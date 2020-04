Hattem hangt de vlag uit op 18 april

De organisatie van het bevrijdingsfeest in Hattem vraagt om op zaterdag 18 april te gaan vlaggen: 'De gevolgen rondom het coronavirus hebben veel impact, ook in Hattem. Juist op het moment dat we mogen vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven worden we door de maatregelen in onze vrijheid beperkt. Aan de andere kant is er juist in deze tijd veel saamhorigheid, mensen helpen en zorgen voor elkaar. Samen staan we in Hattem sterk, dat is waar vrijheid om draait. Hoewel de officiële viering op zaterdag 18 april is afgelast, roepen we op om toch bij de Bevrijdingsdag stil te staan door gezamenlijk de vlag te hijsen.'

Heel Hattem vlagt op de Bevrijdingsdag van Hattem. Doe je mee?