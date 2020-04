LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 19 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 19 maart

23:15 - Raadsvergadering: zo kort mogelijk

De vergadering in Putten moest doorgaan, maar echt uitgebreid werd het niet. Minimale aantal raadsleden, zo kort mogelijk en geen felicitaties voor de nieuwe wethouder.

22:49 - Mooi gebaar

 Yorin@TheReaIYorin Onze buurman is deze week totaal onverwachts overleden. Wegens de Corona-crisis mogen er morgen maar 30 mensen (inclusief mensen van de Monuta) aanwezig zijn bij de uitvaart. Daarom met alle buren de buurt wat mooier gemaakt voor ze bij terugkomst van de condoleance vanavond.

22:06 - 'Ouderenuurtje' in supermarkt Arnhem

 

21:48 - 'Nog even snel oma verhuizen'

De sluiting van verpleeghuizen voor bezoekers zorgt voor heftige situaties. Bij woonzorgcentrum Drie Gasthuizen in Arnhem verlaten bezoekers geëmotioneerd het gebouw waar ze zojuist voor onbepaalde tijd afscheid namen van hun geliefden. Eén familie verhuist zelfs in allerijl oma naar het tehuis: 'Het is nu of nooit'.



21:42 - Hoe werkt Omroep Gelderland in deze crisis?

Ook wij nemen maatregelen vanwege de coronacrisis. Hier geven we je een kijkje achter de schermen.

21:25 - Geen markt in Winterswijk

Burgemeester Joris Bengevoord heeft ingegrepen: er mag voorlopig, in ieder geval tot en met 6 april, geen markt meer worden gehouden in Winterswijk. De burgemeester wijst op het gevaar van besmetting vanaf de Duitse zijde van de grens.

20:50 - '80.000 mondkapjes onderweg naar Gelderse ziekenhuizen'

Een ondernemer uit Zutphen heeft een enorme hoeveelheid mondkapjes geregeld voor de Rijnstate en Gelre ziekenhuizen. Lees hier het hele verhaal.

20:14 - Korrelig Netflixen?

Streamingplatform Netflix verlaagt in Europa dertig dagen de kwaliteit van de beelden. Het bedrijf reageert daarmee op de oproep van de Europese Commissie. Die vroeg streamingplatformen hun doorvoer van data aan te passen. Een iets mindere kwaliteit van films of series vergt veel minder capaciteit dan scherpere HD-kwaliteit. Er werken door de coronacrisis veel mensen thuis, voor hen moet het internet bereikbaar blijven.

19:59 - Politie bezorgd om grote groepen jongeren op straat

De Winterswijkse politieagent Wim Beernink heeft donderdagavond op Facebook een oproep gedaan om jeugd thuis te houden. Lees het volledige bericht hier.

19:53 - Gulle gever!

Wat fijn! Iemand heeft handgeld voor Elly bij ons langsgebracht. Haar man Paul heeft lymfeklierkanker en moet chemotherapieën ondergaan. Ze deed vanochtend op Radio Gelderland een oproep voor desinfecterende handgel.

19:37 - Studenten krijgen meer tijd om genoeg studiepunten te halen

Eerstejaarsstudenten die door de coronacrisis dit jaar niet genoeg studiepunten halen om door te mogen met hun opleiding, krijgen meer tijd. Ze kunnen ook volgend collegejaar nog aan het zogeheten bindend studieadvies voldoen, heeft het kabinet afgesproken met de universiteiten en hogescholen.

19:28 - Theateravenues Arnhem en Nijmegen gaat deze zomer niet door

De jaarlijkse theateravenues in het Arnhemse Sonsbeekpark en het Nijmeegse Kronenburgerpark gaan dit jaar niet door. Dat komt door de verspreiding van het coronavirus. De organisatie hoopt volgend jaar haar comeback te maken. De evenementen stonden gepland voor juni en augustus.

18:59 - Inwoner Nijmegen overleden aan gevolgen coronavirus

'Tot mijn grote verdriet is nu ook in Nijmegen het eerste dodelijke slachtoffer van het coronavirus te betreuren', zegt burgemeester Hubert Bruls. 'Ik betuig mijn diepe medeleven aan de nabestaanden van het slachtoffer. De impact van het coronavirus op ons allemaal dringt na zo’n beklemmend bericht nog eens extra tot mij door.'

18:53 - Voor ouderen thuis geen extra maatregelen

De dagbestedingen zijn aan het afbouwen. Dus komen ouderen vaker thuis te zitten. 'We moeten de vinger aan de pols houden of het thuis wel goed gaat', zegt minister Hugo de Jonge. Toch denkt hij dat daar nu geen extra maatregelen nodig zijn.

18:47 - Verpleeghuizen op slot

'Vandaag hebben we een ingrijpend besluit moeten nemen', zegt minister Hugo de Jonge. Alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen gaan op slot voor bezoekers, vertelt hij. 'Geen bezoek, dat kan even niet meer.'

Bekijk hier de aankondiging in de persconferentie:

 

18:45 - Rutte vraagt aandacht voor 1,5 meter afstand

'Ik zie hier en daar ook nog wel in de parkjes dat mensen het gezellig met elkaar hebben. Dat is prima, maar houd die anderhalve meter afstand', zegt Rutte tijdens de persconferentie. 'Het risico dat je het virus overdraagt, neemt dan enorm af.' Hij verwijst ook naar vakkenvullers die te maken krijgen met winkelend publiek dat niet op afstand blijft van medewerkers. 'Die anderhalve meter is niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere mensen.'

18:42 - Rutte spreekt over aftreden Bruno Bruins

Minister Bruno Bruins is afgetreden. 'Ik vind het ontzettend triest dat dit zo afloopt nu, maar ik respecteer zijn besluit', zegt minister president Mark Rutte. 'Ik moet niet door, dat is niet goed voor Nederland', zou de minister tegen Rutte gezegd hebben.

18:29 - LIVE | Persconferentie kabinet over coronacrisis

Het kabinet is in crisisoverleg en geeft om 18.30 uur een persconferentie. Die is hier te volgen.

 

18:06 - Sonsbeek20-24 gaat niet door

De internationale kunstmanifestatie 'Sonsbeek20-24' in en bij het Arnhemse park Sonsbeek wordt voorlopig uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het voornemen is om het evenement in 2021 alsnog te organiseren. Lees hier het hele verhaal.

18:00 - Groene cijfers op de beurs

De AEX-index in Amsterdam is donderdag met een forse winst de handel uitgegaan na een dollemansrit. Eerder op de dag duikelde de beurs nog in het rood, maar in de namiddag herstelde de hoofdgraadmeter. De AEX-index eindigde 4,6 procent hoger dan gisteren, op 422,75 punten. Ook andere beurzen in Europa waren groene cijfers te zien.

17:22 - Oververmoeide minister Bruins stapt op

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport, stapt op. Dat meldt persbureau ANP. Gisteren werd het corona-debat hem te veel en kreeg hij een flauwte. Daarna verliet hij het gebouw. Bruins coördineerde de strijd tegen het coronavirus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) neemt voorlopig Bruins' taken over.

16:32 - ANWB sluit winkels, Wegenwacht en Alarmcentrale werken door

 ANWB sluit haar winkels. De winkels van de ANWB sluiten vanmiddag om 17.00 uur hun deuren. De directie heeft dit besluit genomen vanwege het coronavirus.

 

16:22 - Grand Prix Zandvoort gaat niet door

De Grand Prix van Zandvoort in de Formule 1 is voorlopig uitgesteld. Dit heeft de overkoepelende organisatie FIA besloten vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Dezelfde beslissing is genomen voor de wedstrijden in Spanje en Monaco. (ANP)

Foto: ANP

16:12 - Lockdown voor verpleeghuizen Sensire

Bij alle verpleeghuizen van Sensire is bezoek niet langer welkom vanwege het corona-virus. Ook mogen bewoners niet meer buiten de locatie komen. Een wandeling maken of een boodschap doen is uit den boze. De maatregel geldt zeker tot 6 april.

15:38 - Met of zonder BTW...

15:36 - Gelukje?

Permanente bewoners op vakantiepark De Wighenerhorst moeten hun biezen pakken, maar krijgen een half jaar uitstel door de coronacrisis. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijchen besloten.

Foto: Omroep Gelderland

15:34 - Politie in China zegt sorry

De politie in het Chinese Wuhan, waar eind vorig jaar het nieuwe coronavirus voor het eerst opdook, heeft nederige excuses aangeboden aan de familie van de overleden arts Li Wenliang. Die waarschuwde als eerste voor de gevaren van het virus maar kreeg een reprimande van de politie vanwege het verspreiden van geruchten.

Li waarschuwde zijn collega's op 30 december dat het virus zich waarschijnlijk explosief zou gaan verspreiden. De politie pakte hem daarna op voor het verspreiden van geruchten nadat screenshots van zijn apps op internet waren verschenen. Na een reprimande mocht de arts weer aan het werk, waarna hij ziek werd. Hij overleed in het ziekenhuis begin februari.

Volgens Chinese media trok de politie ook de reprimande in.

15:30 - Kleed je veilig!

15:28 - Helaas, pindakaas

Wilde je een dagje meelopen met een conducteur? Helaas, dit jaar geen Spoorwensdagen.

15:25 - De vergadering die door moest gaan...

Doordat enkele beslissingen die de raad moest nemen niet konden worden uitgesteld, moest de raadsvergadering van Barneveld woensdagavond doorgaan.

Foto: Gemeente Barneveld

15:25 - Zwitserse zorg hard geraakt

De zorgsector in het Zwitserse kanton Ticino kan het werk nauwelijks nog aan vanwege het hoge aantal besmettingen met het coronavirus. Dat heeft de regionale overheid donderdag bekendgemaakt in een persconferentie, melden lokale media. Ticino ligt in het zuiden van Zwitserland tegen de zwaar getroffen Italiaanse regio Lombardije aan. (ANP)

15:18 - Nederlanders moeten terug, dat is niet leuk...

15:14 - Minister Van Nieuwenhuizen bedankt werkende Nederlanders

 Minister Van Nieuwenhuizen bedankt werkende Nederlanders

14:57 - Minder GTST op tv

De soap Goede tijden, slechte tijden (GTST) wordt met ingang van maandag nog maar vier dagen in de week uitgezonden. De vrijdaguitzending wordt geschrapt. Aanleiding is de huidige opnamestop vanwege de coronacrisis. 'Met het terugbrengen van GTST van 5 naar 4 dagen kunnen we langer blijven uitzenden met de afleveringen die nu reeds beschikbaar zijn', staat in een verklaring.

14:50 - Het belangrijkste nieuws

De koning sprak het volk toe: '2020 zal iedereen zich een leven lang herinneren'.

Noodkreet uit Brabant: ziekenhuizen daar kunnen de toestroom van coronapatiënten niet meer aan. In Gelderland maken steeds meer ziekenhuizen ruimte, bijvoorbeeld het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem.

Ouders krijgen de kosten van de kinderopvang terug voor de periode dat ze hun kinderen niet mogen brengen, dat heeft het kabinet besloten.

Ook evenementen die veel later dan 6 april gepland stonden, worden al massaal afgelast.

Er zijn volgens het RIVM in totaal 106 patiënten in Nederland overleden aan het coronavirus, 2994 mensen zijn positief getest. Bekijk op deze kaart de bekende besmettingen in Gelderland.

14:39 - Update RIVM

Update RIVM 

14:23 - Geen voetbal in Engeland

De Engelse competitie wordt op z'n vroegst begin mei hervat. Voetbalbond FA maakte donderdag bekend dat alle wedstrijden tot en met 30 april, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, worden uitgesteld.

14:08 - Maatregelen Dirk van den Broek

Supermarktketen Dirk van den Broek past de kassa's in de 123 filialen aan met beschermend plexiglas om de kans op mogelijke verspreiding van coronaviris te voorkomen. Ook krijgen klanten het nadrukkelijke advies om anderhalve meter afstand te houden van andere klanten. Er komen daarvoor vloerstickers bij de kassa's.

13:48 - Maar wel mondkapjes voor huisartsen in Harderwijk

De actie van Roland Ekkelenkamp in Harderwijk (#ffphamster) heeft succes: 2500 mondkapjes voor de huisartsen op de Noord-Veluwe.

13:43 - Mondkapjes gestolen in Putten

Bij zorginstelling Icare in Putten zijn in de nacht van woensdag op donderdag 150 mondkapjes gestolen.'Het is te bizar voor woorden.'

13:40 - Het laatste nieuws rond corona in het Radboudumc

In het Radboudumc in Nijmegen stijgt het aantal patiënten met corona. Dat zegt Chantal Bleeker van het ziekenhuis. 'De meesten liggen op de verpleegafdeling. Ze hebben bijvoorbeeld een longontsteking opgelopen en hebben extra zuurstof nodig. Een aantal moet naar de IC, omdat ze beademd moeten worden.'

 

13:33 - De boeken komen naar je toe met corona

De bibliotheek in Zelhem bezorgt alle bestelde boeken per fiets en hangt ze aan de deur.



Foto: Omroep Gelderland

13:31 - Wesseldijk stopt voorlopig met geven van rijles

Autorijschool Wesseldijk, met vestigingen in Arnhem, Nijmegen, Tiel en Ede geeft vandaag voor de laatste keer rijlessen. Daarna blijven de wagens door de coronacrisis in ieder geval tot en met 31 maart in de garage. Voor naar schatting veertig instructeurs is werktijdverkorting aangevraagd.

Foto: ANP

13:01 - Een huis (ver)kopen en corona, dit is er nu bekend

Heb je net een huis gekocht of verkocht en weet je niet wat er nu door corona kan gebeuren? Vereniging Eigen Huis heeft een speciale pagina over de coronacrisis.

Foto: ANP

12:51 - Einde aan camperreis door Marokko

Een groep van 167 camperaars komt vanavond zonder hun camper terug naar Nederland. Ze waren onderweg in Marokko met vijf verschillende groepsreizen van Europa’s grootste camperclub NKC. In het belang van de veiligheid en de gezondheid van de deelnemers haalt NKC de reizigers terug. Als alles volgens plan verloopt landt de groep om 23.00 uur op Schiphol met een vlucht uit Marrakech.

De reizigers laten hun camper achter in Marokko. Daar worden ze gestald op een bewaakt terrein. Als de zorgen rond corona voorbij zijn, kunnen ze terug om hun reis te vervolgen, zegt NKC.

12:41 - Lunchpauze

Lunchpauze 

12:31 - Geen pasje van de Makro of Sligro? Je bent welkom

Het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, meldt dat zelfbedieningsgroothandels de deuren openen voor consumenten. Ook als je geen pasje hebt. Wees dus welkom bij groothandels als Makro en Sligro. 

 

Foto: Wikipedia/TheGroninger - Eigen werk

12:20 - Mark Rutte zegt het zelf: we kunnen voor tien jaar poepen

DUS: STOP MET HAMSTEREN WC-PAPIER!

 Mark Rutte zegt het zelf: we kunnen voor tien jaar poepen

DUS: STOP MET HAMSTEREN WC-PAPIER!

 

12:14 - Pizza voor spoedeisende hulp Rijnstate

Domino's in Velp heeft woensdag pizza's bezorgd bij de spoedeisende hulp van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. 'We hebben de hardwerkende artsen een hart onder de riem willen steken', zeggen ze.

Foto: Bianca Redmond

11:57 - Hulplijn Rode Kruis al duizenden keren gebeld

Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888). Dit nummer is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

De hulplijn is sinds maandag in de lucht en gisteravond was de lijn meer dan zevenduizend keer gebeld, zegt woordvoerster Belinda van der Gaag van het Rode Kruis. 'Mensen die bellen zijn bezorgd', zegt ze.

'Ze willen weten of ze bij bepaalde klachten wel of niet de huisarts moeten bellen. Ze willen ook graag horen dat ze wat ze doen ook het juiste is.' Maar ook vragen als 'kan ik de hond nog uitlaten' en 'komt de kapper wel aan huis' worden gesteld.

Foto: Omroep Gelderland

11:54 - Geen vrijdaggebed in Turkse moskeeën in Arnhem

In Arnhem zijn de vrijdaggebeden in de aangesloten moskeeën van het Turks Platform Arnhem (TPA) afgelast vanwege corona. Verder zijn alle bijeenkomsten, voorlichtingsavonden, cursussen, lessen en excursies met onmiddellijke ingang afgelast.

'Alle verenigingsgebouwen en gebedsruimtes zijn, tot nader order, afgesloten en niet meer toegankelijk voor het publiek', schrijft TPA-voorzitter Ibrahim Günay in een persbericht. 'Deze ruimtes worden momenteel grondig gereinigd en krijgen tevens een desinfecterende behandeling.'

11:48 - Youp heeft corona

Youp van 't Hek is besmet met het coronavirus. Dat heeft zijn management laten weten. De cabaretier is opgenomen in het ziekenhuis.

Foto: Wikipedia/Vera de Kok

11:36 - Een wandje van plexiglas in de winkel

In steeds meer winkels die open zijn kom je plexiglas tegen. Dat beschermt de winkelmedewerker tegen corona. We maakten deze reportage.

 

11:23 - Vanavond Q & A op TV Gelderland: Sensire is te gast

In een nieuwe Q & A over corona op TV Gelderland is vanavond Arend Pleysier van zorginstelling Sensire te gast. Sensire levert zorg aan huis en in woonzorgcentra in de Achterhoek en de Liemers. Heb je een vraag over (thuis)zorg en corona, mail corona@gld.nl.

11:13 - Politie waarschuwt: niet iedere hulp is echt

De politie waarschuwt voor babbeltrucs.

De politie waarschuwt voor babbeltrucs. 

11:11 - U kunt weer eten bestellen, hoor!

Mensen kunnen weer maaltijden bestellen via Thuisbezorgd.nl. De veelgebruikte site werd woensdag aangevallen door hackers. Daardoor kregen aangesloten restaurants geen bevestiging dat de klant had betaald voor een bestelling. Moederbedrijf Takeaway.com denkt dat de aanval gevolgen had voor 'zo'n honderdduizend bestellingen in Nederland'.

Foto: ANP

11:05 - Zo geef je je kind thuis les

Vijf tips om je kinderen thuis les te geven.

 

11:00 - Samen sporten in het park, verstandig of niet?

Verslaggever Karel de Jong ziet in Nijmegen mensen samen sporten in het Goffertpark. 'We zijn met minder dan honderd mensen, hoor.

 

10:53 - Iemand vuurwerkbrillen nodig?

Deze dump in Eefde heeft vuurwerkbrillen over. Wie ze in de zorg kan gebruiken, zie onder.

 

10:49 - Samen in huis? Maak cadeautjes voor elkaar

Een tip op Facebook van Yvonne van der Laan uit Dodewaard:

 

10:41 - Vast in het buitenland

Reizigers zitten vast in het buitenland. Ze vertellen hieronder hoe het met ze gaat en wat de coronacrisis met ze doet. Bericht uit Peru en Vietnam.

 

10:33 - Eerder vanochtend...

Op Radio Gelderland stonden we vanmorgen stil bij het nijpende tekort aan mondkapjes bij huisartsen. Een coöperatie bedacht een inzamelingsactie met een hashtag.

 

10:25 - Woonachtig in Arnhem-Noord en hulp nodig?

Woon je een van de onderstaande wijken in Arnhem-Noord en heb je hulp nodig?

 

En deze landelijke hulpsite kun je ook bezoeken.

10:22 - Heb je een Rolex besteld? Even geduld

De Zwitserse horlogemaker Rolex gaat zijn fabrieken sluiten in verband met de coronacrisis en de buitengewoonmoeizame marktomstandigheden op de markt voor dure horloges. Vanaf volgende week dinsdag gaan alle Zwitserse fabrieken van Rolex voor minstens tien dagen op slot. Wie een Rolex heeft besteld moet dus even geduld hebben.

10:17 - Vertel het ons: hoe kom jij de dagen door?

Hoe kom je de dagen door in deze tijden met het coronavirus? We zijn benieuwd naar je verhaal.

 

10:06 - Uitstel betalen gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Ondernemers krijgen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen in Arnhem, Renkum en Rheden.

 Gemeente Arnhem@gemeentearnhem Gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden willen ondernemers in deze coronacrisis helpen door uitstel van betaling te verlenen van de gemeentelijke belastingen. Ondernemers kunnen daarvoor naar verwachting begin volgende week een aanvraag voor indienen.

10:05 - Hoe werkt de huisarts?

Hoe gaan huisartsen in Gelderland om met corona? Dat zie en hoor je in dit filmpje.

 

09:56 - Gemist? Kijk hier de corona-uitzending van gisteravond terug

 

09:47 - Geen extra belkosten in Nederland bij KPN

KPN meldt dat mobiel bellen in Nederland buiten de bundel niet in rekening wordt gebracht. Dat duurt tot en met 14 april.

Geen extra belkosten in Nederland bij KPN

 

09:36 - Vragen over gezond eten rond corona?

Wie meer wil weten over gezonde voeding rond corona, kan terecht op de website van het Voedingscentrum. Die heeft een speciale pagina met tips gemaakt. Klik hier.

09:33 - Twee weken geen bezoek voor bewoners ZZG Zorggroep

Steeds meer woonzorgcentra nemen maatregelen tegen corona om de kwetsbare ouderen te beschermen. Ook ZZG Zorggroep in Groesbeek.Twee weken geen bezoek.

09:31 - Strengere controles door de marechaussee

De marechaussee controleert strenger aan de grens.

 De marechaussee controleert strenger aan de grens.

09:11 - 950 mondkapjes! En chocola

Goed nieuws vanuit de huisartsencoöperatie in Harderwijk. Een kippenboer schenkt 950 steriele mondkapjes. Verder krijgt de coöperatie steriele schorten aangeboden, onder meer vanuit de voedingsindustrie. En de huisartsen krijgen ook presentjes voor het harde werk.

09:06 - Rol wc-papier hoog houden

Door de uitbraak van het coronavirus kunnen de voetballers van De Graafschap voorlopig niet trainen op de club. Om de verveling tegen te gaan, voeren spelers de zogenaamde 'Stay at home challenge' uit en houden zoveel mogelijk hoog met een wc-rol.

Een video van onze mediapartner REGIO8.

 

09:02 - Ook coronapatiënten naar Sint Maartenskliniek

De Sint Maartenskliniek in Nijmegen gaat vanaf vrijdag patiënten opnemen, die zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt onze mediapartner RN7. Deze kliniek is gespecialiseerd in orthopedie, reumatologie en revalidatie.

08:55 - Eerste man in Nederlandse gevangenis met corona

De eerste coronabesmetting bij een gedetineerde is vastgesteld. Dat gebeurde in het gevangenisziekenhuis van de

Penitentiaire Inrichting Haaglanden, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen. 'De man is volgens protocol geïsoleerd en wordt goed in de gaten gehouden', aldus de dienst. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zegt dat veiligheid van gedetineerden en personeel voorop staat. 'Het personeel was hier op voorbereid en heeft snel en adequaat gehandeld.'

08:35 - Allemaal aan de legpuzzel

Nu mensen vanwege het coronavirus meer thuis zijn, lijken ze graag aan de slag te gaan met een legpuzzel. Vooral twintigers en dertigers lijken de legpuzzel te hebben ontdekt, stelt Jan Bart Fanoy van Legpuzzels.nl. Fanoy meldt donderdag dat hij de omzet vergeleken met vorig jaar heeft zien vervijfvoudigen. Vooral de puzzels van vijfhonderd tot duizend stukjes zijn in trek, maar ook naar exemplaren van meer dan vijfduizend stukjes is vraag. Foto: Pixabay



08:20 - ATTENTIE: niet afgelast!

Je moet soms creatief zijn... (en het is vanavond!)

 ericborrias View Profile View More on Instagram ericborrias



Morgenavond live stream vanuit De Gelderlandfabriek. (Om beurten ivm corona) .Zang,muziek,poëzie én verhalen! KIJKEN DUS. Morgenavond live stream vanuit De Gelderlandfabriek. (Om beurten ivm corona) .Zang,muziek,poëzie én verhalen! KIJKEN DUS. #ericborrias#verhalenvertellen#storytelling#gelderlandfabriek#verhalenverteller#culemborg#corona#vertellen#stichtingvertellen#

08:17 - In het Paleis van Justitie is het doodstil

We namen een kijkje bij de rechtbank in Arnhem. Zittingen gaan vanwege corona niet door. Alleen urgente zaken gaan door.

07:55 - #ffphamster

Roland Ekkelenkamp van de huisartsencoöperatie op de Noord-Veluwe wil een impuls geven aan de inzameling van mondkapjes voor de huisartsenposten in Gelderland. Op Radio Gelderland introduceerde Ekkelenkamp de hashtag ffphamster. 'Heb je ongebruikte en verpakte mondkapjes van de types ffp1, ffp2 of ffp3, zamel ze in en breng ze naar de gemeente', aldus Ekkelenkamp. Hij vraagt mensen daarvan een foto te maken en die te delen op sociale media. Gebruik daarbij #ffphamster.

 

06:55 - Nederlanders vast op cruiseschip

Vanwege een uitbraak van het coronavirus zitten 121 Nederlanders vast op het cruiseschip Costa Luminosa. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover de Volkskrant. Het schip is onderweg naar de Franse havenstad Marseille, maar het is onduidelijk of en wanneer de passagiers van boord kunnen.

06:17 - Géén lockdown, maar politie bereidt zich er wel op voor

In de Tweede Kamer klinkt brede steun voor het besluit om vooralsnog geen lockdown af te kondigen in ons land. Toch bereidt de politie zich wel voor op een eventuele lockdown, een situatie waarbij de hele maatschappij op slot gaat en mensen moeten thuisblijven. In die situatie zou de politie zo'n noodverordening moeten handhaven en indien nodig de 'sterke arm moeten tonen'. Dat zei Max Daniel, coördinator corona van de Nationale Politie woensdagavond.