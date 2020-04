LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 12 maart

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 12 maart

22:36 - Drie medewerkers Harderwijks ziekenhuis besmet met corona

Drie medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn besmet met het coronavirus. Ook twee patiënten van het ziekenhuis zijn donderdag positief getest op het virus.

21:11 - Hogescholen en universiteiten op slot

Hogescholen en universiteiten sluiten per direct de deuren in de strijd tegen het coronavirus. Dit geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens. Dat melden de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten donderdagavond.

19:38 - Nieuwe besmettingen in Oldebroek en Ermelo

In de gemeente Oldebroek is één inwoner besmet. Die persoon is de eerste in deze gemeente en zit in thuisisolatie. Er is een link met een andere Nederlandse patiënt.

In gemeente Ermelo zijn er twee nieuwe besmettingen. Ook hier is er een link met een andere patiënt in Nederland beide personen zitten in thuisisolatie. In Ermelo zijn nu in totaal 5 besmette patiënten.

Het aantal besmette patiënten in Gelderland staat nu op 54.

19:18 - Minder treinen in de spits

Vanaf vrijdag 13 maart rijden er minder treinen in de spitsuren, laat de NS weten. De veranderingen in de dienstregeling zijn verwerkt in de reisplanner.

18:56 - Sporthallen en zwembaden in Arnhem gesloten

Alle sportaccommodaties van Sportbedrijf Arnhem zijn gesloten van vrijdag 13 maart tot en met 31 maart. De enige activiteiten die wel doorgaan in onze accommodaties zijn de reguliere activiteiten van de scholen, zoals de gymlessen en het schoolzwemmen.

18:56 - En ook geen heropening van het Airborne Museum in Oosterbeek

De feestelijke heropening van het Airborne Museum in Oosterbeek gaat vrijdag niet door. Het museum zou de deuren voor publiek heropenen na een ingrijpende verbouwing en renovatie die vijf maanden heeft geduurd. Voor de heropening waren onder anderen zes hoogbejaarde Britse veteranen naar Oosterbeek afgereisd, naast nabestaanden van hooggeplaatste geallieerden die meevochten in de Slag om Arnhem in 1944.

18:51 - Geen Olympia's Tour door Gelderland

De meerdaagse wielerkoers Olympia's Tour gaat volgende week niet door. Dat heeft de organisatie besloten na de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de nieuwe maatregelen die donderdag zijn aangekondigd.

De oudste etappekoers van Nederland, die dit jaar zou terugkeren op de internationale kalender, zou 18 maart in Hardenberg (Overijssel) van start gaan en een etappe Beuningen-Beuningen en Borculo-Borculo hebben.

18:45 - Lege stoelen in theaters in Arnhem

Collega Sander Maassen van den Brink ziet lege stoelen in Musis in Arnhem:

 

18:42 - Holland Casino sluit de deuren

Holland Casino sluit alle 14 vestigingen in het land tot en met 31 maart in verband met corona. Dat geldt dus ook voor de vestiging in Nijmegen.

18:37 - Wat doen de scholen?

Hoe gaan de hogescholen en universiteiten in Gelderland om met de coronacrisis?

De Radboud Universiteit laat de verplichte aanwezigheid voor het onderwijs tot 31 maart vervallen. Meer maatregelen staan hier.

Alle evenementen bij de HAN met meer dan 100 mensen gaan niet door. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart. De HAN volgt hierin de landelijke richtlijnen. Meer info, klik hier.

In Wageningen meldt de universiteit: zoveel mogelijk thuis werken of gespreide werktijden instellen. Meer info vind je hier.

En ook hogeschool voor de kunsten Artez heeft richtlijnen. Die staan hier.

18:28 - Kijk hier het item over corona van TV Gelderland terug

 

18:24 - Wat ga je doen nu allerlei evenementen zijn afgelast?

Omroep Gelderland wil graag weten wat je de komende tijd gaat doen met die zeeën van vrije tijd, omdat allerlei evenementen en activiteiten niet doorgaan. Ga je sjoelen, tafelvoetballen, scrabbelen, de natuur in of ga je iets anders doen? Laat het ons weten via corona@gld.nl. En we krijgen daar ook graag filmpjes en foto's van.

18:06 - Geen halfvastenoptocht in Velp

De carnavalsoptocht in Velp ging in februari niet door door het slechte weer. De optocht van CV De Narrenkap was verplaatst naar 22 maart, als halfvastenoptocht. Maar ook die gaat nu niet door.

17:55 - Geen jeugdgezondheidszorg op scholen

Met ingang van 16 maart moeten de verpleegkundigen en assistenten van de GGD Jeugdgezondheidszorg bijspringen in de bestrijding van het coronavirus. Dat meldt de GGD Gelderland-Zuid. 'Zij kunnen hun reguliere taken binnen jeugdgezondheidszorg daardoor niet meer uitvoeren. 'Tot nader order worden daarom alle jeugdgezondheidszorg-activiteiten op de basisscholen en middelbare scholen afgezegd. De verzuimspreekuren die door de jeugdartsen worden uitgevoerd gaan wel gewoon door.'

17:50 - Geen hockey en ook geen volleybal

Er worden voorlopig ook geen hockey- en volleybalwedstrijden afgewerkt.

17:42 - Je kunt naar de film, nog wel

Kun je wel naar de bioscoop? De bioscoopbranche is in beraad over de te treffen maatregelen, meldt een chatmedewerker van Pathé met vestigingen in onder meer Ede, Arnhem en Nijmegen. 'Indien wij bijvoorbeeld moeten overgaan tot het annuleren van voorstellingen dan laten wij dit uiteraard via de website, onze social media kanalen en aan bezoekers met online aangekochte tickets weten.'

17:30 - Nog meer musea dicht

Nog meer sluitingen in Gelderland door corona:

Museum MORE, beide vestigingen (Gorssel en Kasteel Ruurlo)

Openluchtmuseum in Arnhem. Dat zou 28 maart weer opengaan voor het zomerseizoen, onduidelijk is wanneer dat gebeurt.

17:28 - Waar in Gelderland zijn mensen ziek?

Op dit kaartje zie je de laatste cijfers rond corona in Gelderland

17:11 - 'We dachten dat corona aan ons voorbij zou gaan'

Charles Droste van schouwburg Amphion in Doetinchem hoopte geen voorstellingen te hoeven annuleren. Maar ook het Achterhoekse theater ontkomt niet aan het platleggen van het land, vanwege corona.

 

17:03 - Richard van der Made over sportwedstrijden en corona

 

16:58 - KNVB: 'Ga ook niet trainen'

Tot en met 31 maart wordt in heel het land niet gevoetbald. Niet door de profs, niet door de amateurs, niet door de jeugd. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: 'Wij adviseren om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal. Foto: ANP

16:51 - Publiek niet welkom bij raadsvergadering in Apeldoorn

De raadsvergadering van de gemeente Apeldoorn gaat vanavond door, maar zonder publiek. Dat besluit heeft burgemeester Ton Heerts genomen.

16:50 - Ook niet naar de musical

De musicals Anastasia in het AFAS Circustheater in Scheveningen, Tina de Musical in het Beatrixtheater in Utrecht en Lazarus in het DeLaMar Theater in Amsterdam moeten worden afgelast vanwege het coronavirus. Donderdag maakte het kabinet bekend dat alle evenementen waarbij meer dan honderd mensen betrokken zijn, worden geannuleerd tot 31 maart.

'Onze zalen zitten hartstikke vol, elke avond. Het gaat om duizenden bezoekers die wij moeten afzeggen', aldus een woordvoerder van Stage Entertainment. "We waren hier natuurlijk op voorbereid, maar het is toch even schrikken als je zo'n bericht krijgt. We hebben zoiets nog nooit eerder meegemaakt.'

16:47 - Snollebollekes verplaatst optredens

SNOLLEBOLLEKES VERPLAATST ALLE OPTREDENS IN GELREDOME NAAR OKTOBER.

16:44 - Niet naar theater in Nijmegen en Museum Kröller-Müller

In Nijmegen zijn alle voorstellingen in de Stadsschouwburg en De Vereeniging tot en met 31 maart geannuleerd. Kaartkopers van alle evenementen in die periode worden zsm per mail geinformeerd. En ook museum Kröller-Müller in Otterlo sluit voorlopig de deuren.

16:40 - PKN raadt grote kerkdiensten af

De Protestantse Kerk Nederland raadt gemeenten aan diensten met meer dan honderd kerkgangers af te gelasten.

 Protestantse Kerk in Nederland@PKNnl Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te lasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020. https://t.co/qugOcvfTD6 15:51 - 12 mrt. 2020 Andere Tweets van Protestantse Kerk in Nederland bekijken

16:38 - Geen Snollebollekes

Ons nieuwsbericht over de Snollebollekes staat hier.

16:35 - Begrip bij directeur Stevensloop

Alexander Vandevelde van de Stichting Zevenheuvelenloop die de Stevensloop in Nijmegen organiseert heeft begrip voor het niet mogen laten doorgaan van de hardloopwedstrijd op 22 maart. Dit heeft automatisch gevolgen voor het NK halve marathon dat die dag in Nijmegen zou plaatsvinden. Of de Stevensloop naar en andere datum wordt verplaatst is niet duidelijk. Dat heeft de organisatie in beraad. Aan het Stevensloopweekend, inclusief de stadscross op 21 maart, zouden 8600 hardlopers meedoen. 'We kijken nog of we op de een of andere manier de mensen die de inschrijving hebben betaald tegemoet kunnen komen.'

16:09 - HISWA stuurt botenliefhebbers weg

Bezoekers aan de botenbeurs in Amsterdam, de HISWA, moeten het gebouw verlaten. De organisatie stuurt iedereen naar huis na het aanhoren van de maatregelen van het kabinet tijdens de persconferentie.

16:05 - Geen raadsvergadering in Ede

De gemeenteraadsvergadering in ede gaat vanavond niet door. 'Er zijn een aantal mensen met verkoudheidsklachten en mensen die in besmet gebied zijn geweest', zegt een woordvoerder. Daardoor zijn er een 'behoorlijk aantal afmeldingen' en vindt de gemeente het niet nuttig om de vergadering door te laten gaan.

Ede gaat ook kritisch kijken of evenementen die voor de komende maanden op de rol staan, wel door kunnen gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Vrijheidsfestival Ede in april waar honderden oudere veteranen bij aanwezig zullen zijn. Of dat wordt afgelast of niet, is nog niet besloten.

15:35 - Begrip voor leerkrachten bij premier

Rutte begrijpt dat leerkrachten zich zorgen maken. Maar sluiting van scholen zou volgens hem maar weinig bijdragen aan de inspanningen om de verspreiding van het virus te beperken, ook omdat kinderen geen belangrijke risicogroep vormen. Hij wijst ook op grote maatschappelijke gevolgen als scholen wel dicht zouden gaan.

15:34 - Rutte: 'Vermijd grote groepen'

Iedereen kan de deur uit, zegt premier Rutte. Maar vermijd grote groepen, zegt hij en dan ook het OV. 'Werk zoveel mogelijk thuis. Ben je wat ouder of ben je kwetsbaar, vermijd sociale contacten.'

Er zijn verschillen in Nederland, zegt Jaap van Dissel van het RIVM. 'Buiten Brabant proberen we de gevallen van corona te traceren en in te dammen.'

15:24 - Minister Bruins: BLIJF THUIS ALS JE JE ZIEK VOELT

Iedereen in Nederland met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel koorts moet thuisblijven, zegt minister Bruins. Mensen moeten thuis werken. Evenementen met meer dan honderd deelnemers worden afgelast. Bruins: 'Reis niet naar het buitenland.' Tot 31 maart van dit jaar geldt dit. Universiteiten en hogescholen moeten grootschalige hoorcolleges online aanbieden. Basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen hoeven niet dicht, licht premier Rutte toe.

15:22 - RIVM: situatie kantelt

Jaap van Dissel van het RIVM meldt dat de situatie in Nederland kantelt.

15:16 - Persconferentie met gebarentolk

Bij de persconferentie is een gebarentolk aanwezig.

15:15 - Geen WO2-café in Tiel

Het WO2-café dat op 19 maart zou worden gehouden in Tiel in het kader van 75 jaar vrijheid gaat niet door.

15:08 - Persconferentie begint bijna

De persconferentie met premier Rutte staat op het punt van beginnen.

15:00 - Meisjes onder 17 van Oranje voetballen in Gendt

De EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje onder 17 voor meisjes, die gespeeld zouden worden in Uden, worden verplaatst naar de velden van De Bataven in Gendt bij Nijmegen. Dat meldt de KNVB. Hiermee volgt de KNVB het advies van sportkoepel NOC*NSF op om gehoor te geven aan de oproep van de Brabantse veiligheidsregio’s om alle evenementen in Brabant tot en met maandag 16 maart af te gelasten.

14:25 - Nu 614 besmettingen in Nederland

Het RIVM meldt 111 nieuwe coronabesmettingen. Daarmee komt het aantal besmette mensen in ons land op 614. Van 13 patiënten is de woonplaats nog onbekend.

14:22 - Tweede patiënt met corona in Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel meldt vandaag dat bij een tweede patiënt corona is vastgesteld. Deze patiënt zat al in de gegevens van de GGD Gelderland-Zuid. Er is dus geen nieuw coronageval.

14:19 - Geen halfvastenoptocht in Angerlo

De halfvastenoptocht in Angerlo gaat niet door op last van de gemeente Zevenaar.

14:15 - LIVE: persconferentie kabinet over coronacrisis

Premier Rutte geeft zometeen een persconferentie over de laatste stand van zaken rond corona. Volg de persconferentie hier.

13:58 - Marathon van Rotterdam later

De marathon van Rotterdam die op 5 april zou plaatsvinden wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. De marathon is nu in het najaar. Een datum is nog niet vastgesteld. Op Facebook wordt over het algemeen met begrip gereageerd. Een van hen Edwin Borgers uit Ede is teleurgesteld.

13:29 -

Kunnen we nog wel samen sporten? Kunnen we nog wel een verjaardag vieren? Hoe lang leeft een virus eigenlijk? Dat zijn enkele voorbeelden uit de tientallen vragen die Omroep Gelderland heeft ontvangen. Elke dag beantwoorden deskundigen van de GGD en van het Radboudumc op Radio Gelderland vragen van luisteraars over het coronavirus. Dit zijn de belangrijkste vragen én antwoorden van vandaag: lees het bericht, of luister onderstaand gesprek.



 

13:10 - Geen publiek bij uitzendingen Omroep MAX

Omroep MAX zendt voor onbepaalde tijd alle programma's uit zonder publiek. De zender doet dat om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 'We willen vooral ouderen niet in contact brengen met mensen die mogelijk symptomen hebben', zei omroepbaas Jan Slagter donderdag.

13:05 - GGD stelt groepsvaccinaties uit

De GGD in Gelderland-Zuid verplaatst de groepsvaccinaties tegen bof, mazelen, rodehond en difterie, tetanus en polio naar het najaar. De GGD wil zo verspreiding van het coronavirus tegengaan. Met uitstel van een halfjaar komt de bescherming tegen deze ziekten vanuit het Rijksvaccinatieprogramma niet in gevaar, zegt de GGD. De vaccinatie tegen meningokokken gaat wel gewoon door, maar individueel of in kleine groepen.

12:42 - Uitstel van betaling voor ondernemers

Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen, kunnen uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer over maatregelen om de economie draaiende te houden ondanks het virus. De NOS bericht erover. Als een ondernemer schriftelijk kan aantonen dat hij in de problemen is gekomen door corona, hoeft hij voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te betalen.

12:40 - Vragen over corona

Chantal Bleeker van het Radboudumc in Nijmegen beantwoordde op Radio Gelderland vragen van luisteraars over het coronavirus. Luister hieronder het gesprek terug. Heb je ook een vraag? Stel die in een mail aan corona@gld.nl

 

12:37 - 'Sluit alle scholen'

'Wij vinden dat alle Nederlandse scholen gesloten moeten worden.' Dat zegt voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleiders tegen de NOS. 'Het is ondenkbaar dat er nu nog scholen open zijn. Kijk naar Italië. Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs moeten we verspreiding van het virus voorkomen.' Foto: Pixabay

12:30 - 'Toch niet kosteloos reis annuleren naar VS'

'Er bestaat geen recht om kosteloos te annuleren, omdat dit buiten de invloedssfeer van reisorganisaties valt.' Dat heeft brancheorganisatie ANVR tegen de NOS gezegd. 'Er is een kwestie van overmacht en in dat soort situaties moeten beide partijen risico's en kosten delen', aldus de ANVR. Die raadt mensen aan om contact op te nemen met de reisorganisatie om te kijken wat er geregeld kan worden. Denk dan aan het omboeken van de vlucht naar een ander moment, of naar een andere bestemming. Waarschijnlijk dekt ook de annuleringsverzekering deze kosten niet.

12:25 - Toenemende zorgen onder personeel in ziekenhuizen

Een toenemend aantal ziekenhuismedewerkers voelt zich niet meer helemaal veilig op het werk door de uitbraak van het coronavirus. In een peiling van vakbond FNV onder 1800 mensen uit de sector antwoordt een nipte meerderheid (51 procent) op de vraag 'Voel jij je veilig op je werk?' met 'ja'.

12:01 - Oranje Fonds: 'NLdoet moet niet doorgaan'

Het Oranje Fonds roept deelnemende organisaties aan NLdoet op hun activiteiten uit te stellen. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het volgens het Fonds niet verantwoord om de geplande activiteiten dit weekend door te laten gaan. 'Met pijn in ons hart geven we dit advies. NLdoet is immers een feest van sociale verbinding. Maar er is niks belangrijker dan gezondheid', stelt waarnemend directeur Marc van Hal. Er stonden onder meer in Heteren, Nunspeet, Tiel, Harderwijk en Ede activiteiten gepland.

11:29 - Bommeldagen verplaatst

De Bommeldagen in Zaltbommel die zaterdag en zondag zouden worden gehouden, zijn verplaatst. De organisatie vindt het risico dat bezoekers en deelnemers besmet kunnen worden met corona te groot. De Bommeldagen zijn nu verplaatst naar 5 en 6 september van dit jaar.

11:25 - Organisatie Stevensloop houdt de adem in

In Nijmegen ligt de organisatie van de Stevensloop wakker. Gaat de loop door of niet? Het coronavirus kan roet in het eten gooien. Maar ook het hoge water. Lees het artikel hier. (Foto: Omroep Gelderland)

11:20 - Eerste coronadode in Oostenrijk

Een eerste patiënt is in Oostenrijk overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

11:18 - GGD in Gelderland-Zuid niet bereikbaar per telefoon

Op dit moment is er een telefoonstoring in Nijmegen. Dit betekent dat de GGD Gelderland-Zuid niet bereikbaar is.

11:08 - Floor vertrekt later naar Amerika

Het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde, gaat in de nacht van vrijdag 13 maart op zaterdag 14 maart om 4.59 uur Nederlandse tijd in. Het geldt voor iedereen die de afgelopen veertien dagen in een van de 26 Europese landen in het Schengengebied was, behalve voor Amerikaanse burgers. Dit heeft gevolgen voor de Gelderse Floor Ockers die in de VS een wandeling van ruim 4000 kilometer wil maken. Ze zegt op Facebook haar ticket te hebben omgeboekt en nu later te vertrekken. Haar verhaal lees je hier. (Eigen foto)

10:35 - Nieuwe besmetting in Arnhem

De GGD heeft een nieuwe besmetting vastgesteld in Arnhem. De besmetting vond vermoedelijk plaats in Azië. Het totaal aantal van bekende besmettingen in Gelderland staat nu op 51.

09:23 - China: piek van corona-epidemie is voorbij

De piek van de corona-epidemie in China is voorbij. Dat heeft de nationale gezondheidscommissie donderdag in Peking verklaard. Het coronavirus dook eind vorig jaar voor het eerst op in de miljoenenstad Wuhan in het oosten van het land.

In China zijn sindsdien ruim 80.000 mensen besmet geraakt en meer dan 3100 mensen aan de gevolgen daarvan overleden. Het virus is inmiddels verspreid over de wereld waar het juist steeds meer mensen treft.

09:04 - NK Dammen voor veteranen afgelast

Het Open Nederlandse Kampioenschap Dammen voor veteranen is afgelast. Het jaarlijkse evenement, georganiseerd door de Wageningse damvereniging WSDV, zou van 20 tot en met 24 april worden verspeeld maar is in verband met het corona-virus vooralsnog van het programma geschrapt. Lees hier meer.

08:39 - 'Rouwauto is coronaproof'

Ook uitvaartvervoerders treffen maatregelen vanwege het nieuwe coronavirus. Zo liggen er bij Correct Monnereau in Doetinchem vanaf nu in de rouwauto's die gebruikt worden voor uitvaarten, beschermende kleding, brillen, mondkapjes, latex handschoenen. Lees het hele bericht hier of bekijk onderstaande video:



 

06:19 - Reis naar Amerika in de planning?

Dan slecht nieuws, want de Amerikaanse president Donald Trump schort al het vliegverkeer tussen Europa en de Verenigde Staten vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) op voor een periode van dertig dagen. Het inreisverbod voor Europeanen is een maatregel om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in de VS tegen te gaan.