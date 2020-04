Familiebedrijf maakt gratis placemats voor bewoners verzorgingshuizen

Maarten maakt de gepersonaliseerde placemats met zijn broer Twan. De twee runnen een grafisch bedrijf met vestigingen in Brabant, Limburg en Gelderland. Met behulp van leveranciers maken en verzenden de broers de placemats en foto's kosteloos. 'De wereld wordt toch een beetje mooier van als iedereen nu bedenkt ‘ik ben goed in dit of dat’ en daar dan iets mee doet', klinkt het.



Maarten Weemen over het initiatief Verzachteenzaamheid:

'Veel bestellingen'

De placemats zijn gewild: 'Wij krijgen veel bestellingen, zo'n driehonderd per dag', laat Maarten Weemen weten. De mensen voor wie de placemats zijn bedoeld, zijn erg dankbaar: 'We hebben hele mooie reacties al mogen ontvangen van mensen die heel trots een placemats aan anderen hebben laten zien.'

Op de site www.verzachteenzaamheid.nl kunnen mensen een persoonlijke placemat maken: Familiefoto's zijn nu extra waardevol. Zeker nu er bij ziekenhuizen en verzorgingshuizen geen bezoek meer mag komen.'

Belangeloos

Het bestellen van een placemat is gratis: ' Alles wat wij doen gebeurt geheel belangeloos. Onze tekstschrijver schrijft gratis zijn teksten. Onze papierleverancier Papyrus in Nijmegen levert papier en enveloppen gratis.Iedereen wil mee werken om een klein steentje bij te dragen in deze verschrikkelijke tijd', zegt Maarten van Weemen.

Voor meer informatie, zie ook www.gelderlandhelpt.nl

Het platform Gelderland helpt zet tv, radio en internet in om Gelderlanders elkaar vrijwillig te laten helpen. In tijden van het coronavirus zetten veel Gelderlanders zich in voor provinciegenoten om elkaar te helpen. Elke werkdag om 17.20 uur worden er hulpvragen beantwoord in de Gelderland helpt Q&A .