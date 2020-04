Ik aan dacht jou Nunspeet verbindt buren met elkaar

Ik aan dacht jou Nunspeet is een initiatief dat is ontstaan vanuit de Evangelische Gemeente Nunspeet. Door middel van folders kan iemand kenbaar maken in zijn buurt dat hij of zij het aanspreekpunt wil zijn in de buurt.

Deze bemiddelaar ‘adopteert’ zijn straat, en wijdt zich eraan toe om binnen de straat inzichtelijk te maken wie wat nodig heeft en wie wat te bieden heeft. Eerst verspreidt deze persoon een foldertje waarop mensen aan kunnen geven wat ze nodig hebben of bieden. De antwoordstrook van deze flyer wordt bij de bemiddelaar terugbezorgd. Deze zorgt er vervolgens voor dat het contact tussen bieders en vragers tot stand komt.

Eén van de initiatiefnemers is Gerrianne Hakkesteeg: 'In de periode waarin de maatregelen toenamen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, merkten we hoe fijn het is om mensen om je heen te hebben die bijvoorbeeld even een boodschap voor je kunnen doen. Hierdoor moesten we regelmatig denken aan de mensen die niet zomaar iemand kunnen vragen om hulp, juist ook bij de onverwachte ongemakken die komen kijken bij het leven in quarantaine. Omdat hun netwerk verder weg woont, of misschien zelf ook wel thuis zit. In de hierop volgende dagen groeide de drang om een manier te vinden waardoor er niemand buiten de boot hoeft te vallen in Nunspeet. Dat er voor een ieder, ook degene zonder internet, kerk of club, een mogelijkheid zal zijn om hulp te vragen op een laagdrempelige manier. We willen niet dat er in Nunspeet mensen helemaal alleen voor staan.'

Inmiddels is er al een grote groep bemiddelaars actief. In de eerste vijf dagen zijn al bijna 50 straten in Nunspeet voorzien van de ‘Ik-aan-dacht-jou’ folder. De reacties van zowel de bemiddelaars als de buurtgenoten zijn positief.

Eén van de andere initiatiefnemers, Jennifer Elskamp: 'We zijn blij met het enthousiasme waarmee veel Nunspeters aan de slag zijn gegaan. Het blijkt dat er veel mensen zijn die het belangrijk vinden dat we een oogje op elkaar houden. Maar we zijn er nog niet! We zoeken nóg meer mensen die bereid zijn in hun straat inzichtelijk te maken hoe de buurt elkaar kan helpen. Help jij mee om te zorgen dat er in Nunspeet niemand buiten de boot valt?'

Kijk voor meer informatie op Facebook en Instagram – Ikaandachtjoununspeet. Of meld je aan op: ikaandachtjoununspeet@gmail.com.