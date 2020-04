2000 zakken chips en 1000 kilo tumtummetjes aan Voedselbank geschonken

Prins Jurgen besloot een aanhanger vol met overgebleven snoepgoed aan de voedselbank van Wijchen en Beuningen te schenken. Al zou je al dat snoep voor jezelf en de leden van de carnavalsvereniging bewaren, dan nog zou je dat natuurlijk nooit op krijgen: 'Dat is denk ik ook heel slecht voor de tanden,' zegt Prins Jurgen. 'We hebben er nooit over nagedacht om het zelf te houden. We hadden zoiets van laten we het aan het goede doel schenken en vooral in deze tijd.'

De medewerkers van de voedselbank zijn beduusd van de enorme hoeveelheid snoep. Met een karretje waarop drie volle kratten snoepjes staan opgestapeld, rijdt Peter Coolen, de coördinator van de Voedselbank Wijchen & Beuningen voorbij. 'We hadden dit niet gedacht. Ik dacht die komen met een paar bakken snoep aan en wat chips. Nou dat kun je mooi in één, twee keer kwijt, maar hier doe je heel lang mee.'

Ik dacht: 'klote'

De voedselbank kan haar cliënten voor weken voorzien van soepgoed. En dat allemaal dus omdat de grote carnavalsoptocht van Wijchen tot twee keer toe moest worden afgelast: 'De eerste keer door storm. De tweede keer door Corona,' zegt Prins Jurgen. 'ik dacht klote, dat is gewoon heel erg jammer.'

De Prins is dan ook heel erg blij dat de cliënten van de Voedselbank straks kunnen genieten van de overgebleven zakken chips, pepermuntjes of gummybeertjes. 'We vinden het fijn dat het goed terecht komt. Vooral in ons heldenjaar. Het past perfect. Wij hadden als thema helden en hier lopen allemaal helden. En die doen een hele hoop goeds voor de mensen. Vooral in deze tijd.'

Tandenborstels worden meegeleverd

En de helden van de voedselbank, zoals Prins Jurgen de medewerkers noemt, die zijn dankbaar voor de zoete mega-gift: 'Het komt goed uit, want we hebben net ook tandenborstels en tandpasta verzameld, dus dat kunnen we er gelijk bijleveren,' lacht Peter Coolen.