Paasdienst met 200 geprinte selfies in verder lege kerk: 'Zo zit iedereen toch vooraan'

Met alle uitgeprinte foto's in de kerkbanken is het een stuk gezelliger dan in een lege kerk. Én het is ook nog eens makkelijker preken. 'Ik kan tijdens het gebed goed in gedachten zijn bij de leden. Bij iedere foto hoort een verhaal. Als je preekt neem je die verhalen mee. De mooie dingen die gebeurd zijn, maar ook de trieste dingen. Dat maakt het levendiger', zegt hij.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.



Impact corona groot

De impact van het coronavirus op Kerkdriel is groot. Zo zijn er parochieleden die net terug zijn uit het ziekenhuis, jonge gezinnen waarvan de ouders nu thuiswerken en jongeren die met hun studie worstelen. Ook de ouders van de pastoor zijn aanwezig op een geprint A4'tje. Ze hangen helemaal vooraan in de kerk. Putman: 'En dat is heel wat, normaal krijg ik ze nooit zover.'

Het valt op dat de geprinte gemeenschap van de pastoor jong oogt. Dat is normaal niet altijd zo, verduidelijkt Putman: 'Er zijn ook een aantal gezichten bij die ik nog niet kende die toch betrokken blijken te zijn. Het is zo een keer een heel ander gezicht.'

Het die van de selfies komt van een pastoor uit Italië. Een aantal parochies in Nederland namen het idee over. Zoals de parochies in de Bommelerwaard.

Opvallend modern

De coronamaatregelen dwingen Gelderse kerken te improviseren. En dat gaat ze bij de parochies in de Bommelerwaard opvallend makkelijk af. Niet zonder reden. De kerk is al langer bezig jongeren op een eigentijdse manier te betrekken.

Danny Hakvoort, coördinator familiepastoraat, was zelfs in Rome om samen met andere jongeren met het Vaticaan te praten. 'We doen al een hoop online. Voor de ouderen zijn we dat ook gaan doen. Dat doen we bijvoorbeeld door Whatsappgroepen, online rauwverwerkingsgroepen en een gebedspodcast.'

Volgens Hakvoort is het opeens gelukt ouderen en jongeren bij elkaar in één (digitale) ruimte te krijgen. Iets wat in de kerk moeilijk lukt. 'De grootste verandering is dat we ze samen op een platform hebben gekregen. Dat die werelden samen zijn gekomen. Het gaat een stuk sneller omdat je moet. Het koudwatervrees dat er eerst was bij predikanten is weg.'