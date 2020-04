Sohair is blind en kan in deze coronatijd geen boodschappen meer doen

'Ik mag nu zelf de winkel niet in. Die vrijheid wordt me ontnomen', zegt de Nijmeegse. 'Ik vraag vrienden van mij nu maar om boodschappen te doen.'

Haar labrador ervaart veel stress en daar heeft Sohair dan weer last van. 'Esther snapt er helemaal niets van, al die obstakels waar ze nerveus van wordt.'

Sohair heeft 3 procent zicht. Ze woont in de Nijmeegse wijk Hatert en doet haar boodschappen bij Jumbo in haar buurt. Ze bracht haar probleem in deze coronatijd al eens onder de aandacht van het supermarktpersoneel. Ze ervaart de communicatie als tamelijk stroef. 'Iedereen mag op elk moment van de dag naar binnen, maar voor mij geldt dat helaas niet, want ik kan die anderhalve meter afstand niet inschatten. Ik zie niks.'

Haar voorstel is een boodschappenuurtje, zoals ouderen dat in deze coronacrisis ook hebben. 'Doe dat voor alle mensen met een beperking, niet alleen voor slechtzienden maar ook voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Die krijgen normaal ook gewoon hulp, want ze kunnen ook niet bij de bovenste schappen.'

'We kijken continu naar oplossingen'

Een woordvoerster van Jumbo zegt in een reactie op het relaas van de blinde Nijmeegse Sohair: 'We realiseren ons dat het voor sommige mensen lastiger boodschappen doen is in deze tijden. We kijken in onze winkels continu naar oplossingen, waarbij we de veiligheid van onze klanten en medewerkers waarborgen.'

De supermarktketen staat positief tegenover het begeleiden van blinde en slechtziende klanten wanneer het rustig is in de winkel en de maatregel om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden gehandhaafd kan worden, zegt ze.

'Een andere oplossing is dat we, bijvoorbeeld in geval van drukte, klanten helpen door hun boodschappen te verzamelen op basis van hun boodschappenlijstje. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen bij ons terecht kan om boodschappen te doen.'

De Nijmeegse staat niet te juichen. 'Als personeel voor mij de winkel ingaat, is de helft van de producten op mijn lijstje er niet of vergeten ze het te pakken. Het is heel erg lastig.'

