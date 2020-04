Vrijheid achter de ramen; een expositie in het hele dorp

'In deze bijzondere tijd willen we graag dat je even stilstaat bij onze vrijheid. Ondanks dat je nu thuis zit, je niet naar school mag, je voorzichtig moet zijn vanwege het coronavirus en het lijkt alsof je helemaal niets kan doen, leven we nog steeds in een vrij land. Die vrijheid hebben we te danken aan de helden van toen. Om die helden te eren, hebben we een speciale opdracht voor je', legt docent Remco Ulrich van de Roncallischool in Velp uit in een vlog aan zijn leerlingen.

'Maak een tekening over de bevrijding van Velp en Nederland en laat in je tekening zien hoe de bevrijding ging en hoe de mensen zich voelden toen ze bevrijd werden. Zoek op internet naar foto's van die tijd en probeer je in te leven in het gevoel dat de mensen toen hadden. Maak er iets moois van om die helden van toen te eren en sta, ondanks alles wat er nu gebeurt, even stil bij de vrijheid waarin wij leven.' Die boodschap van hun meester namen de leerlingen van de Roncallischool ter harte.

'Ik heb de oorlog niet zelf meegemaakt, maar het zou me niet echt fijn lijken om onder druk te leven', aldus Féline Markhorst uit groep 7/8. Ze tekende een tank met geallieerden, die toegezwaaid worden door mensen die de bevrijding komen vieren.

Anouk Gerittsen tekende mensen die blij waren na de bevrijding. 'Ze hebben zo lang binnen gezeten met angst en misschien een klein sprankje hoop dus ik dacht dat wil ik wel echt laten zien.'

Tanks en zwaaiende mensen achter de ramen

Het plan was om de tekeningen van zeker 300 kinderen van de basisscholen in de gemeenten Rheden en Rozendaal op te hangen in het museum Rheden in Oorlogstijd. De mooiste tekeningen zouden beloond worden tijdens de herdenking voor de basisscholen in het Villapark in Velp op 16 april. Maar zoals bij zoveel activiteiten rondom 75 jaar vrijheid gooide corona roet in het eten. Het museum is dicht, de bijeenkomst in het park gaat niet door.

Dus werd de opdracht aangepast en verschenen de tekeningen met tanks en zwaaiende en juichende mensen achter de ramen van de huizen in Velp (en Arnhem). Docent Remco Ulrich: 'Ik hoop dat ze alsnog in het museum worden tentoongesteld, zodat iedereen kan zien hoe de kinderen de bevrijding zien van 75 jaar geleden. Daar gaan we iets voor regelen.'

