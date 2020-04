Afscheidsfotograaf Jikke maakt een herinnering voor nabestaanden

In deze tijd van corona is het voor Jikke en de uitvaartondernemers waarmee zij contact heeft, niet drukker dan anders. Is dat stilte voor de storm, vraagt ze zich soms af? Jikke kan er geen goed antwoord op geven.

Afstand

Wel merkt ze dat de uitvaarten waarvoor ze nu fotoreportages maakt een extra tintje krijgen. Normaal gesproken beweegt ze zich onopvallend tussen de nabestaanden en blijft op afstand, daar is Jikke zich nu nog meer van bewust. Ook merkt ze dat ze het soms lastig vindt dat ze achteraf bij het napraten geen knuffel aan nabestaanden mag geven, wat ze anders soms spontaan doet.

Uitvaart

De laatste begrafenis waarvoor zij fotografeert, is het afscheid van een man die is overleden aan corona. Het gezelschap bestond uit slechts 10 personen, alleen de directe familie, zijzelf en de beambten die de dienst verzorgden, waren aanwezig. Buiten had zich een erehaag van vrienden, bekenden en de buurt gevormd. Iedereen stond op flinke afstand van elkaar. Vrouwen en meisjes hielden bloemen voor hun buik.

'Ze wisten dat ze de bloemen niet konden geven, maar het gebaar was zo bijzonder. De rouwauto bleef tussen de door mensen gevormde erehaag even stilstaan. Dat ik dit dan kan vastleggen, het is triest, maar tegelijkertijd is het ook heel mooi, intiem en natuurlijk', vertelt Göbel.