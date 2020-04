Soep als opkikker voor de zorgmedewerkers

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Als er één groep is die deze dagen wel een opkikker kan gebruiken, is dat het zorgpersoneel. ‘Nou en of’, reageert Mariëlle Lamberts van Veel Soeps. ‘Maar vergeet ook niet al die functies er omheen, zoals de logistieke medewerkers en het zorgpersoneel.’

Gratis medewerking

In de voormalige kantine van de Honig-medewerkers staat ze te roeren in grote pannen soep. Heel toepasselijk op de plek die soep ademde tot aan het moment dat deze fabriek in 2012 de deuren sloot. Toch is de soep van Mariëlle anders. Niks geen zakjes en potjes, Mariëlle werkt met verse ingrediënten. En die krijgt ze deze dagen gratis van al haar toeleveranciers.

Neem nou de Historische Tuin Warmoes in Lent die altijd kruiden en groenten levert voor de soepen van Lamberts. Ook hier ligt vrijwel alles stil. Het café is gesloten en ook de Bed and Breakfast blijft deze dagen leeg. Barbara Hine van de Historische tuin: ‘Het zijn best wel moeilijke tijden, maar goed dat geldt voor iedereen. Wij hebben natuurlijk ook ons café moeten sluiten, maar het is heel leuk om toch met een kleine bijdrage aan zoiets mee te werken.’

Stukje dankbaarheid

Donderdagmorgen komt Mariëlle Lamberts met dertig liter soep aan bij het Radboud Ziekenhuis. En het wordt gewaardeerd. Marlies Rode van de afdeling Radiologie: ‘Ik vind het geweldig dat de mensen van de Honig voor ons wat doen. Een stukje dankbaarheid. Heel erg leuk dat ze ons dat geven.’

Het plan is om de komende tijd uit te breiden naar andere ziekenhuizen en verzorgingstehuizen zodat oudere mensen kunnen genieten van een vers kopje soep. Op de website van het bedrijf komt een button, waarmee mensen een bedrag kunnen doneren zodat er toch nog wat inkomsten binnenkomen voor de mensen achter dit initiatief.