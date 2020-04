LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 21 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 21 maart

23:23 - Corona of geen corona, de kerkdienst gaat door in Nunspeet

Kerken sluiten massaal de deuren om het coronavirus. Terwijl velen misschien juist nu graag naar de kerk zouden gaan. In Nunspeet besloten ze om kerkdiensten online én via RTV Nunspeet uit te gaan zenden.

 

22:41 - Lokale media in Barneveld hard geraakt door corona

BDUmedia, onder meer uitgever van de Barneveldse Krant en Barneveld huis-aan-huis, is hard getroffen door de coronacrisis. Het mediabedrijf zag in korte tijd meer dan de helft van de advertentie-inkomsten wegvallen. De toekomst van de Barneveldse Krant hangt aan een zijden draadje.

Dit is het belangrijkste nieuws:

In ons land zijn tot nu toe 3631 mensen positief getest. Het aantal doden staat op 136.

Zie in dit kaartje hoe het coronavirus zich over Gelderland verspreidt.

hoe het coronavirus zich over Gelderland verspreidt. 500 tot 700 corona-patiënten uit Brabant moeten worden overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in het land.

Naast het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn wordt een huisartsenspoedpost opgezet voor mensen met luchtwegklachten.

Gelderse ziekenhuizen kunnen de situatie rond het coronavirus nog goed aan .

Ouders krijgen kosten kinderopvang terug in coronacrisis. Hun kinderen zitten immers thuis.

21:13 - Michelin-restaurant start bezorgservice

De drie jonge eigenaren van een toprestaurant in Doornenburg laten zich niet kisten door het coronavirus. Nu ze de deuren tijdelijk hebben moeten sluiten, bezorgen ze hun maaltijden. Ook kunnen gerechten worden afgehaald.

20:35 - Corona, nu ook in Winterswijk

Officieel bericht van de gemeente Winterswijk:

20:18 - Winkeliers komen samen op plein in Zevenaar

Winkeliers en horecaondernemers hebben zich verzameld op het Raadhuisplein in Zevenaar om te laten zien dat zij nog voor iedereen klaarstaan. Natuurlijk met de nodige afstand...

19:54 - Lisa Kruger ontvlucht virus en heeft nu tijd om Japans te leren

Paralympisch zwemster Lisa Kruger uit Harderwijk is vanwege het coronavirus naar Groningen 'gevlucht'. Ze heeft daar haar eigen gym ingericht.

19:20 - Huisartsenspoedpost voor mensen met luchtwegklachten

Naast het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn wordt een huisartsenspoedpost opgezet voor mensen met luchtwegklachten. De tent is midden volgende week gereed voor gebruik.

Foto: Joost Siegelaar

18:17 - Troubadour tegen de eenzaamheid

Muzikant Tom Eekhuis speelt een lied tegen de eenzaamheid bij verzorgings- en verpleeghuis De Benring in Voorst. Bekijk zijn buitenconcert hieronder:

 

17:49 - Afstand houden, dat is best lastig...

16:49 - 500-700 coronapatiënten moeten naar ziekenhuizen buiten Brabant

De capaciteit van de Brabantse ziekenhuizen, waaronder de intensive care, is de komende week onvoldoende. Door overbelasting zullen circa 500 tot 700 patiënten naar de intensive care en andere afdelingen in ziekenhuizen buiten de provincie moeten worden gebracht, meldde Marcel Visser namens Regionaal Overleg Acute Zorgketen in Brabant. Hoeveel patiënten er naar Gelderse ziekenhuizen worden verplaatst, is niet bekend.

15:50 - Oproep: 'Neem het allemaal een klein beetje serieus en word niet onnodig ziek...'

 

15:38 - Hoe vier je je 100ste verjaardag in coronatijd? Met een hoogwerker!

14:58 - Supermarkten Ede mogen zondag langer open

Supermarkten in de gemeente Ede mogen aanstaande zondag 22 maart bij wijze van uitzondering tussen 8.00 - 20.00 uur open. Normaal zijn ze allen op zondagmiddag open. 'De supermarkten wordt verzocht bezoekersaantallen en spreiding bij te houden', zegt wethouder Willemien Vreugdenhil. 'Zodat deze informatie meegenomen kan worden in onze verdere besluitvorming.'

Foto ter illustratie: ANP.

14:43 - Grote lading mondkapjes aangekomen op Schiphol

[Tweet:https://twitter.com/ErasmusMC] 

14:34 - Druk op de Posbank

Op de Posbank is het druk, zoals vaker op een mooie dag als vandaag. Toch adviseert Natuurmonumenten mensen niet met z'n allen te komen.

14:31 - Gratis kamer in hotel Nijmegen voor zorgpersoneel

 

14:05 - Nieuwe cijfers van RIVM

Er zijn in één dag tijd 637 nieuwe patiënten met het coronavirus bijgekomen. Het totaalaantal Nederlanders met de ziekte komt daarmee uit op 3631. Dat meldt het RIVM.

Het aantal doden door de ziekte in de afgelopen 24 uur staat op 30. Dat betekent dat in ons land inmiddels 136 mensen zijn overleden aan het coronavirus.

Om toch mensen te kunnen interviewen, hebben we een handige oplossing voor de microfoon. Nodig: een lange kabel en een stuk PVC-buis.

Afstand houden; de één gaat het in Nijmegen makkelijker af dan de ander, zag verslaggever Annemieke Schakelaar.

13:18 - Wat speelt er bij de Duitse grens?

Er zijn zaterdag geen signalen dat de grens tussen Duitsland en Nederland op korte termijn dicht gaat, dat blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland.

Beide overheden doen wel een dringend beroep om niet-essentiële reizen te vermijden om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hiermee wordt onder meer het tanken en bezoeken van restaurants in Duitsland bedoeld. Werk- en vrachtverkeer kan gewoon de grens over. De Marechaussee wijst erop dat er alleen reguliere controles zijn om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan.

Hoe lang de situatie onveranderd blijft, is niet bekend. Maar bij een voorlichter van het Duitse ministerie zijn er geen maatregelen bekend. Het Nederlandse kabinet staat wel in nauw contact met de Duitse grensregio's Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Er is een crisisoverleg ingesteld vanwege het coronavirus, staat in een brief van minister Knops.

12:33 - Hoe gingen ze vroeger om met een epidemie?

De pest woekerde in verschillende uitbraken over Gelderland. In rampjaar 1635 bezweken in Nijmegen 6000 van de 16.000 inwoners: procentueel vele malen meer dan het coronavirus nu. Besmette burgers kregen bulten zo groot als appels in hun liezen, en bezweken vaak binnen enkele dagen. Hoe Gelderland daar toen mee omging? Lees het hier.

Foto: Omroep Gelderland.

11:29 - Nog geen 'corona-klap' in Gelderse ziekenhuizen, wel voorbereidingen

Foto: ANP

10:46 - Nieuwe dienstregeling NS

De afgeslankte dienstregeling die de Nederlandse Spoorwegen zaterdag heeft ingevoerd, loopt volgens plan. De NS zegt dat het aantal treinreizigers door de coronamaatregelen zo'n tien procent van het normale aantal is. NS en ProRail willen ervoor zorgen dat mensen met een vitaal beroep of mensen die om een andere reden genoodzaakt zijn om te reizen, de trein kunnen pakken.

Bijna alle intercity-verbindingen zijn vervallen. Alleen op de trajecten Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder en Maastricht-Eindhoven blijven intercity's rijden.

Foto: Omroep Gelderland

10:25 - Politie: malafide praktijken met mondkapjes

De politie waarschuwt voor malafide personen en bedrijven die willen profiteren van de coronacrisis. Het gaat om oplichting bij de aanschaf van miljoenen mondkapjes die bestemd zijn voor Nederlandse ziekenhuizen. De waarde van deze mondkapjes bedraagt soms tientallen miljoenen euro's. Door oplettendheid van een bank en een ziekenhuis kon al erger worden voorkomen, meldt de politie. In andere Europese landen waren soortgelijke voorbeelden.

09:35 - Docent Nijmeegse school besmet

Een docent van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) blijkt al vóór de scholensluiting van deze week besmet te zijn geweest met het coronavirus. Dat bevestigt de GGD Gelderland Zuid. Ouders hebben daarover een brief ontvangen. Kinderen kunnen besmet zijn geraakt. De ziekte verloopt bij kinderen vaak mild, maar ze kunnen wel anderen besmetten. Het dringende advies is om zieke kinderen binnen te houden.

Foto: ANP

09:12 - Minister: maak geen misbruik van economisch noodpakket

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) doet een moreel beroep op ondernemers om geen misbruik te maken van de regelingen die het kabinet heeft getroffen om bedrijven te helpen in de coronacrisis. "Er is ook een morele verantwoordelijkheid van mensen", zegt hij in een interview met de Volkskrant.

Foto: ANP.

08:47 - Boodschappenservice voor zorgmedewerkers

Vrijwilligers gaan de komende tijd, onder de naam Bezorg de Zorg, boodschappen doen voor mensen in de zorg. Veel zorgpersoneel stuit 's avonds na een werkdag op lege schappen.

Volgens de initiatiefnemers van www.bezorg-dezorg.nl verdienen de medewerkers in de zorg wel iets beters dan lege schappen en volle supermarkten en dus worden zij online gelinkt aan een vrijwilliger in de buurt. Die doet de boodschappen en bezorgt ze aan de deur. Vervolgens wordt het geheel afgehandeld met een Tikkie.

08:25 - 6,7 miljoen mensen keken naar Willem-Alexander

De toespraak van koning Willem-Alexander is vrijdagavond door miljoenen mensen bekeken. Volgens Stichting

KijkOnderzoek keken ruim 5 miljoen mensen op NPO 1 naar de boodschap van de koning. De bijzondere tv-toespraak werd ook op andere zenders goed bekeken: op RTL 4 stemden 1,1 miljoen mensen af, op SBS6 327.000 kijkers.

07:30 -

In ons land zijn tot nu toe 2994 mensen positief getest. Het aantal doden staat op 106.

Koning Willem-Alexander roept op naast corona vooral ook het loerende eenzaamheidsvirus te stoppen

Corona-patiënten uit Brabant worden verhuist naar intensive care afdelingen van ziekenhuizen elders

'Slachtoffers van huiselijk geweld zitten in de val. Door het coronavirus kunnen ze de confrontatie niet ontlopen', waarschuwt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch.

Ouders krijgen kosten kinderopvang terug in coronacrisis. Hun kinderen zitten immers thuis.

07:22 - Buitenlandse artsen bieden zich aan in de strijd

Buitenlandse artsen die in Nederland wonen, bieden zich aan om ziekenhuizen te helpen in de strijd tegen het coronavirus, aldus de NOS. De artsen zijn hier bijvoorbeeld als vluchteling, of omdat hun partner in Nederland werkt. Probleem is alleen dat zij niet als arts mogen werken als ze niet in het zogeheten BIG-register staan. De Vereniging voor Buitenlandse Gediplomeerde Artsen (VBGA) vraagt het ministerie van Volksgezondheid om die eis te verruimen; dat is al gebeurd voor Nederlandse artsen die met pensioen zijn.

De VBGA riep donderdagavond haar achterban op zich te melden en inmiddels hebben al ruim dertig artsen dat gedaan.