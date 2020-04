Oud-profvoetballer Klaas D. ontloopt cel en krijgt taakstraf voor zorgfraude

Voormalig profvoetballer Klaas D. (66) uit Uddel en zijn vrouw Nicolette H. (50) hebben beiden een taakstraf opgelegd gekregen. Justitie acht bewezen dat de twee bijna vijf jaar lang voor miljoenen euro's fraudeerden met persoonsgebonden budgetten (pgb's). Tegen het echtpaar was twee jaar gevangenisstraf geëist.

D. en zijn vrouw runnen het Harderwijkse zorgkantoor BMO. Hun cliënten wonen onder begeleiding in huizen van BMO op de Veluwe. Ze maakten zich volgens Justitie jarenlang schuldig aan valsheid in geschrifte, door valse facturen en verantwoordingsformulieren op te maken. Die dienden ze in bij regionale zorgkantoren.

Door op de facturen en formulieren hogere bedragen in te vullen dan in werkelijkheid aan zorg was verleend, betaalden de zorgkantoren te hoge bedragen uit. Daar werden D. en zijn vrouw financieel beter van. Hun cliënten, die kampen met autistische en psychiatrische problemen, kregen intussen niet de zorg waar zij voor betaalden.

D. is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur: zijn vrouw kreeg 180 uur opgelegd. Bovendien moet hun bedrijf een boete betalen van 25.000 euro. De officier van justitie had een gevangenisstraf geëist, maar die vond de rechtbank niet passend. Dat kwam mede doordat het onderzoek in de zaak zeven jaar duurde.

Twijfels over tribune

In het MAC³PARK, de thuishaven van Eredivisieclub PEC Zwolle, is een tribune vernoemd naar D., die daar van 1971 tot 1986 speelde. Algemeen manager Jeroen van Leeuwen van de Overijsselse club zegt dat intern besproken zal worden of de tribune de naam van D. kan blijven dragen.

