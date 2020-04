Taxateur Albert: 'Ons veilinghuis lijkt nu meer op een fotostudio'

Kunst, verzamelingen, inboedels; tot voor kort werd dit op de veiling gebracht. Maar nu er geen publiek meer mag komen door de coronamaatregelen gooit taxateur Albert Keddeman van veilinghuis Derksen in Arnhem het roer om: 'We zetten alles op de foto voor een online veiling.'

Eigenlijk wilde Albert politieman worden. Bij de recherche, net als zijn vader, maar toen hij solliciteerde vonden ze hem daar nog wat te jong. Om toch wat te verdienen solliciteerde Albert bij het veilinghuis in Arnhem. Hij is er altijd blijven werken en nam in 2009 zelfs het bedrijf over, samen met zijn vrouw Liesbeth: 'We doen nu meer kunst en antiek.'

Luister hier naar het gesprek van verslaggever Marc Loeven met Albert Keddeman.

Het monumentale pand aan de Amsterdamseweg staat bomvol mooie spulletjes. Maar er mag geen verzamelaar meer komen in deze coronatijd. 'Daarom zetten we nu alles op foto om het online te veilen. Dat is een heel werk en minder sfeervol maar het trekt meer kopers. Van over de hele wereld zelfs.' Dat in deze moeilijke tijden de prijzen voor kunst en antiek wat dalen, heeft Albert nog niet gemerkt: 'Verzamelaars kopen toch wel. En mensen hebben nu meer tijd om te zoeken op onze veilingsite. Tot nu toe gaat het best goed.'

Het mooist vindt Albert als er verzamelingen binnenkomen om te worden geveild: 'Vorige week nog kregen we een verzameling vingerhoedjes binnen. Blijkt daar vanuit Engeland een enorme belangstelling voor te zijn. De duurste kwam uit op 4500 euro. Design is 'in'. Net als vintage en industrieel. Als ik bij iemand thuis kom zie ik in een oogopslag wat voor interessante spullen er staan. Toch nog iets van het rechercheursbloed van mijn vader in mijn aderen.'