Even geen corona: dit gebeurde er vandaag óók in Gelderland

Immens masker vaart naar Nijmegen

Foto: Omroep Gelderland

Een bijzondere aanblik was het: het gigantische Romeinse masker dat woensdag van Millingen naar Nijmegen afzakte over de Waal. Het kunstwerk is een nieuwe blikvanger op het eiland Veur-Lent, tussen de Spiegelwaal en de Waal in. Kunstenaar Andreas Hetfeld werkte er meer dan een jaar aan. 'Je vergroeit met zo'n kunstwerk', zegt hij.

Flinke schade, maar geen slachtoffers na grote explosie

Foto: Luke Beens / Persbureau Heitink

Bij diervoedingbedrijf Denkavit in Voorthuizen was woensdagmiddag een grote stofexplosie. Die was zo fors, dat een deel van de fabriek instortte. Gelukkig raakte niemand gewond. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. Vijf jaar geleden was er bij hetzelfde bedrijf ook al een explosie.

Drugspand in Velp twee maanden dicht

Foto: Wikimedia Commons

Een drugspand aan de Emmastraat in Velp is woensdag voor twee maanden afgesloten. Een maand geleden trof de politie een grote hoeveelheid softdrugs en harddrugs aan in de woning. Het ging onder meer om 500 xtc-pillen. Burgemeester Carol van Eert van Rheden liet de woning woensdag vergrendelen.

Zo warm als vandaag was het nog nooit op 8 april

Foto: Unsplash

Wat was het vandaag warm, hè? Het was zelfs de warmste 8 april ooit gemeten in Gelderland. Volgens Diana Woei van Weerplaza is het oude record, dat stamde uit 2018, vandaag officieel verbroken. De piek lag in Deelen, waar het liefst 24,9 graden werd.

