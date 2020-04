LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 13 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 13 maart

22:49 - Evenementen en voorstellingen massaal afgelast

Donderdag bracht het kabinet naar buiten dat tot 31 maart alle evenementen met meer dan 100 mensen zijn afgelast. Alleen Schouwburg Amphion in Doetinchem moest al 24 voorstellingen schrappen.

 

22:49 - Hoogleraar wil 'corona-colleges' voor thuisblijvers

Iedereen wordt slimmer tijdens de corona-quarantaine. Tenminste, als het aan hoogleraar Marc van Oostendorp van de Radboud Universiteit ligt. Nu het onderwijs grotendeels naar het internet wordt verplaatst, wil hij dat colleges niet alleen met studenten worden gedeeld, maar voor iedereen beschikbaar worden.

22:45 - Zo gaat het provinciehuis om met de coronacrisis

Tot 1 april vervallen alle vergaderingen op het provinciehuis, waaronder die van de Staten. 'Ook gaan we niet op werkbezoeken, zo heb ik met de Staten overlegd', reageert Commissaris van de Koning John Berends. De provincie-medewerkers werken nu thuis, tenzij het niet anders kan. Gaat de boel dan niet in het honderd lopen? 'Na 1 april kijken we goed hoe het normale democratische proces kan blijven verlopen. Bestuurlijk zorgen we dat het schip op koers blijft.'

 

22:18 - Noodverordening afgekondigd om corona: 'Iedereen moet maatregelen serieus nemen'

Om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een noodverordening afgekondigd. Dat betekent dat evenementen met meer dan 100 mensen verboden zijn.

22:17 - Collectanten niet op pad, hulporganisatie loopt 8 ton mis

Hulporganisatie ZOA heeft door de opmars van het coronavirus een streep gezet door de landelijke collecteweek, eind maart. Daarmee loopt de christelijke hulporganisatie uit Apeldoorn naar eigen zeggen een bedrag van ruim 800.000 euro mis.

21:20 - Basisschool in Apeldoorn een week dicht

Openbare basisschool De Rietendakschool in Apeldoorn blijft vanaf maandag een week gesloten door het coronavirus. Reden voor de sluiting is dat er te veel leerkrachten en leerlingen afwezig zijn.

20:29 - Hubert Bruls aarzelt niet om 'dwangmaatregelen uit de tas te halen'

Alle burgemeesters van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kwamen vrijdagmiddag samen om te overleggen over de corona-crisis. Aan voorzitter Hubert Bruls na afloop de vraag: is er alternatieve locatie wanneer alle bedden bezet zijn in de ziekenhuizen? 'Daar wil ik niet op vooruitlopen', zegt Bruls. 'Ik zie nu in ieder geval dat de medische zorg keihard werkt, en de zorg kan bieden die nodig is.'

Bruls is wettelijk verplicht te handhaven wanneer de maatregelen, zoals maximaal 100 mensen per evenement, overschreden worden. 'Er zijn duizenden plekken die gaan we niet fysiek controleren. Maar ik ga optreden, wanneer men zich niet houdt aan de aanwijzing van minister Bruins. Ik ben tevreden en trots hoe de samenleving in deze regio op de maatregelen reageert. Ik ga er niet vanuit dat ik dwangmaatregelen uit de tas moet halen, maar ik zal niet aarzelen.'

 

20:06 - Boodschap van de supermarkt

'U kunt ons helpen door boodschappen te doen zoals u dat normaal ook doet', schrijft Albert Heijn in een 'belangrijk nieuwsbericht' aan zijn klanten. De grootgrutter roept mensen verder op zoveel mogelijk te pinnen of anders het geld op de kassa te leggen en wisselgeld zelf op te pakken. Verder worden online bestelde boodschappen niet meer tot in de keuken bezorgd, maar bij de voordeur neergezet.

19:37 - Brabantse patiënt in Doetinchem

Een patiënt die geïnfecteerd is met het coronavirus is donderdagavond opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Het gaat om een persoon die is overgeplaatst uit Noord-Brabant, meldt mediapartner REGIO8. De patiënt wordt in het Slingeland Ziekenhuis verpleegd omdat er in de regio zelf geen geschikte plek beschikbaar was.

19:32 - 'Helft Nederlanders krijgt corona'

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt er inmiddels rekening mee dat de helft van de Nederlandse bevolking de komende jaren Covid-19 krijgt, zegt directeur infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel tegen NRC Handelsblad. 'Dat gebeurt niet in een paar maanden, maar we zitten nu wereldwijd in een pandemie. Het virus zal bij ons blijven, we zullen dit als maatschappij moeten doormaken.'

18:26 - Gevangenissen nemen maatregelen

Nederlandse gevangenissen treffen maatregelen vanwege het coronavirus. Alle familiebezoeken worden voorlopig stopgezet en alle verloven ingetrokken. In Gelderland staat twee penitentiaire gevangenissen: PI Achterhoek in Zutphen en de PI in Arnhem. In Nijmegen staat een jeugddetentiecentrum.

18:09 - Burgers' Zoo sluit deuren om coronavirus

Dierenpark Burgers' Zoo houdt de rest van de maand zijn deuren gesloten vanwege het coronavirus. 'Gezien de ontwikkeling van de coronacrisis is dit voor ons de enige juiste beslissing', laat een woordvoerder weten.

17:54 - Burgemeester van Apeldoorn legt extra coronamaatregelen uit

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn licht nog eens toe welke maatregelen er zijn genomen en waarom. 'We moeten dit doen om onze ouders, onze opa’s en oma’s, te beschermen én andere mensen die sneller ziek kunnen worden', aldus de burgervader.

 

17:24 - Geen problemen in de transport

Het ING Economisch Bureau voorspelde dat het zwaar zou worden voor de transportsector, maar Transport en Logistiek Nederland merkt er weinig van. 'Er zijn geen grote problemen, wel wat kleine dingen in het internationaal transport, maar het binnenlands verkeer loopt goed', laat een woordvoerder desgevraagd weten.

16:51 - Vluchten uit risicogebieden voorlopig geweerd

Nederland zal vanaf vrijdagavond 18.00 uur geen inkomende passagiersvluchten meer toestaan uit risicogebieden vanwege het coronavirus. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Het gaat om vluchten uit China, inclusief Hongkong, Iran, Zuid-Korea en Italië. De regeling geldt in ieder geval voor twee weken. Het kabinet kijkt wat het kan regelen om Nederlanders op te halen die in deze gebieden zitten.

Turkije en Curaçao weren op hun beurt onder meer vluchten uit Nederland. Eerder stelde de VS al een inreisverbod in.

16:40 - Scholen blijven maandag gewoon open, kabinet blijft bij besluit

De basisscholen zijn ook maandag gewoon open. Premier Mark Rutte blijft bij het standpunt van gisteren. Hij benadrukt in een wekelijkse persconferentie dat de volksgezondheid ook in dit besluit voorop heeft gestaan.

Niet iedereen is het daarmee eens. Zo had directeur Sander van Limbeek van Montessorischool Anne Frank in Ellecom liever de deuren dichtgehouden. Hij spreekt van 'schijnveiligheid'.

 

16:34 - Rutte: 'Hamsteren is niet nodig'

Premier Markt Rutte vindt het niet nodig dat iedereen nu massaal de supermarkten leegkoopt. Er zijn volgens hem genoeg voorraden en het is een bovendien onaardig tegenover de mensen die nu heel hard werken in de zorg en andere 'vitale sectoren', zegt hij. 'Dan is het eten al op.'

16:34 - Zorgcentrum worstelt met corona

Het is een stuk stiller in verpleeghuizen nadat er donderdag extra coronamaatregelen zijn afgekondigd. Activiteiten worden afgelast, bezoek is maar beperkt welkom en instellingen zijn voorzichtig met de inzet van vrijwilligers. De zorgcentra worstelen daardoor met eenzaamheid.



 

16:25 - Wc-papier op Marktplaats

Het wc-papier in supermarkten is niet aan te slepen, en daar springt Roy uit Nijmegen handig op in. Waarschijnlijk is het een grap, maar geïnteresseerden kunnen voor 25 euro zijn laatste twee rollen wc-papier overnemen.

16:00 - Jezelf laten testen op corona

Net over de grens in Kleve staat een speciale tent bij het St. Antonius Hospital voor mogelijke coronapatiënten. Mensen kunnen zich er laten testen. De beveiliging in het ziekenhuis is fors. Met klachten kom je er niet zomaar in en iedereen wordt bij binnenkomst gecheckt door medewerkers met een mondkapje op en handschoenen aan.

Het St. Antonius Hospital weigert interviews: zowel Duitse als internationale media worden geweerd.

Dinsdag lieten 54 mensen zich testen en woensdag 63, melden lokale Duitse media.

15:18 - Paracetamol en wc-papier niet aan te slepen

Hamsteren, veel mensen zeggen dat ze er niet aan meedoen. 'Maar ongemerkt doet de klant er toch aan mee. Iedereen wil toch iets extra's in huis hebben', merkt bedrijfsleider Emiel Lamers van de Jumbo in Winssen. Bang voor lege schappen is hij niet: 'We krijgen alles geleverd wat we willen.'

 

15:14 - Nu 67 besmettingen in onze provincie

Tot nu toe zijn er vandaag 14 nieuwe besmettingen in onze provincie bijgekomen, wat het totaal op 67 Gelderlanders met het coronavirus brengt.

Kijk op onderstaande kaart in welke gemeenten mensen met het coronavirus wonen:

 

15:02 - Oud-burgemeester Wijchen: doe boodschappen voor een ander

In deze tijd van corona moeten we meer naar elkaar omkijken, vindt oud-burgemeester Hans Verheijen van Wijchen die maandag aan de slag gaat als eerste burger van Sittard-Geleen. In die gemeenten zijn 23 besmettingen, volgens het RIVM. Wijchen heeft er 1.

14:56 - Geen boomfeestdag

De nationale viering van de Boomfeestdag in Arnhem, die woensdag 18 maart zou plaatsvinden, gaat niet door. Dit jaar zouden leerlingen van de Witte Vlinder School zo'n 500 bomen planten in Schaarsbergen.

14:44 - Restaurant-reserveringen massaal afgezegd

Na de oproep van premier Mark Rutte om geen bijeenkomsten te organiseren waar honderd mensen of meer bij aanwezig zijn, voelt de horeca de gevolgen. Wie gaat er nu nog uit eten in een groot restaurant? Diverse eetgelegenheden geven aan dat ze de ene na de andere afzegging te verwerken krijgen.

14:34 - Achterin instappen aub!

Busvervoerder Breng (regio Arnhem-Nijmegen) laat reizigers via de achterdeur instappen om daar in te checken. 'Hierdoor verminderen we het aantal contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs. Met deze maatregel proberen we een juiste balans te vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze reizigers', meldt Breng.

14:23 - Vijf nieuwe overleden patiënten

Volgens het RIVM zijn er 5 nieuwe patiënten overleden aan Covid-19. Dit betrof allen oudere patiënten die al kampten met een aandoening. In totaal zijn er nu 10 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 115 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

14:17 - Station Nijmegen was rustig vrijdagmorgen

Het coronavirus zorgde voor een rustig station in Nijmegen. Omroep Gelderland sprak met enkele reizigers.

 

14:01 - 804 BESMETTINGEN IN NEDERLAND

Het RIVM meldt 804 besmettingen. Van 28 patiënten is de woonplaats onbekend.

13:59 - Tennisster Bibiane Schoofs uit Ede kan eindelijk herstellen van rugblessure

De Nederlandse tennissers kunnen zes weken niet in actie komen door de maatregelen die zijn getroffen vanwege het coronavirus. Bibiane Schoofs uit Ede probeert het positieve in te zien van de gedwongen 'coronapauze'. 'Eigenlijk komt het me helemaal niet zo slecht uit', zegt Schoofs (31), de nummer 186 in het enkelspel.

'Ik loop al sinds september met een rugblessure en heb eigenlijk continu doorgespeeld, om mijn punten maar te verdedigen. Door deze beslissing kan ik mezelf eindelijk wat tijd gunnen om te herstellen.'

13:43 - Ouderen van 50PLUS-fractie mijden provinciehuis vanwege corona

De Gelderse fractie van 50PLUS zal volgende week woensdag niet aanwezig zijn op de Statendag in het provinciehuis. Aanleiding is het coronavirus. De fractie vertegenwoordigt niet alleen de ouderen, maar valt zelf ook in de risicocategorie, laat de partij vrijdag weten.

13:40 - Voorstellingen Circus Bolalou gaan door ondanks negatief advies

Circus Bolalou laat alle voorstellingen van vrijdag tot en met zondag doorgaan, ondanks het negatieve advies van de gemeente Rheden. Maar het circus treft wel maatregelen. Zo is het maximale aantal bezoekers verlaagd naar negentig personen per show.

13:36 - 'Paracetamol bij drogist en in supermarkt raakt op'

Apothekersorganisatie KNMP houdt rekening met een tekort aan geneesmiddelen door corona. Dat zegt voorzitter Aris Prins. Er waren al tekorten, maar die kunnen nu nog verder oplopen. Prins ziet signalen, bijvoorbeeld berichten dat paracetamol in de drogisterijen en supermarkten opraakt. Bij de apotheken is dat nog niet zo. Daar gaat het met name om medicijnen op recept.

Prins vindt het tijd voor een deltaplan voor de beschikbaarheid van de belangrijkste medicijnen en pleit voor een team van experts die meedenken over het opvangen van toekomstige tekorten. 'Apothekers zijn tot nu toe in staat geweest 99 procent van de tekorten op te lossen, maar het is nu 5 voor 12.'

13:29 - 'Niet zo uitgestorven als in Brabant'

'Het is hier wel iets rustiger, maar daar merken we eigenlijk niets van', zegt Gerard Niesink van Intratuin in Duiven, het tuincentrum dat jaarlijks alle registers opentrekt met een grote kerstshow.

De bedrijfsleider maakte gisteren een rondje door Hornbach en Ikea en het is ook daar bepaald niet uitgestorven, zegt hij. 'Zo uitgestorven als in Brabant is het hier in Duiven zeker niet. Maar ja, we zijn geen evenement, hè.'

13:24 - Dertien nieuwe besmettingen in Gelderland-Zuid

De GGD in Gelderland-Zuid meldt 13 nieuwe besmettingen:

Berg en Dal: 1 inwoner

Buren: 1 inwoner

Culemborg: 1 inwoner

Druten: 1 inwoner

Neder-Betuwe: 2 inwoners

Nijmegen: 4 inwoners

West Betuwe: 1 inwoner

West Maas en Waal: 1 inwoner

Wijchen: 1 inwoner

Eerder op de dag meldde de GGD Midden-Gelderland al een nieuwe besmetting in Duiven.

13:24 - Ziekenhuis Rivierenland gaat behandelingen uitstellen

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel gaat vanaf maandag zoveel mogelijk geplande behandelingen en operaties uitstellen, als dat medisch verantwoord is.

Met deze maatregel wil het ziekenhuis zowel verkeer in en naar ons ziekenhuis terugdringen als zuinig zijn op bijvoorbeeld materiaal dat nodig is voor operaties. Hoort u niets, dan gaat uw afspraak door, zegt het ziekenhuis.

13:15 - Dolfinarium in Harderwijk gesloten

Het Dolfinarium in Harderwijk heeft de deuren gesloten.

12:54 - Nieuwe besmetting bekend in Duiven

Een inwoner van Duiven is positief getest op het coronavirus. Hij zit in thuisisolatie, meldt de GGD Gelderland-Midden.

12:52 - Q & A over coronavirus

De griepprik beschermt je niet tegen het coronavirus, benadrukt arts infectieziekten Ashis Brahma van de GGD Noord- en Oost-Gelderland op Radio Gelderland. Dat en andere antwoorden in de Q & A over het coronavirus van vandaag.

 

12:22 - 'Meer vraag naar pasta, soep en groenteconserven'

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn in de supermarkten te merken. Op sociale media doen al meerdere foto's van lege schappen de ronde, zoals in dit blog te zien is. Jumbo bevestigt dat er naar houdbare voedingsproducten en zeep en schoonmaakmiddelen een verhoogde vraag is.

Een woordvoerder van Jumbo zegt tegen het ANP dat klanten niet ongerust hoeven te zijn. 'We bereiden ons voor om eventuele problemen het hoofd te bieden.' Volgens haar komt het 'her en der' voor dat er sprake is van lege schappen. 'Maar het productvervoer gaat gewoon door zoals normaal. Alle leveringen vinden plaats', voegt ze toe.

Jumbo ziet al een tijdje dat er meer vraag is naar zeep en schoonmaakmiddelen. 'We hebben daarvoor dan ook een quotum van twee stuks per klant ingesteld', aldus de woordvoerder. 'Verder zien we een hogere vraag naar houdbare producten. Vooral pasta, soep en groenteconserven.'

12:12 - Aha, is dit de reden dat wc-papier zo in trek is!?

11:55 - Lege schappen in Winssen

11:48 - Burgers Zoo' blijft open tot nader order

Dierentuin Burgers Zoo blijft vooralsnog open. De directie houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten, maar vindt het park sluiten niet nodig. 'Het park is ruim opgezet en mensen zijn doorgaans ruim verspreid', vertelt een woordvoerder.

Wel is de binnenspeeltuin dicht en hebben de restaurants nog maar één ingang, zodat er niet meer dan honderd mensen in kunnen. Ook zijn grote zakelijke bijeenkomsten in het Safari Meeting Centre geannuleerd.

11:43 - Petitie om scholen te sluiten

Er is een online petitie gestart om scholen en dagverblijven te sluiten. De teller staat rond 11.40 uur op ruim 6500 handtekeningen.

11:41 - Veel leerlingen ziek bij Het Rhedens in Dieren

Bestuurder Mirjam Bunt van Het Rhedens in Dieren laat Omroep Gelderland desgevraagd weten dat 170 van de 1200 leerlingen zich hebben ziek gemeld.

11:30 - Museum Rheden in Oorlogstijd dicht

Het Museum Rheden in Oorlogstijd dicht heeft besloten te deuren te sluiten. Het museum in Rheden blijft het hele weekend dicht en vraagt mensen hun site in de gaten te houden. Wanneer ze weer opengaan is niet bekend.

11:28 - Wijkteams Arnhem gaan alle gesprekken telefonisch doen

'Normaal gesproken gaan wij op keukentafelgesprek bij inwoners, nu doen we de afspraken telefonisch of verzetten we ze', zegt een voorlichter. De maatregel geldt in ieder geval tot 31 maart.

De wijkteams verrichten geen medische zorg, maar ondersteunen mensen op andere gebieden, bijvoorbeeld met hun financiën.

11:02 - Gers Pardoel zorgt voor ophef

Rapper Gers Pardoel heeft de woede van veel mensen op z'n hals gehaald. In een bericht op sociale media roept de geboren Nijmegenaar mensen op elkaar wél te knuffelen en handen te schudden, iets wat door het RIVM nadrukkelijk wordt afgeraden om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De oproep van Pardoel stuit op veel kritiek: 'Mega dom', 'volkomen belachelijk' en 'idioot' zijn enkele reacties van volgers.

10:35 - 'Lieve Mark Rutte', bezorgde kleuterjuf gaat viraal met brief

Kleuterjuf Ellen van Pernis is momenteel de beroemdste leerkracht van Gelderland. Ze schreef op Facebook een open brief aan premier Mark Rutte. Zij en haar collega's keken donderdag met verbazing naar de persconferentie waar de premier vergaande maatregelen aankondigde tegen de coronacrisis. Maar twee meter afstand houden van een kleuter, hoe dan? Lees haar verhaal hier.

10:27 - Gezondheidscontroles bij Duitse grens

De Duitse politie houdt vanwege het coronavirus meer controles langs de Duits-Nederlandse grens, meldt Het Parool.

Een woordvoerder van de politie in Kleef zegt tegen de krant dat 'we onze aanwezigheid duidelijk vergroten'. Steekproefsgewijs worden auto's gestopt en wordt de inzittenden gevraagd of ze gezondheidsklachten hebben en waar ze vandaan komen. In verdachte gevallen worden de gezondheidsautoriteiten ingeschakeld.

De agenten hebben geen beschermende middelen en dragen hun gewone uniform, aldus de woordvoerder.

09:38 - Wc-papier raakt op

Bij de Coop in de Arnhemse wijk Klarendal raakt het toiletpapier langzaam maar zeker op. Verder zijn er vooral nuchtere klanten in de buurtsuper, zegt een medewerker.

09:35 - Ambtenaren gemeente Doesburg werken vanuit huis

Ambtenaren van de gemeente Doesburg werken vanuit huis. Vergaderingen, afspraken met ambtenaren en grote bijeenkomsten en informatieavonden komen tot 1 april te vervallen, meldt de gemeente op haar website.

09:32 - Bloesemtocht gaat vooralsnog door

Het bestuur van de Rode Kruis Bloesemtocht op 18 april in Geldermalsen houdt de situatie rond corona nauwlettend in de gaten. Jaarlijks komen ruim 30.000 wandelaars op dit evenement af. Er is nu nog geen besluit genomen. 'De gemeente is hierin leidend', zegt bestuurslid Remco Kaijen. Komende donderdag vergadert het bestuur weer.

09:26 - Klein museum, maar u kunt niet naar Flipje in Tiel

Ook een klein museum zoals het Flipje en Streekmuseum in Tiel gaat sluiten. Directeur Alexandra van der Steen: ‘We gaan sluiten tot en met 31 maart. Dat zijn de richtlijnen van de museumvereniging en die dienen ter bescherming van de bezoekers en zeker onze vrijwilligers.’

09:05 - Directeur Vitesse over afgelasting: 'zonder publiek verder zou rampzalig zijn'

Komende twee weken is er geen voetbal in Nederland. Al het amateurvoetbal ligt stil en ook gaat er in de Eredivisie geen enkele bal rollen. Vitesse-directeur Pascal van Wijk zegt op Radio Gelderland begrip te hebben voor de maatregel. 'Het is jammer dat het besloten is, maar we zijn er het er wel mee eens. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop.'

De directeur hoopt dat wedstrijden niet ingehaald gaat worden zonder supporters. 'Dat is echt de laatste optie.' De invloed van de afgelasting op Vitesse is nog niet duidelijk. 'Dat ligt er echt aan of we met of zonder publiek verder gaan spelen, zonder zou natuurlijk rampzalig zijn.'

 

08:50 - Oproep: 'Plaats geen overlijdensadvertentie meer'

'Plaats even geen aankondigingen van begrafenissen en crematies meer in kranten, maar doe dit pas achteraf.' Die oproep doet uitvaartondernemer Jurgen Theunissen uit Arnhem vanwege de corona-uitbraak.



08:46 - Staking bij De Hoenderloo Groep versoberd

De 24-uursstaking bij jeugdinstelling De Hoenderloo Groep is aangepast door de aangescherpte maatregelen rond corona. Dat meldt de FNV. De staking begon rond middernacht, maar zonder actiebijeenkomst in Hoenderloo en ook zonder poortactie bij het ministerie van VWS.

08:20 - Grip 4, brieven naar scholen en een brede glimlach

De maatregelen om het coronavirus in Nederland in te dammen, hebben veel impact op het leven van Gelderlanders. Ze hebben ook grote invloed op het werk van lokale overheden, zoals gemeenten en veiligheidsregio's. Dit gebeurt er zoal in onze provincie: Grip 4, brieven naar scholen en een brede glimlach

08:04 - Lieve Mark Rutte,

Zo begint op Facebook een hartenkreet van een schooljuf uit Dieren, Ellen van Pernis. De kleuterleerkracht spreekt de premier aan. 'Dat geen handen geven, hè. Dat werkt voor ons nou nét even anders', schrijft ze. Haar bericht is inmiddels bijna 10.000 keer gedeeld op Facebook.

 

07:44 - We blijven thuis, dus vrijwel geen files

Op vrijdagochtend is het altijd al rustiger, maar nu staan er nog minder files dan anders, meldt de ANWB. Op 'normale' vrijdagen staat er gemiddeld 30 kilometer file. Rond 07.00 uur stond er 8 kilometer file.

En verslaggever Marc Loeven peilde de stemming onder reizigers in Nijmegen. Hoe ga jij om met hoestende mensen in de coupé?

 

07:39 - Goedkopere benzine aan de pomp

De crisis heeft ook voordelen. Het is goedkoper tanken aan de pomp. RTLZ heeft een kaartje.

07:19 - Vaccineren in Scherpenzeel

De vaccinatiesessie vandaag in Scherpenzeel gaat door. Dat meldt de GGD Gelderland-Midden. De kinderen worden in kleine groepen geprikt. Er is extra personeel, zodat ouderen en kinderen niet lang hoeven te wachten.

De groepsvaccinatie in de GGD-regio Noord- en Oost-Gelderland wordt verschoven naar het najaar. Dat geldt voor alle 21 gemeenten. De prikkers zijn nu nodig voor de aanpak van de coronacrisis. De vaccinatie tegen meningokokken gaat wel door. Meer info klik hier.

07:16 - Avond van de Sport gaat niet door

Ook de Avond van de Nijmeegse Sport gaat vanavond niet door. Nijmegen organiseert ieder jaar de avond om sporters en sportploegen in het zonnetje te zetten.

'Het is erg jammer dat we de sporters niet op dit moment hun welverdiende podium kunnen geven, maar gezondheid gaat voor. In Nijmegen vinden we het belangrijk onze sporters in Nijmegen ieder jaar te eren. Daarom verplaatsen we het evenement naar een ander moment', zegt wethouder sport Bert Velthuis.

06:25 - Minister Bruins komt met dagelijks 'coronajournaal'

Het kabinet gaat Nederland iedere dag op een vast moment bijpraten over de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) denkt aan 'een talking head' die 'kort, bondig en begrijpelijk' de laatste stand van zaken deelt.

De Tweede Kamer dringt al langer aan op zo'n dagelijks bulletin, naast de informatie die bijvoorbeeld op het internet wordt geplaatst. Met een 'coronajournaal' na de gewone uitzendingen van het televisienieuws zal daarin worden voorzien, meent D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Dat moet dan wel ook ingaan op vragen en mogelijke misverstanden die in de samenleving rijzen, vindt zijn CDA-collega Pieter Heerma.

Wanneer het 'coronajournaal' zijn première beleeft, kan Bruins nog niet zeggen. 'We zijn daarmee aan het puzzelen. Ik hoop u daar heel snel over te kunnen informeren.'

Omroep Gelderland probeert zoveel mogelijk persconferenties live uit te zenden via GLD.nl. Al het nieuws over het coronavirus komt ook in dit liveblog.

06:22 - Zondag geen Formule 1

Wie zondag van plan was naar de Formule 1 te kijken, kan dat vergeten. De Grote Prijs van Australië is

