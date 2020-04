WZU Veluwe: grote nood aan persoonlijke beschermingsmiddelen

In de strijd tegen het coronavirus is er een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook bestaat er nog veel onduidelijkheid over het testen van zorgmedewerkers. WZU Veluwe in onder meer Nunspeet luidt de noodklok. 'Toezeggingen zijn helaas nog niet waargemaakt.'

Minister Hugo de Jonge van VWS beloofde de afgelopen weken te werken aan voldoende mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor zorgpersoneel in verpleeghuizen. Ook zegde de regering toe dat medewerkers in de VVT met ingang van 6 april getest kunnen worden op het Covid 19-virus. Nu het virus op de zorglocaties van WZU Veluwe steeds verder om zich heen grijpt is zowel aan testmogelijkheden als bescherming grote behoefte.

Ernstige zorgen

Beide toezeggingen zijn tot dusver echter niet gerealiseerd, constateert Wim Martens, bestuurder van WZU Veluwe. 'De waarheid is een enorm gebrek aan PBM en een enorme bureaucratie om zorgmedewerkers te testen! Wij maken ons ernstige zorgen om de veiligheid van onze medewerkers.'

Dagelijkse zoektocht

WZU Veluwe is de laatste weken dagelijks op zoek naar nieuwe voorraden mondmaskers, brillen, schorten en desinfectiemiddel. Verschillende bedrijven en particulieren in de regio leverden al een bijdrage. 'Daar zijn we heel blij mee', meldt Martens. 'Maar de nood is hoog. Om veilig te kunnen werken en ook nu de beste zorg te kunnen geven aan onze cliënten is nu actie nodig!'