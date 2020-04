Ede bezorgd om financiële toekomst vanwege corona

Wethouder Leon Meijer van Ede maakt zich zorgen over de toekomst van de gemeente. De coronacrisis heeft mogelijke grote financiële consequenties.

'In zijn algemeenheid verwachten we wegvallende inkomsten, bijvoorbeeld belastingen, in combinatie met een toename van uitgaven voor bijvoorbeeld de volksgezondheid', zegt Meijer. 'De Edese begroting komt hiermee steeds meer onder druk te staan.'

Financiële buffers groot genoeg?

De financiële buffers voor de gemeente Ede liggen nu nog boven het minimumniveau, maar de vraag is of dat vol te houden is.

De reserves slinken in de toekomst - los van de coronacrisis - al met tientallen miljoenen omdat Ede veel investeert in wonen en werken. 'De wendbaarheid en weerbaarheid van de Edese begroting is beperkt', meldt de gemeente.

2019 positief afgesloten

Overigens werd het afgelopen jaar nog positief afgesloten; de jaarrekening laat een plus van 2,7 miljoen euro zien. 'Dit is in zijn geheel toe te schrijven aan grondprojecten', staat in het persbericht.

Over de bezuinigingen bij zorg en ondersteuning tot nu toe, lijken de gemeentebestuurders ook tevreden. Er maken meer mensen gebruik van thuisondersteuning, maar de kosten zijn gedaald, zo is te lezen. Ook de aanpassingen bij de BSO-opvang zorgen voor minder kosten in de jeugdhulp.

