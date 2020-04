De toekomst is onzeker, dus valt dit kermiskoppel terug op de oliebollen

‘We staan al 25 jaar in Druten, maar door de crisis is onze toekomst niet meer zo zeker’, begint Nicky Arjaans. Op kermissen en tijdens de feestdagen bakt hij samen met zijn vrouw Corina verse oliebollen, berlinerbollen en wafels. De kraam is inmiddels een heus begrip in Druten.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Nu zou het koppel ook al op de kermis moeten staan, maar vanwege de coronacrisis is dat niet mogelijk. En dat hakt er flink in. ‘Er zijn wel geldpotjes beschikbaar, maar helaas is dat niet genoeg voor ons om het hoofd boven water te houden’, weet Nicky. Daarom hebben de twee toestemming van de gemeente gekregen om tijdelijk buiten het seizoen hun gefrituurde lekkernijen te verkopen.

Besmettingsvrije kraam

Vanaf vrijdag staan de oliebollenbakkers op hun oude, vertrouwde plek bij cultureel centrum D’n Bogerd in Druten. ‘We zijn de gemeente erg dankbaar. Als we nu onze kosten kunnen dekken, zijn we echt dik tevreden’, vertelt Nicky. ‘Daarnaast doet het ons natuurlijk ontzettend goed dat we mensen in deze vervelende tijd toch een lekkere snack kunnen bieden.'

De kraam is inmiddels helemaal ‘coronaveilig’ gemaakt. De voorkant is hermetisch afgesloten met een zeil, er is een speciaal doorgeefluik voor de klant en in het midden staat een dranghek, zodat mensen afstand houden.