dat geld was eerst gereserveerd voor de aanleg van kunstgras, maar daar had 't Peeske al van meet af aan flinke afkeur tegen. 'Je moet dingen kunnen uitleggen naar je leden toe', stelt voorzitter Pasval Verberkt van 't Peeske. 'Daar doe je het uiteindelijk voor. Spelers moeten zich fijn voelen. Door de hele vereniging heen wil eigenlijk het grootste gedeelte alleen op gewoon gras voetballen.'



Tevens heeft de Draintalent nog een financieel voordeel voor de verenigingen. 'De onderhoudskosten gaan sterk naar beneden toe', aldus Verberkt. 'Door de toevoer van voedingsstoffen en de toevoer en afvoer van water, heb je ook geen onderhoud meer wat je zelf moet gaan doen.' Zodoende hoeven vrijwilligers niet meer handmatig te sproeien, wat een hoop werk scheelt. Het veldsysteem wordt in de nabije toekomst echter niet per definitie bij andere verenigingen in de gemeente toegepast. 'We hebben net bij FC Bergh en VV Montferland kunsttgras aangelegd, maar dat heeft meer te maken met noodzaak', aldus de wethouder. 'Daar waar de parken niet kunnen uitbreiden en daar waar je moet woekeren met de ruimte, blijft kunstgras nog steeds dé optie.'