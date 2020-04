Opgesloten Johanna (88) in New York krijgt pakketje uit Winterswijk

Atletiekvereniging Archeus en fietstoerclub Wenters uit Winterswijk hebben de handen ineengeslagen voor een bijzondere actie. De sporters vragen sponsoren tien cent voor iedere gelopen kilometer en drie cent voor iedere gefietste kilometer. Met het geld dat ze ophalen organiseren ze allerlei acties. Eén van de acties is speciaal voor de 88-jarige Johanna Reiss, geboren in Winterswijk maar nu wonend in de Verenigde Staten.

Mevrouw Reiss woont al jaren in New York, waar ze na de oorlog naartoe verhuisde. Door de lockdown die als gevolg van het coronavirus nu van kracht is in de miljoenenstad, zit ze opgesloten. En dat is niet voor het eerst.

Mevrouw Reiss, die in 1932 in een joods gezin in Winterswijk werd geboren als Annie de Leeuw, liep tijdens de oorlogsjaren gevaar. Zij en haar tien jaar oudere zus Sini zaten ruim twee jaar ondergedoken bij een boerenfamilie in Usselo, bij Enschede. Na de Tweede Wereldoorlog emigreerde ze naar de Verenigde Staten, maar de band met Winterswijk hield ze altijd.

Hart onder de riem

Archeus en Wenters hopen haar met het pakje een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. 'De kilometers die we afleggen noemen we quarantainekilometers. Wij zijn zo'n beetje de enigen die onze sport nog kunnen beoefenen', zegt Jelle Bosch namens de initiatiefnemers. 'We dachten: kunnen wij met onze hobby iets betekenen voor een ander die het wat minder fortuinlijk heeft?'

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Jelle Bosch:

Met het geld dat de sporters tot nu toe ophaalden, stuurden de sporters dus al een pakje naar New York. 'Eén van onze leden zei: kunnen we niet iets voor haar doen?', legt Bosch uit. 'Ze is de verpersoonlijking van veel ouderen die niet de straat op durven. Nu kunnen we natuurlijk niet iedereen blij maken met een pakketje, maar voor mevrouw Reiss lukt dat wel. In het pakketje hebben we Wilhelmina-pepermunt, een zakje drop, een boekje en tas uit Winterswijk en wat persoonlijke kaarten en brieven gedaan, waaronder een brief van de burgemeester', aldus Bosch.

Roos voor ouderen

Archeus en Wenters hebben nog meer plannen. Op dit moment zijn ze bezig alle ouderen die in verpleegtehuizen en woonzorgcentra in Winterswijk verblijven blij te maken met een bloemetje.

In totaal gaat het om zo'n vijfhonderd dorpsgenoten. Bosch: 'Ze mogen geen bezoek hebben, dus namens ons, omdat wij nog kunnen fietsen en rennen, krijgen jullie een roos met een kaartje eraan.'

Zie ook: