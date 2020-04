Net geen zomerse dag, maar het dagrecord is wel aan diggelen

Het is net geen 25 graden geworden in Gelderland, maar het scheelde ontzettend weinig. In Deelen bereikte het kwik deze woensdag een temperatuur van 24,9 graden. Daarmee gaat deze 8 april niet de boeken in als een officiële zomerse dag, maar als een warme lentedag met een zomers tintje.

Meteoroloog Diana Woei van Weerplaza zegt dat het warmterecord wel verbroken is. Dat werd eerder op de middag al duidelijk, toen het 24,4 graden werd in Deelen. Het oude record in Gelderland stond eveneens op naam van Deelen en dateerde uit 2018: toen werd het op deze datum al 23,8 graden.

Decaderecord

Bovendien, zegt Woei, is de 24,9 graden van deze woensdag ook de hoogste temperatuur ooit gemeten in de eerste tien dagen van april: een zogenaamd decaderecord. In de laatste uren van woensdag blijft het nog behaaglijk warm. 'We kunnen nog lang genieten van de warmte, het blijft nog even rond de 20 graden. Pas rond zonsondergang zakt de temperatuur tot onder de 20', zegt Woei.

De eerste échte zomerse dag laat nog even op zich wachten. Zaterdag en zondag wordt het naar verwachting maximaal 22 tot 23 graden. Op Tweede Paasdag duikt de temperatuur naar beneden en wordt het niet warmer dan 14 graden.