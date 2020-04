LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 16 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 16 maart

22:02 - Streep door festival

Festival LenteLive op 3,4 en 5 april in Terwolde is geannuleerd wegens het coronavirus. Dat maakt de organisatie maandagavond bekend. Eerdere versies van het festival trokken duizenden bezoekers.

21:30 - 'Coffeeshops helemaal sluiten was niet de bedoeling'

Het was niet de bedoeling dat de coffeeshops zondagavond helemaal zouden sluiten. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen tegen Omroep Gelderland. Hij maakte dinsdagmiddag bekend dat coffeeshops per direct weer open mogen als afhaalloket: niks nuttigen in de winkel, er mag alleen wiet of hash worden gekocht.

'Achteraf moet ik concluderen dat door te strakke communicatie gisteren een beeld is ontstaan dat niet klopte', zegt Bruls. 'Eigenlijk, met wat discussie achter de schermen: zo vergaand was het niet bedoeld.'

Kappersorganisatie ANKO adviseert alle ondernemers in de kappersbranche om vanaf dinsdag tot en met 6 april alle kapperszaken te sluiten.

21:01 - Kamer onder de indruk van toespraak Rutte

De toespraak van minister-president Mark Rutte over de coronacrisis is in de Tweede Kamer over het algemeen met

instemming ontvangen. Veel Kamerleden noemen de speech van de premier 'indrukwekkend'.

20:56 - Extra maatregelen St Jansdal ziekenhuis

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt extra maatregelen en bereidt zich voor op grotere aantal patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Bij de ingang van het ziekenhuis is een tent geplaatst waarin nieuwe patiënten eerst kort worden onderzocht. Dat meldt RTV Nunspeet.

20:52 - Geen buurtbussen van Breng in Renkum

Op advies van de provincie Gelderland rijden vanwege vanaf dinsdag geen buurtbussen meer in de gemeente Renkum. De veiligheidsmaatregel 'achter instappen' bij de (trolley-)bussen van Breng is voor buurtbussen niet mogelijk omdat de buurtbussen maar één deur hebben. Daarnaast zijn de meeste vrijwillige chauffeurs en reizigers van de buurtbussen kwetsbare personen.

20:09 - Maatregelen op politiebureaus

 Dit was enige weken geleden nog ondenkbaar, een afzetlint bij de balie bij de politie. Nu helaas noodzakelijk voor uw gezondheid en die van mijn collega's. Houdt minimaal 1,5 meter afstand en handen schudden doen we even niet

20:02 -

Er zijn 12 nieuwe besmettingen in Gelderland. Daarvan zijn acht nieuwe besmettingen geconstateerd bij mensen in Nijmegen.

Er komt een speciale coronatent bij ziekenhuis Harderwijk.

Alle scholen zijn tot en met 6 april gesloten en ook eet- en drinkgelegenheden blijven drie weken dicht.

In Gelderland zijn nu zeker 174 mensen besmet met het coronavirus.

Het waterverbruik is gigantisch gekelderd tijdens de toespraak van premier Rutte. Dat zorgde voor een lek in de Havikerwaard.

19:56 - Hartje voor zorgmedewerkers in Nijmegen

Nijmeegse zorgmedewerkers krijgen een hart onder de riem van een onbekende.

08:14 - Ook rustig in de trein

Er staan geen files, en ook op het spoor is het rustig. Treinen rijden gewoon, maar omdat mensen massaal thuiswerken zijn er bijna geen reizigers. Ook niet in de spitstrein van Nijmegen naar Den Helder.

Foto's: Omroep Gelderland

08:01 - De verspreiding van het virus in Nederland

Op deze kaart zie je hoeveel mensen in Nederland besmet zijn met het coronavirus. De gegevens zijn afkomstig van het RIVM en worden één keer per dag bijgewerkt. De volgende update wordt vandaag om 14.00 uur verwacht.

 

07:39 - Geen enkele file

Elk nadeel heb z'n voordeel: vanwege het coronavirus staat er vanochtend geen enkele file in onze provincie. Er is alleen een file op de A10 bij Amsterdam, vanwege rommel op de weg. Pas wel op als je de weg opgaat: sinds vanochtend 6.00 uur geldt overdag een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

07:31 - Thuiswerken, ook bij Omroep Gelderland

Het advies van het RIVM is om in ieder geval tot en met 6 april zo veel mogelijk thuis te werken. Ook bij Omroep Gelderland werken mensen waar mogelijk thuis. Bijvoorbeeld onze bulletinlezer Hans van der Hoorn, die deze ochtend het nieuws op de radio vanuit zijn eigen studio verzorgt.

07:17 - Nu al druk in de supermarkt

'Hamsteren is niet nodig', volgens premier Mark Rutte. Toch staan er even voor 07.00 al twintig mensen voor de Albert Heijn in Ede te wachten tot de deuren opengaan. 'Normaal staan er vijf mensen voor de deur. Niet deze aantallen', zegt supermarktmanager Folkert Pol. Al snel zijn er zo'n vijftig klanten in de winkel.

Er zijn volgens hem geen problemen met de bevoorrading. 'Het kan alleen niet allemaal tegelijk hier zijn. Ik verwacht dat het dinsdag weer normaal wordt. Sinds zaterdag krijgen we al geen bier, wijn en toetjes meer aangeleverd en alleen noodzakelijke levensmiddelen.'

Foto: Omroep Gelderland

06:33 - Rutte spreekt het land toe

Premier Mark Rutte houdt vandaag een toespraak op televisie over het coronavirus in Nederland. De toespraak wordt om 19.00 uur uitgezonden door de NOS en RTL.

'De minister-president zal ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden', liet de Rijksvoorlichtingsdienst eerder weten.

Foto: ANP

06:28 - Rode Kruis biedt telefonische hulp aan mensen in thuisisolatie

Het Rode Kruis begint vandaag met een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus. Wie hulp kan gebruiken, kan vanaf 09.00 uur het nummer 070-4455888 bellen.

'We bieden een luisterend oor, geven advies en kijken samen of mensen praktische problemen kunnen oplossen met hun eigen sociale netwerk. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kijken we of wij met onze getrainde vrijwilligers of ons burgerhulpnetwerk Rode Kruis Ready2Help kunnen bijdragen, of wellicht moeten doorverwijzen naar andere hulpverleningsinstanties', aldus het Rode Kruis.

06:24 - Aantal nieuwe coronabesmettingen in China vlakt verder af

China meldde maandag zestien nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus. Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het virus steeg met veertien naar in totaal 3213. Een dag eerder kwamen er twintig geïnfecteerden bij, het dodental nam toe met tien.

De nationale gezondheidscommissie in China verklaarde donderdag dat de piek in coronabesmettingen voorbij was in het land. Sinds de uitbraak, die begon in miljoenenstad Wuhan, hebben 80.860 Chinezen het longvirus gekregen.

De veertien nieuwe doden vielen allemaal in de provincie Hubei, waarvan dertien in de stad Wuhan.