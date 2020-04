Een placemat met familiefoto’s om eenzaamheid te verzachten

Onze Koning heeft in zijn toespraak gesproken over de genomen maatregelen en de gevolgen voor de vereenzaming van bewoners/cliënten/patiënten in zorginstellingen. Wij (Familie Weemen) wil hier een directe bijdrage aan leveren en hebben ons daarbij de vraag gesteld hoe patiënten / bewoners / jongeren toch in contact kunnen blijven met familieleden. Naast moderne technieken (videobellen oa) is er een initiatief ontstaan hoe wij met traditionele middelen de eenzaamheid iets kunnen verzachten:

- Via de website www.verzachteenzaamheid.nl kunnen familieleden voor hun dierbare een persoonlijke placemat maken

- Er kunnen persoonlijke foto’s en een persoonlijke boodschap geplaats worden

- Van de gratis bestelling worden een geplastificeerde placemat en 8 fotokaarten gemaakt

- De bestelling leveren wij aan de zorgorganisatie, dit moeten we in overleg nog afstemmen

- Resultaat: familie is toch altijd een beetje bij de bewoner!

Wij krijgen telkens de vraag wat de kosten zijn of wat ons verdienmodel is . Hier willen wij heel duidelijk in zijn. Er zit op dit initiatief GEEN verdienmodel! Alles wat wij doen gebeurt geheel belangeloos. Onze tekstschrijver schrijft gratis zijn teksten. Onze webbouwer heeft de site gratis gebouwd. Onze papierleverancier Papyrus in Nijmegen levert papier en enveloppen gratis. Onze machineleverancier levert zijn materialen gratis. Wij drukken en leveren deze middelen uit op de locaties. GEHEEL GRATIS!!! Iedereen wil mee werken om een klein steentje bij te dragen in deze verschrikkelijke tijd.

Onze bedoeling is dat een zorgorganisatie het initiatief zal uitzetten naar de familieleden van de bewoners. Dit kan wat ons betreft prima via hun eigen kanalen, bijvoorbeeld door een brief, mail en natuurlijk de Social Media. Weemen zal hierin ontzorgen en daarom krijg je vanuit onze communicatieafdeling een briefing met een aanzet voor de communicatie.

Belangrijk aandachtspunt is het besmettingsgevaar. Het proces van bestellen tot aan de levering bij de bewoner duurt minimaal 24 uur, hierdoor is het risico op besmetting door contact met product gering.

Als mensen kaarten en een placemat willen sturen naar iemand in een instelling die nog niet is aangesloten bij het initiatief, kan die worden aangemeld via de website. Voor meer informatie zie www.verzachteenzaamheid.nl of reagereer hieronder!