Dossier coronavirus | 37 besmettingen in Gelderland

Er zijn momenteel in onze provincie 37 mensen besmet met het coronavirus. Er kwamen vandaag besmettingen in Apeldoorn, Groesbeek, Nijmegen, Maurik en Velp bij.

dinsdag 10 maart

22:01 - 'Je voelt je alleen op de wereld', zegt Mirjam vanuit coronagebied

Nergens in Europa lijkt het coronavirus meer rond te waren dan in Noord-Italië. Mirjam Hartog woont in die regio. 'Ik kijk met verbazing rond', vertelt de gepensioneerde Nijmeegse. Mirjam woont een deel van het jaar in Roppolo. We spraken haar twee weken geleden ook al, toen het virus net was uitgebroken in Noord-Italië. Het advies was destijds weg te blijven uit haar regio, als je er niet hoefde te komen.

Lees hier het hele verhaal.



21:58 - Weer nieuwe besmettingen, teller op 37

Er zijn momenteel in onze provincie 37 mensen besmet met het coronavirus. Er kwamen vandaag besmettingen in Apeldoorn, Groesbeek, Nijmegen, Maurik en Velp bij.

Lees hier het hele verhaal.

21:55 - Streep door evenementen in Zaltbommel

Een onthulling en een concert in Zaltbommel gaan woensdag op advies van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid niet door. De evenementen zouden door vooral ouderen worden bezocht.

Het coronavirus verspreidt zich door heel Europa. Vooral voor ouderen kan besmetting vervelende gevolgen hebben. Daarom vindt de Veiligheidsregio het niet verstandig de activiteiten in Zaltbommel door te laten gaan,

Lees hier het hele verhaal.

18:05 - Festival Coachella ook afgelast

Het zesdaagse muziek- en kunstfestival Coachella in de Amerikaanse staat Californië wordt vanwege het coronavirus uitgesteld naar het najaar. Coachella zou eigenlijk op 10 april van start gaan, met onder meer de Nijmeegse dj Satori (echte naam Djordje Petrovic) op het programma. De voorlopige alternatieve datum van het event, dat jaarlijks ongeveer 250.000 bezoekers trekt, is 9 tot en met 16 oktober.

Bekijk hier welke evenementen in Gelderland niet doorgaan vanwege het coronavirus.

17:42 - Een bezoeker per dag in het ziekenhuis

Patiënten die in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate liggen, mogen nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Wie koorts of griep heeft of verkouden is, wordt gevraagd niet op bezoek te komen. En als ze een afspraak hebben op de poli, dan kan die niet doorgaan.

Eerder werden de richtlijnen in Tiel al aangescherpt naar aanleiding van een besmetting in het Rivierenland Ziekenhuis. Ook mogen patiënten in het Radboudumc in Nijmegen maar één bezoeker per dag ontvangen.

 

17:00 - Dossier Coronavirus

Het coronavirus dook in december op in China en verspreidt zich sindsdien snel over de wereld. Begin maart werd ook de eerste besmetting in Gelderland bekend. De meeste patiënten hebben koorts en luchtwegklachten, een klein deel overlijdt aan het virus (ook wel Covid-19 genoemd).

In ons dossier Coronavirus zijn al onze artikelen over het coronavirus terug te vinden.

16:49 - Rigoureuze maatregelen in Noord-Brabant

Van alle provincies in ons land zijn veruit de meeste besmettingen met het coronavirus in Noord-Brabant. Daar zijn alle voetbalwedstrijden die komend weekeinde zouden worden gespeeld in de eredivisie en de eerste divisie nu verboden. Dat moet verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Ook enkele dancefeesten en carnavalsoptochten gaan niet door. Deze maatregelen gelden vooralsnog niet voor Gelderland.

16:43 - Handen schudden wordt afgeraden, maar kan ik nog wel naar de kapper?

Geen handen schudden dus. Maar wat doe je wanneer je vanuit je beroep dagelijks lijfelijk contact hebt met klanten? Kapster Yvette van Zomeren uit Arnhem bijvoorbeeld.

 

16:39 - Snel meer maatregelen?

Premier Rutte riep maandagavond op om geen handen meer te schudden. Dat is het eerste signaal van de overheid dat er echt iets aan de hand is, stelt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss van het Nijmeegse Radboudumc. Hij verwacht later in de week zelfs verdergaande maatregelen.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP

16:35 - En Snollebollekes dan?

Of de vier shows van de Snollebollekes in GelreDome, eind maart en begin april doorgaan, hangt af van het RIVM. Organisator Matrixx zegt de richtlijn van het gezondheidsinstituut te volgen. 'We hopen dat het door kan gaan', klinkt het.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP

16:34 - Afgelastingen door het coronavirus

Duizenden bezoekers op één plek, dat gaat even niet meer door het coronavirus. En daarom worden steeds meer grote evenementen afgelast. Bijvoorbeeld de Bouw en Agri Vakdagen in Ede en de jaarlijkse Faunadag op kasteel Middachten in De Steeg. Ook de open dag van Omroep Gelderland op 14 maart gaat niet door.

Bekijk hier welke evenementen in Gelderland allemaal niet doorgaan vanwege het coronavirus.

16:31 - 31 besmettingen in Gelderland

Er zijn momenteel in onze provincie 31 mensen besmet met het coronavirus. In de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn 6 besmettingen bekend, in Gelderland-Midden 10 en in Gelderland-Zuid op dit moment 15.

In kaartje hieronder staan alle besmettingen in onze provincie.