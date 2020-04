Guus Hiddink: 'Niet verstandig om dit seizoen nog te voetballen'

De wereldberoemde Achterhoeker staat net op het punt een uurtje te sporten als we hem toevallig eventjes te spreken krijgen. 'Ik ga zo een balletje slaan hier in een open ruimte. Je moet wel actief blijven', zegt de 73-jarige Hiddink. Hij zegt zijn tijd wel door te komen. 'Ik heb de laatste tijd maar wat oude kasten opgeruimd. Een soort grote schoonmaak', klinkt het goed geluimd vanuit zijn huis in Amsterdam.

Buiten bewegen

De ex-trainer van onder meer Real Madrid, PSV, Chelsea en het Nederlands elftal vindt dat mensen zeker ook nu naar buiten moeten gaan en niet alleen thuis hoeven te zitten. 'Het draait allemaal om respect en hoe je in deze moeilijke situatie met elkaar omgaat. Als jij dat respect naar mij toont en ik naar jou en iedereen zich dus aan de afspraken houdt, dan moet het kunnen. Waarom zou je dan niet ook buiten huis kunnen bewegen?'

De favoriete bezigheid van Hiddink kan even niet worden beoefend. Foto: ANP.

Versterkte communicatie

Hiddink, een man van de wereld die werkte in landen als China, Australië en Rusland, onderhoudt momenteel meer dan ooit zijn tientallen opgebouwde relaties. Hij zegt vooral veel te bellen. 'Het voordeel van de traagheid van nu is dat communicatie kan worden versterkt. En we hebben genoeg moderne mogelijkheden daarvoor.'

Hiddink met premier Rutte in Seoul tijdens een 'Bike Donation' in 2016. Foto: ANP.

'Die communicatie is bij velen wel eens wat ondergesneeuwd geraakt denk ik. Je wordt nu nadrukkelijk teruggeworpen in kleine kring en bent dus beperkt in je mogelijkheden. Maar die kun je dan wel weer vergroten door op afstand contacten te leggen. Ik denk dat de KPN goed boert de laatste tijd', lacht Hiddink.

Warm hart voor Achterhoek

'Ik krijg zelf berichten vanuit Spanje, Rusland, Engeland en Australië. Mensen willen weten hoe het met je gaat. Dat is fijn. Maar ik heb ook dagelijks contact met de Achterhoek.' Geboren in Varsseveld en opgegroeid als voetballer bij De Graafschap doet Hiddink juist nu voor zijn regio wat 'maatschappelijke dingetjes.' Het zijn zaken waar hij liever niet over spreekt in de publiciteit. Maar duidelijk is dat hij de Achterhoek altijd een warm hart zal blijven toedragen. Al is het dan in de anonimiteit.

Geld geen argument

Onlangs was Hiddink op afstand nog actief voor PSV waar hij zich nuttig maakte als klankbord en adviseur voor onder meer trainer Ernest Faber. Ook dat is allemaal stil komen te liggen. Over het uitspelen van de competitie heeft de trainer, die in 1988 de Europa Cup 1 won met PSV, een duidelijke mening. 'Iedereen wil weer graag voetballen. Maar de competitie nog afmaken is niet aan de orde als je het mij vraagt. Zonder toeschouwers spelen is toch ook niks? En geld mag hier geen groot argument zijn', zegt Hiddink.

Guus Hiddink aan het woord bij PSV met op de rug directeur Toon Gerbrands. Foto: ANP.

'Er zijn zoveel mensen die lijden en overlijden. Dan komt voetbal ergens op de vijfde of achtste plek. Dus laten we het beperken tot een pleintje op ruime afstand van elkaar. Het gaat nu om de gezondheid. We moeten met elkaar zorgen dat we dit zo gauw mogelijk onder controle krijgen.'