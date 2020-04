LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 18 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 18 maart

23:06 - Ddos-aanval op Thuisbezorgd.nl

De maaltijdenbezorgsite Thuisbezorgd.nl wordt door hackers belaagd. Woensdagavond kampte de site, die juist nu veel verkeer te verwerken krijgt, met een zogenaamde ddos-aanval. Daarbij wordt een computersysteem overspoeld met dataverkeer, waardoor de server bezwijkt. Het bedrijf laat aan het ANP weten 'met man en macht' te werken om het probleem te verhelpen.

22:41 - Honderden pizza's voor Gelre ziekenhuizen

Een mooie verrassing voor het personeel van Gelre ziekenhuizen. In de ochtenduren kreeg het telefonisch de vraag of ze die avond pizza's bezorgd wilden krijgen. En niet tien of twintig, maar liefst driehonderd. Het gulle gebaar was afkomstig van Domino's Pizza en bedoeld als hart onder de riem voor het hardwerkende verplegend en ondersteunend personeel.

 

22:36 - Kerken luiden de klokken in Gelderland

Stipt om 19.00 uur vanavond luidden vele kerken de klokken in de provincie. De Raad van Kerken verspreidde eerder een oproep om zoveel mogelijk klokken te laten luiden als teken van hoop in angstige tijden. Het leverde fraaie beelden op.

 omroepgld View Profile View More on Instagram omroepgld



Door heel Gelderland luidden de kerken woensdagavond hun 'klokken van hoop en troost'. Wat mooi!

#kerk #gelderland #verbinding #solidariteit #omroepgld Door heel Gelderland luidden de kerken woensdagavond hun 'klokken van hoop en troost'. Wat mooi!#kerk #kerkklokkenluiden

08:37 - Bedrijfskantine voor maximaal 100 man mag open

In de regio Gelderland-Midden is de noodverordening uitgebreid. Dat meldt de Veiligheidsregio VGGM. Bedrijfskantines en bedrijfscatering die niet voor het publiek toegankelijk zijn en met een capaciteit tot maximaal honderd personen mogen open zijn.

Lees hier het hele artikel.

08:30 - NOC*NSF wil noodfonds voor de sport

De Nederlandse sport dreigt door het coronavirus 950 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen. Dat zei Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF in Arnhem, bij de NOS. Dielessen wil in gesprek met het kabinet over de vorming van een noodfonds.

08:24 - Huisarts smeekt om mondkapjes

Voor huisartsen dreigt een tekort aan mondkapjes. En jij kunt ze helpen. Heb je nog een mondkapje van de bouwmarkt liggen (DAT JE NOG NIET HEBT GEBRUIKT!), breng ze naar je huisarts. Wel eerst even bellen. Welke mondkapjes geschikt zijn, vertelde Roland Ekkelenkamp van de huisartsencoöperatie Medicamus vanmorgen op Radio Gelderland.

Lees hier het hele artikel.

 

07:54 - Coronavirus of niet, de markten gaan door

De wekelijkse warenmarkten in Gelderland gaan voor zover bekend woensdag 'gewoon' door. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn er wel maatregelen genomen.

Wie graag zijn inkopen op de markt doet, kan terecht in onder meer Wageningen, Winterswijk, Putten en Doesburg. Verslaggever Vera Eisink loopt een rondje over de markt in Wageningen:

 

Lees hier het hele verhaal.

07:13 - 'Coronavirus overleeft dagen op plastic'

Het nieuwe coronavirus kan urenlang overleven op oppervlaktes of in de lucht. Dat blijkt uit een door de Amerikaanse overheid gefinancierd onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift New England Journal of Medicine.

Wetenschappers ontdekten dat het virus na twee tot drie dagen nog te detecteren is op plastic en roestvrij staal en tot 24 uur op karton. Het team van wetenschappers van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en van de universiteiten van Californië, Los Angeles en Princeton gebruikte een vernevelaar om een hoestende of niezende persoon te simuleren en stelde vast dat het virus nog drie uur in de lucht te vinden was.

Er is wel kritiek van enkele wetenschappers op het onderzoek. Ze zeggen dat de dreiging vanuit de lucht mogelijk overdreven kan zijn. Het virus wordt voornamelijk overgedragen door ademhalingsdruppels en in deze vorm is het virus slechts enkele seconden levensvatbaar nadat een persoon hoest of niest. Critici vragen zich af of een vernevelaar een menselijke hoest of nies wel kan nabootsen.

De bevindingen van de wetenschappers bevestigen in ieder geval dat maatregelen die mensen zelf kunnen treffen helpen om verspreiding tegen te gaan. Daaronder vallen sociale afstand houden, het aanraken van het gezicht vermijden, hoesten of niezen in je elleboog en het desinfecteren van oppervlaktes met reinigingsdoekjes.

Foto: Pixabay

07:01 - Kerkklokken luiden een kwartier lang

De kerkklokken luiden woensdag door het hele land een kwartier lang tussen 19.00 uur en 19.15 uur. De Raad van Kerken roept alle kerken op om mee te doen en zo een boodschap van 'hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.

Het is de bedoeling dat de kerkklokken ook op woensdag 25 maart en 1 april worden geluid. Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen', aldus de organisatie.

De Stevenskerk in Nijmegen. Foto: Pixabay

06:41 - Zo staat het...

...met de verspreiding van het coronavirus in Nederland.

 

06:30 - Voormalig zorgpersoneel kan makkelijker bijspringen

Verpleegkundigen en artsen die afgelopen jaren zijn gestopt met werken, moeten gemakkelijker in de zorg kunnen bijspringen nu de nood aan de man is vanwege het coronavirus. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat daarom de regels oprekken, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Samen met de beroepsverenigingen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Bruins nieuwe kaders vastgesteld voor niet-praktiserende artsen en verpleegkundigen. Zij moeten officieel staan ingeschreven in het BIG-register om zelfstandig weer aan het werk te mogen, maar voor hen wordt tijdelijk een uitzondering gemaakt. Voorwaarde is wel dat zijn of haar BIG-registratie verliep na 1 januari 2018.

06:28 - Kamer opnieuw in debat over coronacrisis

De Tweede Kamer gaat woensdag opnieuw in debat met het kabinet over de coronacrisis. Het steunpakket dat het kabinet dinsdag aankondigde voor bedrijven en kleine ondernemers die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen, zal een van de onderwerpen zijn.

Premier Mark Rutte zal zich samen met de ministers Bruno Bruins (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) verantwoorden voor de ongekende maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voordat de scholen werden gesloten klonk regelmatig de kritiek dat het kabinet niet genoeg zou doen. Ook nu dringen sommige partijen aan op nog ingrijpendere stappen, zoals bijvoorbeeld buurlanden België en Duitsland nemen.

De laatste keer dat de Kamer over de maatregelen tegen het coronavirus sprak, was vorige week donderdag. Sindsdien is er veel gebeurd. Zo besloot het kabinet zondag alsnog de scholen te sluiten, evenals de horeca. Ook werd mensen op het hart gedrukt om zeker 1,5 meter afstand van elkaar te houden op openbare plekken.

Foto: NPO

06:26 - 'Onzekerheid en stress door virus'

Er leven bij grote groepen mensen veel vragen en onzekerheid en mensen hebben last van stress door het coronavirus. Dat constateert het Rode Kruis. De hulporganisatie roept Nederlanders op de meest kwetsbare mensen op afstand te helpen door bijvoorbeeld te bellen, skypen of whatsappen.

De hulporganisatie begon maandag met een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten. Sinds maandagochtend hebben 5150 mensen gebeld. Mensen zijn soms ongerust en verdrietig, of hebben hele praktische vragen over het thuisblijven. 'Een van de tips die we geven is dat het heel normaal is om je verdrietig, gespannen, bang of boos te voelen tijdens een crisis. Met anderen hierover praten helpt', zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.