Promoveren wordt lastiger voor NEC in nieuwe opzet play-offs

In de nieuwe opzet om de competitie af te ronden voor eind juli is het aantal deelnemers aan dat toetje van het seizoen teruggebracht tot vijf: de nummer zestien van de eredivisie en vier eerste divisionisten. Dat zijn de vier periodekampioenen. NAC, Volendam en De Graafschap hebben zich al verzekerd van deelname, de vierde periode is slechts één speelronde onderweg. Als De Graafschap promoveert via de stand, komt er een extra plaats via de ranglijst vrij voor de play-offs. En mocht de winnaar van de vierde periodetitel ook bovenin eindige, dan mag er nog een club via de stand meedoen. De vier eerstedivisionisten spelen eerst tegen elkaar zonder return. Dan volgt er een finale en de winnaar daarvan neemt het op tegen de eredivisionist.

Zesde plaats voldoende

NEC staat momenteel achtste en moet in de huidige opzet minimaal zesde worden. Het gat met de ploeg die daar nu staat, Go Ahead Eagles, is drie punten. Als de vierde periode wordt gewonnen door Cambuur of Go Ahead, volstaat de zevende plaats ook. Daar staat nu Excelsior. NEC staat twee punten achter. De Nijmegenaren kunnen zich uiteraard ook plaatsen voor de play-offs door het winnen van de vierde periode. NEC is één van de acht clubs die de periode is begonnen met een overwinning, 2-1 uit tegen Jong Utrecht door een treffer op de valreep van invaller Ole Romeny. Het doelpunt Ole Romeny is nu nog belangrijker voor NEC (foto: Broer van den Boom)