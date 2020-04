LIVEBLOG | Alles over het coronvirus van 17 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 17 maart

22:40 - Ook in onze provincie geklap op straat

Ook onze provincie klonk vanavond geklap in de straten. Goed om te zien en te horen!

 

22:38 - Methode voor hergebruik mondkapjes

Onderzoekers van het RIVM hebben een methode gedacht waarmee mondmaskers die eigenlijk voor eenmalig gebruik zijn bedoeld, vaker kunnen worden gebruikt.

Uit een zogeheten pilotonderzoek bleek dat zogeheten FFP2-mondmaskers tot tweemaal toe na sterilisatie met waterstofperoxide nog voldoende hun vorm hadden behouden en in staat waren deeltjes tegen te houden. De onderzoekers spreken van een 'acceptabele kwaliteit' van de kapjes na het proces.

22:16 - Vragen en antwoorden over het virus

Omroep Gelderland heeft dagelijks vragen en antwoorden over het coronavirus. Bekijk hier de aflevering van dinsdag.

 

22:10 - IKEA Duiven ook dicht

Ook de IKEA in Duiven gaat net als alle andere vestigingen per direct op slot. De Zweedse woonwinkel heeft die keuze gemaakt om de gezondheid van zowel het eigen personeel als klanten te kunnen waarborgen zolang het coronavirus zich blijft verspreiden. Lees het hele artikel hier.

21:13 - Rutte: nu geen lockdown

Inmiddels gaat ook België in lockdown. Burgers mogen daar langer zomaar de straat op. 'Nederland kiest daar nu niet voor', herhaalde premier Mark Rutte dinsdagavond.

21:11 - EU-grenzen gaan dicht

De Europese Unie sluit alle buitengrenzen voor inwoners van buiten de EU. Dat hebben de EU-leiders na een videoconferentie over de bestrijding van het coronavirus besloten.



20:28 - Vakantiereizen afgeraden tot 6 april

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle vakantiereizen naar het buitenland tot 6 april af. Alleen als het strikt noodzakelijk is, moeten Nederlanders volgens het nieuwe advies nog buiten de grenzen reizen.

Het reisadvies houdt in dat voor alle landen de komende periode code oranje van kracht is. Volgens een woordvoerster van het ministerie is nog nooit eerder een dergelijk reisadvies gegeven.

Het ministerie adviseert mensen die de komende weken op reis willen gaan die uit te stellen of te annuleren.

20:04 - Het belangrijkste nieuws

Dit jaar is er geen eindtoets voor groep 8.

In heel Nederland zijn er nu 58 mensen overleden aan corona.

Huisartsen hebben een groot tekort aan mondkapjes en roepen op ze langs te brengen.

Minister van Medische Zorg Bruno Bruins is in de Tweede Kamer onwel geworden tijdens een debat over de coronacrisis.

Er zijn meer dan 200 mensen in Gelderland positief getest op corona.

Benieuwd waar de besmettingen in onze provincie zijn? Bekijk dat in deze kaart .

20:01 - Koninklijk paar zegt werkbezoeken af

Het koninklijk paar zegt tot en met 21 maart alle geplande werkbezoeken af. Dat is zojuist bekend gemaakt.

18:14 - Persconferentie om 18.45 uur

De persconferentie over de steunmaatregelen voor ondernemers begint naar verwachting om 18.45 uur en is live te volgen bij Omroep Gelderland.

18:10 - RIVM wil gezondheid 100.000 Nederlanders wekelijks peilen

Het RIVM zoekt 100.000 Nederlanders die een keer per week online informatie willen doorgeven over hun gezondheid. Het instituut inventariseert gezondheidsklachten met de zogeheten Infectieradar, omdat het nu niet goed kan overzien hoe het coronavirus zich verspreidt in Nederland.

De NS maakt dinsdag of woensdagmorgen bekend dat het vanaf komend weekend een groot deel van de treinen gaat schrappen. Dat meldt het Parool. Vanwege alle maatregelen rond het coronavirus zijn de treinen grotendeels leeg.

18:05 - Veel reacties na oproep CWZ in Nijmegen

Het CWZ ziekenhuis in Nijmegen is 'overweldigd' door de reacties op een omroep om mee te helpen het coronavirus te bestrijden. Het leverde 600 reacties op van mensen die willen komen helpen. Lees hier het hele verhaal.

17:47 - IKEA sluit alle vestigingen in Nederland

Woonwarenhuis IKEA sluit alle vestigingen in ons land. Dat maakt het bedrijf zojuist bekend.

17:38 - 'Overheid verruimt vergoedingen voor bedrijfsleven'

De mogelijkheden voor werkgevers om werktijdverkorting voor hun personeel aan te vragen worden fors verruimd en de uitkeringen gaan omhoog. Volgens de NOS bevestigen bronnen in Den Haag dat dat een van de maatregelen is in het steunpakket voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Om 18.30 uur volgt er een persconferentie.

16:07 - Temperaturen in CWZ Nijmegen

In het Nijmeegse CWZ ziekenhuis wordt van alle medewerkers en bezoekers de temperatuur opgenomen. Het gebeurt vrijwillig, maar iedereen vindt het goed. Er zijn al mensen teruggestuurd die een te hoge temperatuur hadden.



15:58 - Schoolexamens gaan door

De schoolexamens voor middelbare scholieren kunnen de komende tijd doorgaan, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten alle leerlingen die meedoen en docenten die toezicht houden volledig klachtenvrij zijn. Dat laat het ministerie van Onderwijs dinsdag weten.



15:55 - Politie grijpt nog steeds in bij heterdaad

De politie grijpt ondanks alle inzet van hulpdiensten wegens het coronavirus nog steeds in bij heterdaad vergrijpen. Berichten dat agenten alleen nog aanhoudingen verrichten bij ernstige feiten, zijn erg kort door de bocht, schrijft de politie op social media. Wie zich dus schuldig maakt aan winkeldiefstal, belediging of een andere overtreding, kan nog steeds rekenen op aanhouding.

15:20 - Vrijheidsfestival Ede uitgesteld

De vrijheidsfestivals in Ede, Bennekom en Otterlo gaan op 17 en 18 april niet door. Dit in verband met het coronavirus. Ook de herdenking van de Slag om Otterlo op 17 april en de herdenking van de bevrijding van Ede, op 18 april, worden uitgesteld.

15:04 - Rijnstate ziekenhuis neemt extra maatregelen

Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem laat vandaag weten extra maatregelen te nemen. Zo worden afspraken op de poliklinieken zoveel mogelijk telefonisch gedaan en worden niet-acute operaties uitgesteld. Patiënten worden hierover gebeld.

Daarnaast is de afdeling radiologie in Rijnstate Arnhem-Zuid tijdelijk gesloten. In Zevenaar en Arnhem blijven onderzoeken wel mogelijk.

14:48 - Zeker 20 medewerkers van ziekenhuis besmet

Zeker twintig medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zitten besmet thuis. Zij hebben het coronavirus opgelopen. Dat vertelt Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Zeker twintig medewerkers ziekenhuis St Jansdal besmet thuis



14:35 - Rij voor de apotheek

In Arnhem staat er een rij voor de apotheek. Mensen mogen maar met een beperkt aantal tegelijk naar binnen.

14:15 - Nu 43 mensen overleden

In Nederland zijn tot op vandaag 43 sterfgevallen door het coronavirus, dat meldt het RIVM. Daarnaast zijn nu 1705 mensen positief getest op corona. De meeste positief geteste patiënten wonen in Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland.

14:06 - Radio speciaal voor ouderen

De stichting Welzijn in Hattem heeft vanochtend radio gemaakt voor ouderen. Dat gaan ze nu elke week doen.

13:22 - Gemeenteraden doen alleen het noodzakelijke

Naast het openbare leven op straat en op scholen ligt ook de Gelderse politiek nagenoeg stil. Veruit de meeste vergaderingen van gemeenteraden zijn uitgesteld of vinden zonder publiek plaats.

Gemeenteraden doen alleen het noodzakelijke

13:07 - Het belangrijkste nieuws

In Gelderland zijn zeker 12 nieuwe besmettingen geconstateerd. Nijmegen spant de kroon, daar zijn acht nieuwe besmettingen gevonden. Het totale aantal besmettingen staat daarmee op zeker 174.

Benieuwd waar de besmettingen in onze provincie zijn? Bekijk dat in deze kaart.

Bij het ziekenhuis in Harderwijk, het St Jansdal, staat vanaf vanmiddag een speciale coronatent.

Tijdens de toespraak van premier Rutte ging het watergebruik hard omlaag. Dat zorgde voor problemen in een waterleiding.

Steeds meer winkels sluiten de deuren.

Bekijk hier op de kaart waar de bedrijven hun deuren dicht hebben gegooid.

13:03 - Pas op voor oplichters!

12:57 - Apotheek helpt via ramen

De apotheek in Twello heeft de balies verplaatst. Zo helpen zij de klanten nu via de ramen aan de achterkant van het gebouw. Daarnaast vraagt de apotheek om de medicatie zo snel mogelijk uit de lockers af te halen, zodat er ruimte komt voor andere mensen.



12:23 - 12 nieuwe besmettingen

In Gelderland zijn (tot nu toe) vandaag 12 nieuwe besmettingen geconstateerd. Nijmegen spant de kroon, daar zijn volgens de GGD Gelderland-Zuid acht besmettingen geconstateerd. Dat brengt het totaal in de gemeente op 29.

Ook inwoners van Culemborg, Heumen, Tiel en Wijchen zijn positief getest. In de hele provincie zijn nu zeker 174 mensen besmet met het coronavirus. De GGD's in Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland moeten nog een update geven.

12:03 - Tent bij St Jansdal ziekenhuis

Bij het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk kan iedereen met griep- of corona-achtige klachten terecht bij deze tent. Je kan hier worden geholpen, maar daarvoor moet je je wel aanmelden via de huisarts. Je kunt niet zomaar langskomen. Dit is bedoeld om mensen met corona te scheiden van patiënten en andere medewerkers. De tent gaat vanaf vanmiddag open.

11:35 - Benieuwd hoeveel bedrijven er dicht zijn?

LocalFocus heeft een overzichtelijke kaart gemaakt. Daar kun je precies zien hoeveel vestigingen er in jouw omgeving zijn gesloten! Bekijk het via de onderstaande link.

Zoveel bedrijven moeten dicht door de coronamaatregelen

11:18 - Open dag Pompekliniek gaat niet door

Ook de TBS-kliniek in Nijmegen bereidt zich voor op een mogelijke besmetting in de Pompekliniek. Zo mogen er nog maximaal twee bezoekers voor een patiënt komen en gaat de open dag niet door.

10:54 - MH17-proces gaat verder zonder publiek

Vanwege het coronavirus zijn nabestaanden, pers en belangstellenden komende maandag niet welkom bij het proces over het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne. Dat meldt de rechtbank Den Haag.

MH17-proces gaat verder zonder publiek

10:28 - Watergebruik gehalveerd tijdens toespraak

Tijdens de televisietoespraak van premier Mark Rutte is het watergebruik in Nederland voor de helft gekelderd, zo meldt waterbedrijf Vitens.

Er ontsonden zelf problemen in een transportleiding. De plotselinge afname leidde namelijk tot een drukverschil, waardoor er een lek ontstond. Dat gebeurde in de Havikerwaard. Vitens transporteert het water nu via een andere leiding, zodat er gewoon water uit de kraan komt.

Opvallend: de oproep om vaker handen te wassen leidt niet tot een grote toename van het drinkwatergebruik, zegt Vitens.



10:21 - Digitaal naar de huisarts

Huisartsenpost Eemland, onder meer gevestigd in Barneveld, gaat vanaf dinsdag 's avonds en in het weekend digitaal consult geven om werklast en kans op besmetting te verminderen. Daarbij worden patiënten zelf aan het werk gezet. Zo moeten ze bijvoorbeeld zelf het gesprek voorbereiden en eventueel foto's en video's toevoegen. Dat levert tijdswinst op.

10:10 - Politie blijft op straat

De politie in de Achterhoek blijft ondanks de coronacrisis actief en zichtbaar op straat. Wel worden burgers opgeroepen om, indien mogelijk, zoveel mogelijk telefonisch of digitaal contact te zoeken.

09:51 - Eenzaam? Kom op de boerderij logeren

Een mooi initiatief van Suzanne Ruesink uit Aalten. Zij wil mensen die zich eenzaam voelen door de coronamaatregleen uitnodigen om bij haar op de boerderij te slapen.

Eenzaam door coronamaatregelen? Suzanne nodigt je uit op de boerderij

09:32 - Stop met hamsteren in de webwinkel!

Niet alleen in de supermarkten wordt gehamsterd, ook in webwinkels is het raak. 'Stop daarmee', roept Wijnand Jongen op. Hij is directeur van brancheorganisatie Thuiswinkel.org. 'Winkel online zoals je normaal ook zult doen. Webwinkels en de logistieke keten staan onder druk. Als iedereen zich normaal gedraagt, dan is er niets aan de hand', zegt hij.

Volgens de organisatie stellen online supermarkten een hamsterlimiet in, of nemen ze tijdelijk geen nieuwe orders aan. Ook online drogisten kampt met extreme drukte en daardoor met vertraging in de levering. 'Niemand heeft honderd rollen wc-papier nodig, dus koop die dan ook niet', aldus Jongen.

09:25 - 8.30 uur op de Waalbrug, waar is de rest?

 

09:04 - Steeds meer winkels dicht

Het kabinet kiest niet voor een volledige lockdown. Dat betekent dat de meeste winkels nog 'gewoon' open kunnen blijven. Toch kiezen sommige bedrijven ervoor hun deuren te sluiten, ook in onze provincie, om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gaat onder meer om de winkels van Coolblue, Nespresso, KPN en T-Mobile.



09:02 - Dit is de nieuwsredactie

Thuiswerken is het advies. Dat betekent dat er weinig meer te beleven is op de redactie van Omroep Gelderland.

08:45 - Markt in Doetinchem gaat door

08:15 - Opnieuw rustig...

Net als gisteren begint de dag met lege snelwegen en treinen. Mensen blijven massaal thuis. Dat betekent geen files en een uitgestorven station in Arnhem, waar het normaal krioelt van de mensen.

08:06 - 7,5 miljoen mensen keken naar Rutte

Zo'n 7,5 miljoen mensen hebben maandagavond gekeken naar de live uitgezonden televisietoespraak van premier Mark Rutte. Hij sprak het volk toe over de verspreiding van het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen daartegen. Volgens Stichting KijkcijferOnderzoek keken er 5,4 miljoen mensen naar NPO1, 1,6 miljoen naar RTL4 en bijna een half miljoen naar SBS6. Hoeveel mensen er via internet keken is nog niet bekend.

Kijk hieronder de speech terug:

 

08:01 - Rechtbanken dicht

De maatregelen werden zondag al aangekondigd, maar zijn nu echt van kracht: de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn vanaf vandaag gesloten. Urgente zaken gaan wel door, zoals voorgeleidingen van verdachten, familiezaken of faillissementen. Zulke rechtszaken worden waar mogelijk gehouden via een videoconferentie. Publiek is nergens meer welkom. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april.



07:55 - Nieuwe noodverordening

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft gisteren een nieuwe noodverordening vastgesteld. Die geldt voor de maatregelen die eerder door de overheid zijn afgekondigd, zoals het organiseren van evenementen met meer dan 100 mensen. Ook kan de Veiligheidsregio nu het besluit om horeca, sport- en fitnessclubs, sauna's en coffeeshops te sluiten, handhaven. 'Ik begrijp dat deze maatregelen niet prettig zijn. Voor niemand. Maar toch doe ik een dringend beroep op iedereen om zich eraan te houden. Alleen samen kunnen wij het virus terugdringen', zegt voorzitter Ton Heerts, tevens burgemeester van Apeldoorn.

