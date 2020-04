Tientallen wegen dicht met Pasen: 'Blijf thuis'

In Gelderland zijn dit weekend tal van wegen afgesloten. De drie veiligheidsregio's in de provincie willen geen drukte op toeristische plekken uit vrees dat het coronavirus zich door dagjesmensen kan verspreiden.

In Harderwijk is de Strandboulevard met Pasen afgesloten. En tussen Hoog Soeren en Hoog Buurlo kan verkeer de Pomphulweg en de Alverschotenseweg niet op. Als blijkt dat het nodig is om meer wegen of plekken af te sluiten, dan kan dat per direct, laat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) weten.

Dijkweggetjes en kades dicht

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid worden op beide paasdagen zo'n 20 wegen afgesloten tussen acht uur 's ochtends en acht uur 's avonds. De wegen zijn dicht voor fietsers en gemotoriseerd verkeer, wandelen mag wel.

Met name dijkweggetjes en kades langs rivieren zijn afgesloten, zo is de Waalkade in Nijmegen niet toegankelijk en is de Ooijse Bandijk in de Ooijpolder dicht. Ook in Zaltbommel en de Betuwe worden wegen langs het water afgesloten. Op zaterdag geldt deze afsluiting niet.

Wie de regels overtreedt, riskeert een fikse geldboete. Volwassenen betalen 399 euro boete, jongeren tot 18 jaar riskeren een prent van 95 euro.

Posbank niet afgesloten

De Posbank wordt niet afgesloten voor motorrijders. In het paasweekend gaan politie, Natuurmonumenten en boa’s wel extra surveilleren in het nationaal park Veluwezoom en dus ook op en rond de Posbank. Mocht er een niet wenselijke situatie ontstaan dan kan het gebied snel afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer.

Hou je verder aan de regels die het kabinet heeft afgekondigd Burgemeester Carol van Eert van Rheden

Geen grenscontrole, 'maar tank niet in Duitsland'

Grenscontroles komen er niet, benadrukt de voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) Ton Heerts. Hij doet wel een dringend beroep op Achterhoekers om niet te tanken of boodschappen te doen in Duitsland. 'Zolang iedereen zich aan beide kanten van de grens goed aan de regels houdt, kunnen we de grens open houden. Dus wees vooral verstandig en houd je aan de voorschriften.'



Problemen bij woonboulevards, tuincentra en grote winkels verwachten de veiligheidsregio's Midden en Zuid niet, ook omdat de branche maatregelen treft. Heerts: 'Waar problemen worden voorzien kunnen we besluiten over te gaan tot het sluiten van parkeerplaatsen of zelfs tot het sluiten van de winkel.'

'Boodschap wordt nageleefd'

VNOG-voorzitter Ton Heerts zegt: 'Het huidige beeld uit de regio is rustig. Er is een hoge mate van acceptatiegraad in onze veiligheidsregio. We willen deze overwegend positieve lijn in onze regio doorzetten. De boodschap ‘blijf thuis’ wordt over het algemeen goed nageleefd. Dat blijft ook nodig, we zijn er nog niet: het virus verspreidt zich nog steeds en er zijn nog steeds veel mensen ernstig ziek.'

Geen groepen, wel individuele motorrijders

Afgelopen weekend veroorzaakten groepen motorrijders en wielrenners ergernis, andere verkeersdeelnemers kwamen op smalle wegen in de verdrukking en de vereiste afstand van anderhalve meter kon niet worden gegarandeerd. Branchevereniging voor motorrijders KNMV meldt op haar website 'de noodzaak van deze maatregelen' te betreuren. 'Maar in de context van de coronacrisis hebben we dit even te accepteren. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om corona samen aan te pakken.'

De maatregel - op wegen die niet zijn afgesloten - geldt voor groepen motorrijders, niet voor individuele rijders, benadrukt de KNMV. 'Ons advies is en blijft: blijf indien mogelijk thuis. Er spelen op dit moment grotere belangen. Dat geldt voor iedereen in de samenleving. Hoe beter we dit samen oppakken, hoe sneller we er vanaf zijn.'